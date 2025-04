Po trčenju v drevo vozilo zagorelo, sopotnik in voznik huje poškodovana

Policisti policijske postaje Lenart so v petek zvečer obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta voznik in sopotnik utrpela hujše telesne poškodbe.

Zaradi neprilagojene hitrosti je voznik zapeljal izven vozišča in trčil v drevo, po trčenju je vozilo zagorelo, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Voznika in sopotnika so odpeljali v UKC Maribor, kjer so ugotovili, da sta huje telesno poškodovana.

Zoper voznika sledi kazenska ovadba na pristojno sodišče, so še zapisali na policiji.