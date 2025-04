V prometni nesreči v središču Ljubljane umrl 44-letnik #foto

V sredo ob 21.45 se je v križišču Celovške in Tivolske ceste v Ljubljani zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 44-letni voznik osebnega vozila, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Štiriinštiridesetletni voznik osebnega vozila je peljal po Celovški cesti v smeri središča mesta in v križišču silovito trčil v zadnji del avtobusa, s katerim je 43-letni voznik stal pri rdeči luči na semaforju. Voznik osebnega avtomobila je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl, voznik avtobusa pa je bil v trčenju lažje poškodovan in so ga odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 152 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, šest nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, ena pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 61 kršitev javnega reda in miru ter 69 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 47-krat posredovali na javnih krajih in 14-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so pet kršiteljev. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli šest vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 33 tatvin, devet vlomov, devet poškodovanj tuje stvari, pet primerov nasilja v družini, štiri ponarejanja denarja, štiri grožnje, tri povzročitve telesnih poškodb, eno rop ter ena drzna tatvina.

Foto: STA Foto: STA