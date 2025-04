Težek dan za škofjeloške gasilce #foto

Zjutraj, nekaj po 6. uri so gasilci iz enote Škofja Loka posredovali pri reševanju v Zgornji Sorici. V prometni nesreči se je poškodoval voznik avtomobila, ki je zapeljal s ceste. Zvečer so morali posredovati pri hujši nesreči traktorja, ki je zapeljal z gozdne poti in se prevrnil.

Dan se je za škofjeloške gasilce začel zgodaj. Okoli 6. ure so obveščeni o prometni nesreči na območju Zgornje Sorice, v kateri je bil samoudeležen 42-letni voznik avtomobila. Ta je vozil iz smeri Sorice proti Petrovem Brdu in v desnem nepreglednem ovinku zapeljal levo s ceste na strmo travnato površino, tam trčil v več dreves in se ustavil na dovozni poti do ene izmed stanovanjskih hiš.

Na kraju ga je v avtomobilu našla stanovalka hiše, ki je poklicala pomoč. Prvo pomoč je hudo poškodovanemu vozniku na kraju nudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo.

Iz vozila so ga s tehničnim posegom rešili gasilci Gasilske enote Škofja Loka. Vozilo je bilo neregistrirano, z nameščenimi drugimi pretečenimi registrskimi tablicami, voznik pa je bil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Policisti so opravili ogled ter nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče in o tem vodijo postopek, so povedali na Policijski upravi Kranj.

Zvečer pa so škofjeloški gasilci morali posredovati pri še eni težji nesreči. Voznik traktorja je zapeljal z gozdne poti ter se na strmem pobočju prevrnil. Težje poškodovanega voznika so morali gasilci najprej rešiti iz traktorja, da so ga lahko skupaj z reševalci sravili v reševalno vozilo in ga odpeljali v bolnišnico.

Foto: Gasilska enota Škofja Loka

Foto: Gasilska enota Škofja Loka