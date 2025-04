Aplikacija v pomoč vsem, ki se dnevno mučite z razporedi naročil

Ob vse bolj kompleksnem načrtovanju poti je optimalno planiranje vedno bolj zapleteno. Pri tem je potrebno upoštevati vse več dejavnikov, da je pot čim krajša in v časovnih okvirih vseh deležnikov, ki so del te poti. Pri optimiranju poti najprej pomislimo na dostavo blaga. Vendar je optimalna pot pomembna tudi pri obisku strank, izvedbi storitev ali servisa. Dinamika pri planiranju je vedno večja, zahteve strank na prvem mestu. Za uspešno obvladovanje je zato potrebno orodje, ki pomaga in pospeši planiranje poti .

Na trgu je veliko programskih orodij, a večini je skupno, da nakup zahteva velik vložek, težava je tudi lokalna podpora. Orodje FleetOpti rešuje te težave – enostavno orodje za načrtovanje poti, lokalna podpora z rednim posodabljanjem podatkov, najem storitve za primerno ceno in uporaba storitve v oblaku, kjer so vse novosti na voljo takoj in so vključene v ceno. FleetOpti je tako na dosegu rok tudi manjšim in srednjim podjetjem, ki na ta način postajajo konkurenčnejša na trgu in stopajo ob bok velikim.

Načrtovanje poti je potrebno za različna področja, ne samo za dostavo blaga, saj vsak prevožen kilometer povzroča stroške (gorivo, čas zaposlenega, delovna sredstva), še posebej tisti, ki jih opravimo po nepotrebnem. Z zmanjšanjem števila prevoženih kilometrov, krajšanjem časa ali zmanjšanjem števila vozil v parku so prihranki vidni takoj in jih neposredno občutimo. Dinamika dela zahteva, da se planiranje večkrat spremeni zaradi novih dejavnikov, zato je ročno planiranje neučinkovito in za slabši rezultat zahteva tudi veliko več časa. V pomoč so različne programske rešitve, ki pa zahtevajo velike finančne vložke za pričetek uporabe, v času uporabe za vzdrževanje ter za nadgradnjo novih funkcionalnosti. Večjo uporabnost vsem orodjem daje tudi lokalna podpora cestnega omrežja, ki je najpomembnejši za pravilno načrtovanje poti – hitrostne omejitve cestnih odsekov, smeri vožnje, dovoljene obremenitve. Nadgradnja omrežja in spremembe vplivajo na načrtovanje, zato so ažurni podatki in večkrat letno nadgrajevanje teh podatkov pomembni za pravilno načrtovanje poti.

Različne vrste vozil zahtevajo različne pristope k načrtovanju

Vsako načrtovanje poti se izvaja z namenom, da je pot optimalna – najkrajša v časovnih okvirih tako voznika kot tudi stranke, saj je ta vedno na prvem mestu – cilj je zadovoljiti pričakovanja stranke v največji možni meri. Obisk prodajnika v dogovorjenem času, izvedba servisne storitve, dostava ali prevzem pošiljke – vse ob načrtovanem času in ob obojestranskem zadovoljstvu. Za dosego vseh teh ciljev je potrebno enostavno orodje, ki upošteva vse zahteve in pripravi plan hitro, po potrebi pa se ga tudi popravi.

Za optimalno načrtovanje poti so v vseh primerih pomembni natančni podatki o točkah, ki jih moramo obiskati. Točen naslov, ki se ga spremeni v koordinate (tako točko ustrezno umestimo v mrežo) in časovno okno, ko smo lahko na točki, so najpomembnejši za pravilne izračune.

Vse več aplikacij deluje kot Saas (software as a service – program kot storitev), ker olajša način dostopa do aplikacije oziroma storitve. Vse poteka v oddaljenem računalniku, v oblaku. Za delovanje je potreben brskalnika ali prilagojen programski vmesnik ter internetna povezava. Pri takšnem načinu so na voljo vse posodobitve in novosti, brez nameščanja nadgradenj. Takšna rešitev je tudi FleetOpti (aplikacija za načrtovanje in optimiranje poti), ki z lokalno podporo razpolaga z ažurnimi podatki o cestnem omrežju, prav tako ni potrebno veliko denarnega vložka za pričetek uporabe. Deluje kot programska storitev, kjer z mesečnim najemom pridobimo dostop do spletne aplikacije, na voljo so vse nadgradnje, brez posebnih posegov na računalnikih, kjer se programsko orodje uporablja.

Potek planiranja

Pred samim planiranjem poti je potrebno urediti vse osnovne podatke o lokacijah, ki jih bomo obiskali (podatki o kupcih – naslov, čas, ko je možen obisk, posebnosti), podatke o vozilih (oznake, delovni čas, ko vozilo lahko uporabljamo, kapaciteta, če želimo izvesti dostavo ali prevzem blaga). Te osnovne podatke vnesemo pred uporabo, nato jih po potrebi ažuriramo.

Za hitrejši prenos podatkov iz osrednjega sistema podjetja, kjer se zbirajo naročila ali planirajo servisni posegi pri kupcih, se za izmenjavo podatkov uporabljajo datoteke, ki omogočajo izredno enostaven in hiter način prenosa v txt ali csv obliki.

Načrtovanje poti običajno poteka za en dan vnaprej. Zberejo se vsa naročila, ki ustrezajo pogojem in se razporedijo med razpoložljiva vozila. Naročila zbiramo v osrednjem programu podjetja ali pomožnem zalednem programu. Vsa naročila moramo prenesti v program za optimiranje poti.

Brez pomoči programske opreme poteka planiranje tako, da se izberejo glavne smeri, kjer se bo izvajala vožnja, naročila se razporedijo na vozila glede na njihovo kapaciteto ter upoštevajo glavne zahteve prejemnikov. Načrtovanje se izvede s poznavanjem zahtev strank in vozil s strani osebe, ki načrtuje poti. S pomočjo programske opreme je planiranje lažje, natančnejše in hitrejše, z upoštevanjem vseh zahtev v naročilih, kapacitete prevoznih sredstev in časovnih okvirjev za oskrbo. Plan lahko hitro in enostavno spremenimo ob novih zahtevah. S tem lahko v največji meri upoštevamo in zadovoljimo potrebe kupcev.

S pomočjo programske opreme lahko v največji možni meri izberemo najustreznejšo možnost oskrbe in pri tem v celoti upoštevamo zahteve kupcev, optimalno izkoristimo lastne vire (vozila) in ustvarimo najnižje možne stroške. S pripravo različnih verzij planov oskrbe (to nam omogoča programska oprema, s katero je izračun različnih poti hiter in enostaven) se lažje odločimo, katera je primernejša pot in s tem zadovoljimo potrebe vseh vpletenih.

Uporaba FleetOpti

Uporabnik ima v orodju na voljo parameter za definiranje voznega parka, preko katerega določi tip vozila (osebno, tovorno ali kombi) in njegovo kapaciteto oziroma koristno nosilnost z več merskimi enotami (kilogram, kubični metri ali palete). Z orodjem je možno ustvariti posamezne vozne plane ali simulirati različne situacije in kombinacije odvoza, plan izvoziti v program za spremljanje vozil ali poslati vozniku na terenu.

Funkcionalnosti: prihranek časa – lažja in hitrejša izvedba plana distribucije,

poljubno planiranje – dnevno planiranje distribucijskih poti z veliko frekvenco naročil,

prava vozila na pravem mestu – optimalna in praktična rešitev izvedbe transporta,

enostaven uvoz podatkov – uvoz strank z enim klikom na podlagi standardizirane datoteke v trenutno najbolj široko uporabljenem izmenjevalnem formatu zapisa (csv),

primerjava plana in realizacije – integracija s sistemom za spremljanje vozil in možnost primerjave planiranega transporta z realizacijo,

analiza in primerjava stroškov – analiziranje voženj, stroškovna primerjava med ročno izvedbo in programsko optimizacijo. Prednosti: 14 % krajši časi dostav,

22 % krajše razdalje,

12 % manj opreme,

50 % bolj enakomerno porazdeljena delovna sila,

70 % zmanjšan faktor človeških napak.

