Hopsi Polzela se kot zmagovalci 2. SKL vračajo med prvoligaše

Košarkarji ekipe Hopsi Polzela se bodo v naslednji sezoni vrnili v ligo OTP banka. Z drugo finalno zmago nad Celjem, tokrat s 77:62, so namreč osvojili naslov zmagovalcev v 2. SKL, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.

Moštvi sta se v tej sezoni pomerili že trikrat, dvakrat v rednem delu prvenstva, kjer so bili uspešnejši Hopsi, ter enkrat v prvi finalni tekmi, ki je pretekli teden potekala na Polzeli. Tudi na tej so slavili košarkarji Hopsov in tako v finalni seriji povedli z 1:0.

Hopsi so v rednem delu zabeležili 19 zmag in le tri poraze, kar jim je prineslo prvo mesto. V končnici so najprej odpravili Hidrio in Grosuplje ter za konec v velikem finalu še Celje.

V vrstah zmagovalcev je danes Dino Murić dosegel 21 točk ter imel 13 skokov. Pri Celjanih je bil z 18 točkami najbolj razpoložen Marko Vranjković.

