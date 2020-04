Številke ne lažejo: ukrepe spoštujemo, a Slovenija se prebuja

Ko je Google v začetku aprila izdal podatke o gibanju oziroma zadrževanju ljudi na določenih lokacijah v obdobju med 16. februarjem in 29. marcem, smo poročali, da je obisk trgovin v Sloveniji zaradi marčevske razglasitve epidemije v primerjavi s povprečjem upadel za kar 92 odstotkov.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Številka, ki jo Google dobi z zbiranjem podatkov o lokacijah pametnih telefonov uporabnikov, je odražala sprejetje vladnih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa, kampanjo "Ostani doma!", ki je državljane k družbenemu distanciranju pozivala na spletu, in pa velik naval na trgovine v prvi polovici marca, med katerim si je marsikdo naredil večtedenske zaloge hrane in drugih potrebščin.

Iz gibanja uporabnikov je razvidno, da nas koronavirus skrbi manj kot prejšnji mesec, a še vedno spoštujemo ukrepe vlade

Google je prvotno statistiko osvežil z lokacijskimi podatki za obdobje med 29. februarjem in 11. aprilom. Iz poročila, ki ga je Google pripravil za Slovenijo, je razvidno, da so obiski trgovin in lekarn postali pogostejši, povečali so se za več kot polovico in od siceršnjega povprečja odstopajo samo še za 39 odstotkov.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Novejše poročilo Googla razkriva tudi, da se na prostem zadržuje več Slovencev kot v tednih po začetku epidemije.

Čeprav restavracij, lokalov, muzejev in kina ne obiskujemo, saj so zaprti, Google vseeno zazna gibanje v njihovi bližini, to je v obdobju do 11. aprila od povprečja odstopalo za 76 odstotkov, v prvem poročilu za obdobje do 29. marca pa za 88 odstotkov.

Nekoliko se je povečalo tudi število obiskovalcev parkov in narave, ki je po zadnjih Googlovih podatkih od izhodiščne vrednosti nižje samo še za 34 odstotkov, medtem ko je bilo prejšnji mesec nižje za 43 odstotkov.

Sodeč po podatkih Googla je Žalec mesto dveh ekstremov. Prebivalci namreč trgovine obiskujejo najpogosteje v Sloveniji oziroma obiskanost tamkajšnjih trgovin odstopa najmanj od povprečja (zgolj 26 odstotkov), po drugi strani pa je zadrževanje v bližini lokalov, ki so v Žalcu večinoma posejani ob glavni ulici skozi mesto, upadlo za sto odstotkov, kar je, z izjemo Slovenske Bistrice, kjer je ta številka enaka, največ v Sloveniji. Obiskanost trgovin je medtem najnižja v občini Šentjur, in sicer je 60 odstotkov pod povprečjem. Foto: Matic Tomšič

Negativne vrednosti sicer pomenijo, da Slovenci še vedno upoštevamo ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa, ki jih je sprejela slovenska vlada.

Kako ukrepe upoštevajo v drugih državah?

Google podatkov o lokacijah uporabnikov pametnih telefonov v času epidemije koronavirusa seveda ne zbira samo v Sloveniji, temveč v 131 državah sveta. Izluščili smo nekaj zanimivih podatkov.

- V Združenih državah Amerike, kjer je število odkritih okužb z novim koronavirusom daleč najvišje na svetu, so do 11. aprila v trgovine hodili kot v svetu brez epidemije. Pogostost obiskov trgovin je v primerjavi s povprečjem namreč upadla samo za sedem odstotkov.

Število okužb s koronavirusom bo v ZDA kmalu doseglo in zelo verjetno tudi preseglo 700 tisoč, našteli pa so že skoraj 35 tisoč smrtnih žrtev. Foto: Reuters

- V Severni Makedoniji, kjer od petka velja najdaljša policijska ura od razglasitve izrednih razmer, javno življenje še vedno tako rekoč stoji. Obiski trgovin so še vedno za 95 odstotkov nižji od povprečja, zadrževanje v parkih in v naravi za 79 odstotkov, zadrževanja na delovnih mestih pa je manj za kar 82 odstotkov.

- Na Švedskem, kjer v nasprotju s številnimi drugimi državami ubirajo drugačen pristop k reševanju koronakrize, javnega življenja namreč niso ukinili oziroma močno omejili, se je izjemno povečal obisk parkov in narave, saj je kar za 84 odstotkov višji od povprečja.

Švedska je v boju proti novemu koronavirusu izbrala precej drugačen pristop kot druge evropske države. Švedi lahko tako še naprej obiskujejo bare, otroci pa hodijo v šolo. Marsikdo se sicer sprašuje o uspešnosti tega pristopa, saj so do zdaj odkrili 12.540 okužb s koronavirusom, umrlo pa je več kot 1.200 ljudi. Foto: Reuters

- Razmeroma mobilni so še vedno prebivalci Nemčije, Avstralije in Madžarske, ki trgovine obiskujejo celo pogosteje od Američanov. Število nakupovalnih izletov na Madžarskem je le štiri odstotke nižje od siceršnjega povprečja, v Avstraliji le dva odstotka, v Nemčiji pa je celo nespremenjeno.

- V Švici, ki ima skoraj 27 tisoč potrjenih primerov okužbe s koronavirusom, se je pogostost obiskov trgovin v obdobju epidemije celo povečala za 11 odstotkov. Enako velja za Južno Korejo, ki je bila nekaj časa eno od največjih svetovnih žarišč koronavirusa, zdaj pa se življenje tam počasi vrača v stare tire.

