Beovićeva: Epidemija je v Sloveniji pod nadzorom #vŽivo

Vlada je v četrtek sprejela nov spremenjen odlok, po katerem se v ponedeljek odpirajo trgovine z gradbenim materialom, avtosaloni in servisi, 4. maja pa bodo svoja vrata lahko odprli tudi frizerski in kozmetični saloni. Že to soboto bodo dovoljene nekatere športne aktivnosti v občini bivališča, lastniki zemljišč in nepremičnin izven občin bivališča pa bodo lahko potovali do teh objektov in posesti.

Beovićeva: Srečni smo, da se v Sloveniji ni ponovil italijanski scenarij

Vodja svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravje Bojana Beović je dejala, da smo lahko izjemno srečni, da se v Sloveniji ni ponovila situacija, kot so ji bili priče v Italiji oziroma najhuje prizadeti italijanski deželi Lombardiji. "Vsi skupaj smo poskrbeli, da smo se držali navodil, da se virus ni širil in da se nam ni zgodila tragedija. Ne gre za ukrepe, ki jih nekdo predpiše, gre za to, kako se jih upošteva," je pojasnila Beovićeva.

"Po ukrepih, ki so bili precej rigorozni, se je stanje umirilo v neko stacionarno stanje. Število primerov ni pretirano naraščalo, ampak naraščalo ni zaradi izrazitih ukrepov. Izgledalo je, kot da bomo morali živeti s temi ukrepi, dokler se krivulja le ni obrnila navzdol, tako da se zdaj lahko pogovarjamo o postopnem opuščanju ukrepov in postopno normalizacijo življenja z neko novo normalnostjo," je dejala Beovićeva.

"V Sloveniji kumulativno okuženih deset tisoč ljudi"

Po njenih besedah je pri nas velik del epidemije potekal v domovih za starejše. "Ta žarišča so bila značilna tudi za druga okolja, starostniki so zelo dovzetni za to bolezen. Bolezen se seveda hitro širi, ker so stiki med stanovalci in zaposlenimi večji kot sicer. Se pa tudi v domovih za starejše kažejo znaki umirjanja epidemije," je dejala vodja svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravje.

Po oceni infektologinje Bojane Beović je epidemija novega koronavirusa v Sloveniji pod nadzorom. Foto: STA

Podatki iz različnih študij o širjenju novega koronavirusa v Sloveniji po njenih besedah kažejo, da smo v naši državi prišli v fazo, ko lahko začnemo spet odpirati določene sfere našega življenja. "Iz tega, kar vemo, lahko sklepamo, da je v Sloveniji kumulativno oziroma v tem času okuženih deset tisoč ljudi. To je tista številka, na katero moramo računati ob sproščanju ukrepov," je pojasnila Beovićeva.

Še naprej je treba preprečevati tesnejše stike med ljudmi

Kot je menila Beovićeva, lahko rečemo, da je epidemija novega koronavirusa v Sloveniji pod nadzorom. "Seveda pa žal ne gre za epidemijo, ki se popolnoma zaključi in izzveni. Pri podobni bolezni sars je bilo to možno zaradi manjšega števila okuženih ljudi. Mi smo zdaj v fazi prehodu iz velikega epidemičnega vala, ki je bil pri nas sorazmerno majhen, v neko stanje, kjer bo epidemija še tlela in se bodo še pojavljali posamezni izbruhi," je razložila infektologinja.

Po njenih besedah je še naprej treba preprečevati tesnejše stike med ljudmi. "Velik problem tukaj predstavljajo zdravstvene storitve, pri katerih smo v zaostanku. Ta zaostanek bo treba izvesti tako, da ne bomo imeli večje škode kot koristi. To je velik izziv za vse zdravstvene delavce," je pojasnila Beovićeva. Dejala je, da morajo inšpekcijske službe poskrbeti za spoštovanje vladnega odloka v tistih trgovinah in gospodarskih dejavnostih, ki v ponedeljek spet odpirajo svoja vrata.

Počivalšek: Odpiranje turizma predvidoma v drugi polovici maja

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je na novinarski konferenci pojasnil, da je vlada že sprejela številne ukrepe za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, danes popoldne pa bodo na seji vlade začeli s pripravo novega, drugega protikorona paketa ukrepov. "Z odlokom, ki je v veljavi od 16. marca, je bilo začasno prepovedano ponujanje blaga in storitev potrošnikom. V izjeme, ki bodo začele veljati s ponedeljkom 20. aprila, spadajo tudi prodajalne z gradbenim materialom, specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles, kemične čistilnice in servisne delavnice ..." je pojasnil Počivalšek.

Neživilske prodajalne v večjih trgovskih centrih bodo ostale zaprte tudi po prvomajskih praznikih, je pojasnil gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Foto: STA

Frizerski in kozmetični saloni bodo svoja vrata spet odprli 4. maja. "Zavedamo se tudi zelo težke situacije, ki vlada v turizmu. Razmišljamo o rahljanju tudi na tem področju, seveda ob strogem upoštevanju navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Verjamem, da se bo to zgodilo v drugi polovici maja," je glede ponovnega odpiranja slovenskega turizma dejal Počivalšek. Neživilske prodajalne v večjih trgovskih centrih bodo ostale zaprte tudi po prvomajskih praznikih, je pojasnil gospodarski minister.

Vladni govorec, veleposlanik Jelko Kacin je povedal, da bodo tisti upokojenci, ki so upravičeni do solidarnostnega dodatka, dodatek dobili 30. aprila skupaj z aprilsko pokojnino. Bojazni, da dodatek ne bi bil izplačan ni, je dejal Kacin.