Nove okužbe v ljutomerskem domu starejših

Koncentracije črnega ogljika iz prometa so se v Ljubljani v drugi polovici marca, po uvedbi ukrepov zaradi epidemije novega koronavirusa, zmanjšale, so ugotovili v raziskovalni skupini podjetja Aerosol. Upočasnitev javnega življenja se pozitivno odraža v kakovosti zraka v prestolnici, so poudarili.

Foto: Siol.net

"Zadnje raziskave so pokazale veliko zmanjšanje onesnaženja zraka z dušikovimi oksidi in delci v času ukrepov proti epidemiji, predvsem zaradi zapiranja tovarn, omejitev gibanja in s tem posledično zmanjšanja prometa," poudarjajo v raziskovalni skupini podjetja Aerosol. To podjetje v okviru številnih projektov po svetu meri črni ogljik tudi na lokacijah po Ljubljani. Merilniki so postavljeni v nakupovalnem središču BTC in v Šmartnem, ki predstavlja predmestje.

Običajno so koncentracije izpustov v BTC dvakrat višje kot v predmestju. Pred uvedbo ukrepov zaradi covida-19 so opažali dva porasta, tako ob jutranji prometni konici kot popoldne. "Po uvedbi ukrepov sredi meseca marca smo opazili le jutranje povišanje koncentracij, medtem ko so se te čez dan znižale in so primerljive tistim v predmestju," so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so pojasnili, sta glavna vira črnega ogljika v Sloveniji promet in kurjenje biomase v manjših kuriščih. Poglavitni vzrok za nižjo onesnaženost konec marca je skoraj popolna ustavitev prometa. "Sicer na stanje onesnaženosti zraka vpliva tudi vreme, vendar dosedanje meritve nakazujejo, da je zrak v mestu po sprejetju ukrepov bistveno čistejši," so dodali.

Opazili pa so tudi, da je z uvedbo ukrepov v predmestju opazno povečanje koncentracij iz prometa, kar je pripisati različnim aktivnostim v naravi.

Epidemija ponuja priložnost razmisleka, kakšne politike bi bilo smiselno uvajati, da bi se kakovost življenja v Ljubljani in drugih mestih Slovenije zvišala, so prepričani v Aerosolu.

V splošnem so poudarili, da lahko imajo ukrepi pristojnih oblasti v posameznih državah v zvezi s pandemijo covida-19 velik vpliv na izpuste onesnaževal. Zadnje raziskave so pokazale veliko zmanjšanje onesnaženja zraka z dušikovimi oksidi in delci na Kitajskem in v severni Italiji v času ukrepov, predvsem zaradi zapiranja tovarn, omejitev gibanja in s tem posledično zmanjšanja prometa.

Podoben razvoj, vendar bolj postopen, je bil na globalni ravni opažen v začetku prejšnje recesije, a je v letih kasneje sledilo opazno poslabšanje, saj je svet bolj začeli uporabljati cenejše vire energije, kot sta premog in les, so še dodali. (STA)