Ameriški internetni velikan Google bo z oblastmi po vsem svetu delil podatke o lokacijah uporabnikov , s čimer bo vladam omogočil oceno učinkovitosti ukrepov za socialno distanciranje. Poročila o gibanju uporabnikov so na voljo za 131 držav, razvidni pa so trendi povečanega ali zmanjšanega obiska na lokacijah, kot so parki in trgovine. Podatki so po zagotovilih Googla anonimizirani, kar pomeni, da iz njih ni mogoče razbrati, kje in kdaj se je gibal točno določen uporabnik.

Po pojasnilih vodje Googlovega zdravstvenega oddelka Karen DeSalvo so podatki o obremenjenosti lokacij izraženi v odstotnih točkah, ne v absolutnih številkah, piše STA. "Upamo, da bodo ta poročila pomagala pri odločitvah o upravljanju s pandemijo covida-19," je dejala.

Podatki so podobno kot spremljanje prometnih zamaškov in merjenje prometa s pomočjo Googlovih zemljevidov anonimni. "V objavi ne bodo na voljo nobeni osebni podatki uporabnikov," so po poročanju STA zagotovili pri Googlu.

Kako se Slovenci držimo omejitev? To so goli podatki.

Na tej povezavi najdemo splošno (na ravni države) in podrobno (za posamezna mesta) analizo gibanja slovenskih uporabnikov Googlovih lokacijskih storitev. To so vsi, ki imajo na pametnih telefonih (povečini tistih z Androidom) vključeno anteno GPS in podatke o lokaciji delijo z Googlom.

Ključne izsledke sprememb gibanja Slovencev na javnih mestih v obdobju med 16. februarjem in 29. marcem lahko vidimo spodaj:

