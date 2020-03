Kašljala po policah, trgovina zavrgla za 30 tisočakov hrane #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trgovina z živili v ZDA je zavrgla hrano v vrednosti več kot 31 tisoč evrov (35 tisoč ameriških dolarjev), ker naj bi nanjo namerno kašljala njihova stranka in s tem širila strah pred koronavirusom.

"Neznana ženska, ki naj bi bila policiji v lokalnem okolju znana kot problematična, je vstopila v eno od trgovin manjše trgovske mreže Gerrity's Supermarket in začela kašljati na naše sveže izdelke, pekovske izdelke, meso in drugo blago," je na Facebooku zapisal solastnik verige Joe Fasula.

Prazne police, ko so izpraznili trgovino. Foto: Gerrity's Supermarket

Policija bo poskrbela, da bo opravila test morebitne okužbe

Osebje jo je hitro pospremilo iz trgovine in poklicalo policijo, ki jo je kmalu našla in odpeljala v pripor. Čeprav policija ne verjame, da bi bila okužena s koronavirusom, so dejali, da bodo poskrbeli, da bo za vsak primer opravila tudi test. Po tem, ko bo zaključila zdravljenje duševnih težav, nameravajo proti njej podati kazensko ovadbo, poroča CNN.

Čeprav naj bi bilo to, kar je storila, le neprimerna potegavščina, lastnik trgovine ni želel tvegati in je zavrgel vse, s čimer bi ženska lahko prišla v stik. Z lokalnim zdravstvenim inšpektorjem je v trgovini določil vse kritične površine, jih spraznil in očistil, pri tem mu je pomagalo 15 zaposlenih.

"Kar slabo mi je, ko pomislim na izgubo vse te hrane. Čeprav je vedno velika škoda, če se hrana zavrže, pa je v teh časih, ko je toliko ljudi zaskrbljenih zaradi varnosti naše dobave, to še toliko bolj moteče," je zapisal Fasula na Facebooku.

Ljudi, ki grozijo, da bodo širili virus, lahko doleti huda kazen

Ameriško pravosodno ministrstvo je v sredo najavilo, da se lahko vsi, ki bi namenoma širili koronavirus, soočijo z obtožbo terorizma. S tem sporočajo državljanom, da grožnje o širjenju virusa jemljejo zelo resno.

Kot so pojasnili, virus ustreza kriterijem biološkega orožja, zato lahko grožnjo s širjenjem ali uporabo virusa covid-19 v smislu orožja proti Američanom obravnavajo kot teroristično grožnjo.

"Z veliko truda nam je uspelo," je zapisal Fasula, ko je objavil sliko polic, ponovno polnih pisanih izdelkov. Foto: Gerrity's Supermarket