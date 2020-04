Klasične tržnice ugasnile, spletne cvetijo

Zaradi omejitev, ki jih je s seboj prinesla epidemija koronavirusa, so pridelovalci in predelovalci svojo ponudbo s pravih tržnic preselili na splet. Če kdaj, sta prav v tej situaciji Facebook in splet skorajda nujna pripomočka pri prodaji. Čeprav je epidemija prinesla mnoge izzive, je po drugi strani ponudila tudi priložnosti. Lahko bi dejali, da povpraševanje in ponudba lokalne hrane še nikoli nista imela takšne spodbude, ljudje se v lokalnem okolju zdaj še bolj povezujejo, čas je za okrepitev samooskrbe in medsebojno podporo med potrošniki in kmeti, pravijo naši sogovorniki.

Ker mnogi ljudje ostajajo doma in se želijo izogniti velikim trgovinam, se je povečala potreba po spletnih nakupih in drugih nakupih, kjer je mogoča dostava. Spletne trgovine večjih trgovcev so zaradi velike količine povpraševanja naletele na velike težave. Nove možnosti za oddaje naročila se takoj zapolnijo in na dostavo je treba čakati tudi po en teden.

Kupci so vse bolj ozirajo po lokalnem okolju, tudi na spletu

Zaradi vseh omejitev, težav s spletnimi trgovinami in skrbi za svoje zdravje so ljudje začeli iskati druge alternative in se ozrli po svojem lokalnem okolju. Do izraza so prišla tudi spletna stičišča, kjer se združujejo ponudniki in povpraševalci. Svojo tržnico je odprla bolha.com, porast tako obiska kot ponudnikov so doživele obstoječe tržnice.

Na spletnem portalu E-tržnica, ki je nastal leta 2017, je ponudnikov zgolj zaradi epidemije koronavirusa že okoli 20-30 odstotkov več, število pa se dnevno dviguje, saj se obstoječim vsak dan pridruži od šest do deset novih, pojasnjuje Franci Kokol, snovalec in lastnik portala.

Tudi povpraševanje se močno povečuje. Če je imela E-tržnica pozimi od 300 do 400 obiskov na dan, med sezono med 500 do 1000 obiskov, jo zdaj vsak dan obišče več kot 2000 ljudi.

Foto: zajem zaslona

Kokol je prepričan, da bo veliko ljudi zaradi trenutne situacije tudi kasneje dolgoročno ostalo pri izbiri domače hrane. "V to smo prepričani. Ljudje se zdaj učijo. Imamo veliko klicev - tudi od starejših oseb, ki spletnih nakupov niso toliko vešči in jih zanima, kako lahko opravijo nakup. Menim, da bo velik odstotek teh, ki zdaj kupujejo, ostal na spletu. Mislim, da je to zelo velika priložnost za lokalno ponudbo v Sloveniji," pravi Kokol, ki že pripravlja enako trgovino tudi za Hrvaško, širiti se želi tudi v druge države, portali pa bodo med seboj povezani.

Zelo si želi, da bi po vzoru občine Šentjur, s katero dobro sodelujejo, tudi druge občine spodbujale svoje pridelovalce, da bi ponudbo svojih izdelkov dodali na splet.

Naročila dežujejo prek Facebooka in e-pošte

Dostave so se zdaj zaradi situacije lotile tudi kmetije, ki so prej svoje izdelke prodajale na druge načine in tisti, ki se z dostavo od vrat do vrat ukvarjajo že leta, danes s prodajo izdelkov nimajo težav.

Eni od tistih, ki prodajajo od vrat do vrat in danes zaradi situacije med svoje stalne kupce dodajajo vedno več novih, so na Kmetiji Jakopič iz Dobrepolja. Kot nam je povedala Katarina Jakopič, se tast s takšnim načinom prodaje z dostavo ukvarja že vsaj 15 let.

"Pred približno dvema letoma sem za našo kmetijo ustvarila Facebook stran in tudi spletno stran, začeli smo oglaševati in ljudi tudi na ta način obveščati, kaj vse imamo. V tem času pa so se ustvarile tudi skupine, kot je na primer Lokalna preskrba Grosuplje, ki nam pridejo zelo prav," je povedala Jakopičeva.

Povpraševanje se jim je zelo povečalo, zdaj iz Dobrepolja dostavljajo že v Ljubljano, na Vrhniko, Brezovico, Ig, Škofljico, Lavrico, v Grosuplje, Ribnico, Kočevje, Sodražico in tako naprej.

"Ljudje so videli, da imamo tudi brezplačno dostavo po drugih krajih in zato se zaradi virusa nismo prav nič ustavili, celo nasprotno, le še več delamo," je povedala Jakopičeva in dodala, da je to velik plus, saj novi kupci zaradi priporočil prinašajo spet nove.

Foto: osebni arhiv

Prej dve naročili na mesec, zdaj 10-15 na teden

Kot je pojasnila, imajo na svoji spletni strani tudi možnost oddaje naročila in pred epidemijo tega ni bilo veliko, morda dva na mesec, saj so sicer bolj sprejemali klice stalnih strank. "Zdaj v tej situaciji se je to zelo spremenilo. Na spletu je tega veliko več, pišejo nam na Facebooku, po e-pošti. Zdaj jih je na teden gotovo okoli 10 do 15 prek spleta," pojasnjuje Katarina.

Kot pravi, je tudi sicer še pred epidemijo opazila, da se zavest o lokalni in kakovostni hrani med ljudmi bolj utrjuje.

"Zdi se mi lepo, da več ljudi vidi, da se kmetje trudimo in da sploh spoznajo našo ponudbo. Ne upam napovedovati prihodnosti, a morda bi trenutno stanje res lahko pripomoglo, da bo povpraševanje večje tudi v prihodnosti. Morda bodo zdaj videli, da je domač krompir čisto nekaj drugega in morda bodo tudi kasneje raje kupovali tega. Verjetno je tudi to, da brezplačno dostavimo na dom, tudi nekaj vredno," pravi Katarina.

Foto: osebni arhiv

Kmetija Jakopič je prijavljena tudi na več spletnih portalih, ki se jih veselijo, saj obveščanja o ponudbi nikoli ne more biti preveč. Kot pravi jakopičeva, se ji to zdi dobro, da ljudje vidijo, koliko je kmetij in kaj ponujajo. Prisotnost na spletu se ji zdi nujna.

"Najbolj mi je bilo zanimivo, da se z mlinarstvom ukvarjam že nekaj časa, pa dokler nisem naredila strani na Facebooku in na spletu, ljudje sploh niso vedeli, da se ukvarjamo tudi s tem, pa čeprav so bili iz sosednje vasi. Če nečesa ne objaviš, če tega ne daš na splet in ne promoviraš, se ljudje niti ne pozanimajo in ne vedo, zato se mi zdi dobro, da je več možnosti. Na teh straneh so kmetije zbrane skupaj, izdelki so razdeljeni po kategorijah in za ljudi je priročno. Upam, da se bodo obnesle, da bodo ljudje jedli čimbolj slovensko in da s tem podpirajo nas kmete," pravi Jakopičeva.

Z združenimi močmi v desetih dneh do portala za samooskrbo

Saša Leben, ena od štirih solastnikov skupine Formitas, prihaja iz bolj ruralnega okolja Štajerske, kjer še vedno živijo njeni starši.

"Za razliko od ljudi, ki živijo v mestnem središču in v bližini trgovskih centrov, so se, tako kot mnogi drugi, tudi oni soočili s tem, da niso mogli priti do hrane, v svojem kraju pa imajo veliko kmetij in ljudi, ki so oskrbovali vrtce, šole ali so svoje pridelke prodajali na tržnicah, pa se jim je zdaj vse ustavilo," pove Lebnova.

V povezavi s tehničnima partnerjema Kreatorij in Tech sumo ter z agencijo za dogodke Fabulatorij so v desetih dneh naredili portal Doprinesi.si, na katerem je že okoli 200 ponudnikov. Foto: zajem zaslona

"Takoj smo prišli do ideje, da naredimo portal za samooskrbno Slovenijo, ker iskreno menimo, da je Slovenija ena redkih držav, ki ima ogromno virov za samooskrbo na področju hrane in predelave prehranskih izdelkov in da je to način, na katerega lahko vsem nam olajšamo to obdobje, sploh če pomislimo na proizvajalce, ki so čez noč ostali brez kakršnega koli načina, kako priti do kupca. Pogosto gre tudi za ljudi, ki niso vešči komunikacije, niti se ne znajdejo. Tako smo želeli mi svoje znanje uporabiti za nekaj, kar bi lahko nekomu koristilo in mu pomagalo," opisuje Lebnova.

"V prvi fazi smo se osredotočili na pridelovalce in predelovalce, dodatno pa tudi tiste, potrebne pomoči, ki so se v teh časih znašli v sitski, ker so iz ranljivih skupin in ne morejo sami v lekarno, trgovino in podobno in zanje naredili tudi ta del za prijavo prostovoljcev in ljudi, ki potrebujejo pomoč," pojasni Lebnova.

"Mi bi bili zelo srečni in veseli, če bi ta projekt dolgoročno obstal in bi lokalni ponudniki na njem tudi dolgoročno našli nek prostor, kjer bi lahko tudi naprej določen del svojih pridelkov in izdelkov ponujali naprej in bi to postal en vir dostopa do kupca. Menim, da Slovenija vsekakor ima to opcija, saj je zavest o lokalno pridelani hrani in o kakovostnejši prehrani kar visoka," je prepričana Lebnova. Foto: osebni arhiv

"Če se postavim najprej v vlogo potrošnikov, menim, da nas bo ta situacija naučila razmišljati malo drugače. Tudi odnos do nakupov se nam spreminja. V način, na katerega zdaj nakupujemo, smo bili malo prisiljeni, a to, da bomo nekaj časa nakupovali drugače, bo tudi dolgoročno pustilo vpliv," je prepričana Lebnova, ki pravi, da bi jih najbolj veselilo, če bi se portal obdržal tudi po koncu koronakrize.

"Dobro se z dobrim vrača"

Vsa štiri podjetja so v tem času svoje delo in znanje za projekt namenila brezplačno, saj so želeli, da je možnost uporabe portala brezplačna.

"Formitas je lani postal prva licenčna agencija za tako imenovani "goodvertising". To je misija, v kateri želimo delati dobro in smo zavezani k ustvarjanju dobrega v družbi in okolici. Ko smo prišli do ideje za doprinesi.si, smo se projekta v celoti lotili kot goodvertising projekta, zato se z monetizacijo nismo ukvarjali," je povedala Lebnova.

"Verjamemo, da se dobro z dobrim vrača in da bomo lažje to prebrodili, če cela Slovenija stopi skupaj, si malo pomaga in bo lažje in hitreje minilo vse skupaj," je prepričana Lebnova.

Z novo tržnico želijo reševati težave z logistiko

V podjetju CNJ, ki ga vodi mladi podjetnik Mak Kordić, se je v času epidemije oblikovalo več idej. Najprej so ustvarili portal protikoroni.si, s katerim so želeli informirati javnost v ključnih trenutkih, drugi projekt, ki ga razvijajo, pa je nova spletna tržnica. Projekt je še v razvoju.

Foto: zajem zaslona "Projekt želimo zastaviti zelo konkretno, da bo ideja živela naprej in pomagala še naprej tudi po krizi. Vse stvari, ki jih delamo, ustvarjamo v prostem času, ker si iskreno želimo pomagati," pove Kordić in pojasni, da ima to zelo velik vpliv na kreativnost, saj se ne ukvarjajo z morebitnimi odpuščanji in drugimi slabimi scenariji.

Čeprav bi za celotno izvedbo projekta, ki ga trenutno gradi pet razvijalcev, potrebovali okoli pol leta, bodo v naslednjih tednih naredili in trgu ponudili nekaj rešitev, ki bodo takoj začele reševati nekaj problemov, nato pa bodo gradili naprej, pojasnjuje.

"Ko smo imeli razgovore s kmeti, me je presenetilo, da njihova trenutna največja težava ni ta, da ne bi mogli prodati svojih pridelkov in izdelkov, ker jih uspejo prodati tudi na Facebooku. Mnogi imajo zato, ker niso toliko vešči uporabe spleta in Facebooka, največ težav z logistiko – zbiranjem naročil iz zasebnih sporočil, ljudje jim jih puščajo pod komentarji, pišejo jim po e-pošti in podobno. Ne znajdejo se, kako naj si to vse zapišejo in zberejo skupaj, nato pa to vse še zapakirajo on dostavijo. Najprej jim bomo torej poizkusili pomagati na tej točki, da bodo imeli pregled nad tem, v drugi točki pa bomo iskali rešitev za to, kako bolj učinkovito vse razvoziti in dostaviti, da bodo s tem izgubili čim manj časa. Zatem se bomo lotili še kupcev, a zdi se nam, da trenutno rešitve najbolj potrebujejo ponudniki," pojasnjuje Kordić.

"Zdaj je čas, da vsi postanejo kreativni, da potegnejo ven ideje, ki so jih kdaj imeli in jih začnejo razvijati. Če se bodo zgolj vdali razmišljanju o tem, kako se bo jutri vse končalo, kako ne bo nobene prodaje in kako bodo mogli odpuščati ljudi, se bodo zgolj podali na spiralno pot navzdol, ki jih bo na koncu pripeljala le do zaprtja podjetja ali bankrota. Z delom dviguješ gor tako sebe kot svojo ekipo in odpirajo se ti nove poti, spoznavaš nove ljudi," meni Kordić. Foto: osebni arhiv

Tudi Kordić meni, da je trenutna situacija predvsem priložnost. "Koronavirus ali katera koli kriza je dobra priložnost za vse ljudi, da nas spet potisne v stanje, kjer moramo biti spet kreativno, moramo razmišljati in iskati rešitve za neke probleme. Če sem iskren, moje podjetje do tega trenutka dela dobro in sem bil sproščen. Ko sem zaradi korone začel opazovati, kaj vse se dogaja okoli mene, sem postal zelo kreativen, bolj kot sem bil prej. Brez težav sem 12 ur v pisarni, se pogovarjam z ljudmi, dobivam ideje in ustvarjam. Tudi delavci, če imajo delo in voljo, če jim ni treba skrbeti za odpuščanja in podobno, so vsi zelo zagreti, z veseljem delajo in imajo dobre ideje," pravi Kordić.