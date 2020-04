Upokojenci, invalidi in nosečnice dobili še eno uro za nakupe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po trenutno veljavnem odloku so lahko ranljive skupine nakupe opravljale od 8. do 10. ure, po novem pa jih bodo lahko tudi v zadnji uri odprtja trgovin. Upokojenci lahko nakupe opravijo le v omenjenem času.

"To pomeni, da lahko izključno ranljive skupine (invalidi, upokojenci, nosečnice) poleg že veljavnega nakupovanja med 8.00 in 10.00 zdaj nakupujejo tudi v zadnji uri delovnega časa prodajalne z živili," so sporočili z vlade. Spremenjen odlok bo v veljavo stopil z jutrišnjim dnem.

K daljšemu intervalu za nakupe ranljivih skupin sta v četrtek pozvala zagovornik načela enakosti Miha Lobnik in združenje Srebrna nit, danes pa tudi Sindikat upokojencev Slovenije in stranka DeSUS.

Sprememba začela veljati tudi za vrtnarije, drevesnice in cvetličarne

Vlada je sicer že včeraj sprejela nekatere spremembe, med tiste trgovine, ki so lahko odprte, so vključili vrtnarije, drevesnice in cvetličarne.