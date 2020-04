Ne Italija ne Španija: to je nova evropska država, v kateri je najhuje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Belgija je prehitela Španijo in je zdaj po uradnih podatkih država z največ umrlimi v Evropski uniji v obdobju pandemije covid-19. Belgijska vlada zatrjuje, da so črne številke morda previsoke in predvsem ogledalo njihove popolne transparentnosti s temi podatki.