Neuradno: kmalu se odprejo tudi tehnični pregledi

V ponedeljek bodo v Sloveniji spet odprti avtomobilski prodajni saloni, očitno pa se nam kmalu obeta tudi sprostitev storitev tehničnih pregledov. Vse več organizacij je namreč izpostavilo vprašanje tehnične brezhibnosti vozil na slovenskih cestah. Pred dnevi je vlada z odlokom veljavnost tehničnih pregledov podaljšala do 17. junija. Sodeč po tem odloku bi bili tehnični pregledi zaprti do 17. maja.

Odprtje že v ponedeljek?

Toda po naših še neuradnih informacijah, vlada s pristojnimi ministrstvi vendarle pripravlja odlok za ponovno odprtje tehničnih pregledov. To naj bi bilo že jutri objavljeno v Uradnem listu, v ponedeljek pa se bodo tehnični pregledi predvidoma že odprli.

Tako bo v Sloveniji mogoča prodaja tudi rabljenih avtomobilov (novi tehničnega pregleda ne potrebujejo), novosti bodo veseli tudi lastniki starodobnikov in podobnih »sezonskih« vozil. Te imajo navadno registrirane le prek poletja oziroma izven zimskega obdobja.

Pri NIJZ že pripravili vse za odprtje, vlada jih ni upoštevala

Na težave, ki jih podaljšano zaprtje tehničnih pregledov so opozorili tudi pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Gospodarski Pri NIJZ so imeli že pripravljena priporočila, a je vlada kljub temu podaljšala zaprtje tehničnih pregledov. Foto: STA zbornici Slovenije in Trgovinski zbornici Slovenije. Kot so zapisali v sporočilu za javnost podpirajo zadnjo odločitev vlade za odprtje servisov, vulkanizerjev in prodajnih salonov, a po drugi strani opozarjajo na nevarnosti, ki jih podaljšano zaprtje tehničnih pregledov prinaša. ''Pozdravljamo odločitev vlade, da so bodo odprle servisne delavnice, obenem pa opozarjamo, da bi morali omogočiti tudi tehnične preglede vozil. Sicer ne moremo vedeti, koliko tehnično neustreznih vozil se vozi po naših cestah, s čimer ogrožamo tako sebe kot druge udeležence v prometu,'' je dogajanje komentiral Brank Meh, predsednik OZS.

Kot so še zapisali v OZS, GZS in TZS jih je odločitev o podaljšanju prepovedi opravljanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah negativno presenetila. NIJZ je že pripravil navodila za varno delo zaposlenih in strank pri urejanju teh postopkov, pripravljeni so tudi varnostni protokoli za ponovno vzpostavitev dejavnosti. ''Opozarjamo, da sta pri zagotavljanju varnosti v cestnem prometu kontrola ter nadzor nujna.'' So še zapisali.

Gospodarska škoda se povečuje

Ne le popoln mrk prodaje novih in rabljenih vozil, zaradi prekinitve dela uradov za registracijo ni mogoča niti registracija tovornih vozil. Kamioni in druga gospodarska vozila tako stojijo in čakajo na ponovno odprtje uradov. Že tako težke gospodarske okoliščine so tako še otežena, dobavljena vozila naročena pred meseci pa tako čakajo.''V času prepovedi javnega prevoza so osebna vozila postala edino prevozno sredstvo državljanov. Trgovci z motornimi vozili imajo s podjetji sklenjene tudi različne pogodbe o uporabi vozil, ki so se v času prepovedi izvajanja postopkov iztekle. Trgovci z motornimi vozili so dobili vozila vrnjena, ne morejo pa jih odjaviti. Takšna vozila stojijo na parkiriščih in trgovci nimajo možnosti uveljavljati povračil (letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, zavarovanj…), stroški poslovanja pa s tem naraščajo. Postopke registracije ali odjave vozil iz prometa je po našem prepričanju mogoče opraviti popolnoma brez osebnega kontakta med stranko in referentom. Za izvedbo tovrstnih postopkov je mogoče vsa dokazila predložiti v elektronski obliki in izvesti plačila po elektronski poti.''

Težave so predvsem v tujini

Vse več je tudi pripomb nekaterih prevoznikov, ki imajo težave v tujini zaradi pretečene veljavnosti tehničnega pregleda. ''Kljub sporazumu o podaljševanju ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, prevozniki poročajo o težavah in zavrnitvi nakladanja ADR blaga s strani posameznih rafinerij, saj ne želijo prevzeti odgovornosti za naklado nevarnega blaga na vozilo, ki nima veljavnega ADR certifikata,'' so še zapisali pri OZS, GZS in TZS.