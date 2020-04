V Srbiji do torka izredno stanje

Vsaka država se spopada s pandemijo koronavirusa na način, za katerega vodilni verjamejo, da bo učinkovit. V Srbiji, kjer virusu sprva niso posvečali toliko pozornosti, so zdaj uvedli drastične ukrepe. Prvič v zgodovini bodo velikonočne praznike preživeli doma, saj imajo vse do torka prepoved gibanja. Verjamejo, da so na dobri poti, da virus, ki pustoši po svetu, premagajo.

V petek so v Srbiji potrdili novih sedem smrtnih žrtev zaradi bolezni covid-19. Skupno beležijo 110 primerov s smrtnim izidom (največ žrtev je bilo starih od 60 do 69 let), okuženih z virusom pa je 5.690 ljudi.

Razmeroma pozno so začeli posvečati pozornost trenutnemu največjemu sovražniku in kar nekaj časa so opravljali majhno število testov, ki bi pokazali, ali je kdo okužen ali ne – le od 100 do 200 na dan. Trend se je v zadnjem obdobju povsem obrnil, saj na dan opravijo več kot tri tisoč testov. Povsem jasno jim je, da bo zaradi tega tudi število okuženih višje. A dr. Zoran Radovanović za telegraf.rs pravi, da je najpomembneje, kar je bil tudi njihov cilj, da se krivulja okuženih ne vzpenja več eksponentno.

Koronavirus v državah, ki so bile nekoč del skupne države – podatki do 17. aprila

Vse več testiranih

Prav tako imajo spodbuden podatek, da je stopnja smrtnosti zaradi koronavirusa zdaj le še 1,93-odstotna, kar je ena od najnižjih številk na območju nekdanje Jugoslavije. Zato pa jih skrbi število okuženih v zdravstvenem sistemu. Umrlo je celo pet zdravnikov, okuženih je 533 zdravstvenih delavcev. A se zavedajo, da bo številka še višja, saj skoraj tisoč ljudi še čaka na izvide testov – testiranih jih je bilo več kot 6.500.

Okuženi morajo karanteno preživeti tudi v športnih dvoranah. Foto: Getty Images

Prav zaradi bojazni morebitnega širjenja virusa so se tudi v Srbiji odločili, da morajo prebivalci velikonočne praznike, ki jih praznujejo ta konec tedna, preživeti doma. Predsednik Aleksandar Vučić je sicer od srbske pravoslavne cerkve prejel prošnjo, da ljudem v nedeljo med 5. in 10. uro omogoči prisotnost na cerkvenem obredu, a želja ni bila uslišana.

Do torka do 5. ure zjutraj morajo biti doma

Celo nasprotno. V petek je ob 17. uri začelo veljati izredno stanje, ki se bo prekinilo po 84 urah, v torek ob 5. uri zjutraj. V tem času velja policijska ura, s tem pa prepoved gibanja za vse, razen tistih, ki imajo posebno dovolilnico. V Srbiji poudarjajo, da bodo prvič v zgodovini, odkar obstaja nova država, praznike morali praznovati doma.

Velikonočne praznike bodo morali Srbi preživeti doma. Foto: Reuters

Minister za šolstvo Mladen Šarčević je prav tako sporočil novico, da se otroci v tem šolskem letu ne bodo več vračali v šolske klopi. Na kakšen način bodo končali šolanje, bo znano v prihodnjih tednih, saj imajo več scenarijev, kako vse skupaj izpeljati.

Verjamejo v projekt Srbija 2025

Čeprav koronavirus povzroča obilico preglavic tudi v gospodarskem sektorju po vsem svetu, so v Srbiji optimistični in še naprej verjamejo v projekt 2025. Finančni minister Siniša Mali je poudaril, da kriza ne bo ustavila uresničevanja njihovega načrta.

Verjamejo v projekt Srbija 2025 in po nekaterih napovedih naj bi imeli najboljšo gospodarsko rast v Evropi. Foto: Getty Images

"Gre za program, ki vključuje naložbo 14 milijard evrov v prihodnjih petih letih v infrastrukturo, stanovanja, podporo mladini, izobraževanje … Čas, ko se je gospodarska dejavnost v času koronavirusa zmanjšala, je treba izkoristiti za več projektov," poudarja Mali, ki verjame, da bo program Srbija 2025 spodbudil rast njihovega BDP. "Imamo popoln nadzor nad javnim dolgom, uravnotežen proračun in makroekonomsko stabilnost, prav tako dovolj potenciala za obvladovanje te krize," je dejal Mali in dodal, da bo imela Srbija največjo rast v Evropi (7,5 odstotka), kar verjetno izhaja iz napovedi Mednarodnega finančnega sklada, ki za Srbijo predvideva triodstotni upad gospodarstva, kar je najmanj v Evropi.