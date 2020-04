Avtoposel v Evropi: Slovenija med državami, kjer je virus najbolj udaril

Prodaja novih avtomobilov je marca v Evropi upadla za 55 odstotkov, med državami, kjer so jo trgovci odnesli najslabše, je tudi Slovenija. Marca je prodaja pri nas upadla za 66, na letni ravni pa za 28 odstotkov. Skoraj vse avtomobilske znamke imajo letos negativno prodajo, po uspešnosti pa so na vrhu Volkswagen, Peugeot in Renault.

Prodaja novih avtomobilov je letos v Evropi v prvem četrtletju po pričakovanju močno upadla. Čeprav sta bila negativna že prva dva meseca, so dodaten šok na trgu povzročili ukrepi ob zajezitvi pandemije z novim koronavirusom. V prvih treh mesecih so v EU prodali 25 odstotkov manj novih avtomobilov kot lani, samo marca je prodaja (v primerjavi z marcem 2019) upadla za 55 odstotkov. To kažejo podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (ACEA).

Slovenija med tistimi državami, kjer je marca prodaja avtomobilov najbolj upadla

Čeprav bodo bolj natančno sliko o prizadetih trgih dali šele aprilski podatki – številne države prav prihodnji teden spet odpirajo prodajne salone – so marčevski rezultati zelo zgovorni. Islandcem je uspelo marca prodajo celo malenkostno povečati, preostale trge pa so ukrepi prizadeli zelo različno. Na Švedskem, kjer so imeli precej ohlapne preventivne ukrepe, je prodaja upadla za dobrih osem odstotkov.

Slovenski trgovci so v Evropi doživeli enega od najbolj strmih padcev. To je sicer primerjava z uspešnostjo lanskega marca, ki je bila med državami tudi različna. Tiste, ki so bile marca lani še posebej uspešne, so zdaj prikazale toliko večji upad. V Sloveniji je bruto prodaja upadla za 66 odstotkov. Daleč najslabše sta jo odnesli Francija (–72 odstotkov) in Italija (–85 odstotkov).

Kako so se odrezale posamezne znamke? V prvem četrtletju na vrhu Volkswagen, Peugeot in Renault.

Velik prodajni udarec so doživeli vsi največji proizvajalci. Koncernu Volkswagen je marca prodaja upadla za 43 odstotkov, koncernu PSA Peugeot Citroen za skoraj 67 odstotkov, Renaultovi skupini pa za 63 odstotkov. Koncern Fiat Chrysler je imel celo 74 odstotkov nižjo prodajo kot marca lani.

Med posameznimi znamkami je Volkswagnu prodaja upadla za 47 odstotkov. Nemci sicer po prvem četrtletju ostajajo na vrhu evropskega avtomobilskega trga. Na letni ravni jim je prodala upadla za 24 odstotkov. Skoraj vse znamke so letos negativne. Svetla izjema je Porsche, ki je na letni ravni prodajo povečal za 25 odstotkov, tudi marca pa je zabeležil razmeroma skromen, 13-odstotni upad prodaje.

Na vrhu sicer zanesljivo ostaja Volkswagen, predvsem po zaslugi novih modelov pa se je na drugo mesto zavihtel Peugeot. Prodali so dva tisoč avtomobilov več kot tretjeuvrščeni Renault, vseeno pa 165 tisoč manj kot pri Volkswagnu. Zanimivo, da sta premijski znamki Mercedes-Benz in BMW v prvem četrtletju uspešnejši od številnih velikoserijskih znamk (Toyota, Škoda, Ford, Opel, Fiat …).

Petnajst najuspešnejših znamk v Evropi (1. četrtletje) in razlike v prodaji v primerjavi z letom 2019 :