V živo: velik udarec za Koprčane, Olimpiji in Mariboru se smeji #video

V večernem primorskem spektaklu na "okrašeni" Bonifiki se merita Koper in Gorica. V derbiju 12. kroga Prve lige Telekom Slovenije je Olimpija v Fazaneriji premagala Muro z 1:0 in zadržala točko zaostanka za vodilni Mariborom, ki je v gosteh odpravil Bravo (2:1). To je bil prvi nastop vijolic po razkritju ''afere Milec''. V nedeljo bo Aluminij pričakal Tabor, Domžale pa branilce naslova iz Celja.

Koper : Gorica 0:0 (-:-)

16. minuta: Goran Cvijanović je s prostega strela, oddaljenost od vrat je bila okrog 20 metrov, zadel živi zid. Tako je splavala po vodi priložnost za vodstvo Gorice. Pred tem je za prekršek nad Etienom Velikonjo prejel rumeni karton Darko Mišić. 11. minuta: prva priložnost na tekmi. Zadišalo je po zadetku Kopra, a je žogo pred golovo črto izbil v polje Chinwendu Johan Nkama. Začetek dvoboja na prazni Bonifiki. Gostitelji vstopajo v vedno prestižni spopad brez najboljšega posameznika Dareta Vršiča, ki je preskočil dvoboj zaradi lažje poškodbe mišice na nogi. Koprčanom bi lahko pomagal že na naslednji tekmi. Ob 20. uri se bosta v primorskem derbiju pomerila Koper in Gorica. Domači trener Miran Srebrnič se je odločil za naslednjo postavo: Gostujoči trener Gordan Petrić je določil naslednjo enajsterico: ⚽️💪| Začetna enajsterica Gorice za Primorski derbi!



📺 Planet TV2 (20.00)#NašeMestoNašPonos #GoričaniSmoMi #NaPrimorskemSamoGorica pic.twitter.com/9TCtqWdebG — ND Gorica (@NDGorica) November 21, 2020 Navijaška skupina Terror Boys je nogometašem Goricem ob odhodu v Koper zaželela veliko sreče in jih pospremila na pot s pirotehničnim vložkom: View this post on Instagram A post shared by ND Gorica (@ndgorica) Bonifika bo na primorskem nogometnem prazniku, ki bo žal potekal pred praznimi tribunami, "svečano" okrašena. Za to je poskrbela domača navijaška skupina Tifozi. Pestra nogometna sobota se bo končala z vedno prestižnim primorskim derbijem. Na Bonifiki se bosta pomerila stara znanca Koper in Gorica. V prejšnji sezoni sta se srečevala v drugi ligi, ki je bila prisilno ustavljena sredi pomladi. V prejšnji sezoni so se primorski derbiji vedno končali po željah gostov. V Novi Gorici so bili boljši Koprčani, na Bonifiki, dvoboj je bil odigran pred skoraj natanko letom dni (16. november 2019), pa so bile boljše vrtnice! Gorica je zmagala z 2:0 in spravila v žalost klubsko ikono Mirana Srebrniča. A le začasno. Koprčani so pod vodstvom nekdanjega dolgoletnega stratega Gorice vse bolj nevarni. Srebrnič je najprej obalnega prvoligaša vrnil v prvo ligo, po ''zaspanem'' začetku, kjer je prišlo do izraza tudi pomanjkanje izkušenj na dvobojih z močnejšimi tekmeci, pa se je Koper povzpeli v formi do te mere, da je v tem trenutku najbolj vroč slovenski prvoligaš. Nanizal je tri zmage, na zadnjih šestih tekmah osvojil 14 točk in ujel vrh razpredelnice. Sportal ''Čudeži se dogajajo. Zakaj ne bi bog nagradil mučenika Kopra?'' Drzne napovedi iz koprskega tabora, ki se želi v tej sezoni prebiti najmanj v Evropo, se že uresničujejo, samozavest pa jim je dvignila še zmaga v pripravljalni tekmi s Taborom (2:0). Med reprezentančnim premorom so tekmo odigrale tudi vrtnice in doma z občutno pomlajeno zasedbo izgubile proti prvaku iz Celja (0:1). Trener Gordan Petrić še vedno pogreša zadetke. Ni jih bilo tudi na zadnji domači tekmi z Bravom (0:0), ko so se štirikratni državni prvaki z remijem po dolgem času povzpeli z zadnjega mesta. Obeta se obračun številnih starih znancev, tudi iz izbrane vrste, a tudi slačilnice Maribora. Pri Koprčanih še kako izstopa Dare Vršič, v obrambi je vedno bolj zanesljiv Aleksander Rajčević, pri vrtnicah sta vedno bolj uigrana Etien Velikonja in Goran Cvijanović. Premorejo veliko izkušnje, kar rado pride do izraza prav na lokalnih derbijih.

Reprezentančnega premora, v katerem si je slovenska članska reprezentanca pod vodstvom Matjaža Keka izborila napredovanje v višjo kakovostno raven lige narodov, mlada slovenska izbrana vrsta do 21 let pa dvakrat remizirala pod taktirko novega selektorja Milenka Ačimovića, je konec. Reprezentanti so se vrnili k svojim klubom, ki jih čaka naporen konec jeseni, saj bodo v naslednjem mesecu v ''angleškem ritmu'' odigrali kar osem krogov, Domžale in Bravo pa bosta dejavna celo devetkrat!

Olimpija s predstavo sezone osvojila Fazanerijo

Derbi 12. kroga je potekal v Fazaneriji. Tako Mura kot Olimpija sta v dvoboj vstopili brez številnih pomembnih igralcev. Zmaji so v ogenj od prve minute poslali tudi dva hrvaška novinca Maria Kvesića in Gorana Milovića, ki sta se Ljubljančanom pridružila šele med reprezentančnim premorom. Izbranci Dina Skenderja so v osveženi zasedbi, v kateri je zaradi odsotnosti poškodovanega Mirala Samardžića kapetanski trak prvič nosil Timi Max Elšnik, v prvem polčasu navdušili navijače. ''To je bila naša najboljša tekma v tej sezoni,'' je po dvoboju zaupal mladi hrvaški trener. Olimpija je zapravila kar nekaj priložnosti, na vratih nenevarne Mure je blestel Matko Obradović, večkrat spravljal v obup zeleno-bele, v zadnji minuti prvega polčasa pa so zmaji le izigrali črno-belo obrambo.

Zadetek Andresa Vombergarja:

V polno je zadel Andres Vombergar, ki je v petek praznoval 26. rojstni dan in si sam sebi čestital z zmagovitim zadetkom za zmago Olimpije. Mura je v drugem polčasu pokazala bistveno več, nekajkrat ogrozila vrata Žige Freliha, v 85. minuti pa je gostujočo obrambo rešila celo sreča, saj je Andrija Filipović zatresel prečko. Ostalo je pri tesni, a toliko slajši zmagi zmajev, ki so s tem ohranili minimalen zaostanek za vodilnim Mariborom (-1).

Poročilo in vse priložnosti s tekme Bravo : Maribor:

Fotogalerija s tekme, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 56 2 / 56 3 / 56 4 / 56 5 / 56 6 / 56 7 / 56 8 / 56 9 / 56 10 / 56 11 / 56 12 / 56 13 / 56 14 / 56 15 / 56 16 / 56 17 / 56 18 / 56 19 / 56 20 / 56 21 / 56 22 / 56 23 / 56 24 / 56 25 / 56 26 / 56 27 / 56 28 / 56 29 / 56 30 / 56 31 / 56 32 / 56 33 / 56 34 / 56 35 / 56 36 / 56 37 / 56 38 / 56 39 / 56 40 / 56 41 / 56 42 / 56 43 / 56 44 / 56 45 / 56 46 / 56 47 / 56 48 / 56 49 / 56 50 / 56 51 / 56 52 / 56 53 / 56 54 / 56 55 / 56 56 / 56

Maribor do preobrata v Ljubljani

Začelo se je v Ljubljani, kjer je gostoval Maribor. Vijolice so nastopile prvič po razkritju "afere Milec", zaradi katere bo občasni slovenski reprezentant Martin Milec prisilno počival štiri mesec. Njegovi soigralci dvoboja na stadionu v Spodnji Šiški niso začeli najbolje, saj je Mustana Nukić, najbolj izkušeni član mlade zasedbe Brava, v 12. minuti popeljal gostitelje v vodstvo. Veselje Ljubljančanov ni trajalo dolgo, Rudi Požeg Vancaš je le šest minut pozneje z neposredne bližine zabil žogo v mrežo Brava in izenačil na 1:1. Pred tem je bil zelo blizu zadetka Jan Mlakar, ki pa se je vendarle vpisal med strelce.

Zmagoviti zadetek Jana Mlakarja v Ljubljani:

Še pred koncem prvega dela je podajo Žana Kolmaniča mojstrsko pretopil v zadetek in priigral vijolicam preobrat, s katerim je prišel do tretje zaporedne zmage v prvenstvu. Bravo je skušal izenačiti, po rdečem kartonu Blaža Vrhovca je imel od 82. minute tudi igralca več, a je obramba vijolic, v kateri je poškodovanega Nemanjo Mitrovića nadomestil Ilija Martinović, zadržala vse napade rumenih.

Poročilo in vse priložnosti s tekme Bravo : Maribor:

Fotogalerija s tekme, fotograf Grega Valančič/Sportida:

1 / 32 2 / 32 3 / 32 4 / 32 5 / 32 6 / 32 7 / 32 8 / 32 9 / 32 10 / 32 11 / 32 12 / 32 13 / 32 14 / 32 15 / 32 16 / 32 17 / 32 18 / 32 19 / 32 20 / 32 21 / 32 22 / 32 23 / 32 24 / 32 25 / 32 26 / 32 27 / 32 28 / 32 29 / 32 30 / 32 31 / 32 32 / 32

Najslabši gostitelj proti najslabšemu gostu

Slobodan Grubor ne more biti preveč zadovoljen z domačimi nastopi varovancev. Foto: Vid Ponikvar Prvoligaška nedelja se bo začela v Kidričevem. Pomerila se bosta tekmeca s spodnje polovice razpredelnice, Aluminij in Tabor. Statistika pravi, kako se bosta v boj za točke pognala najslabši gostiteljev in gost. Kidričani so v petih domačih srečanjih osvojili le pet točk, Sežančani pa na petih gostovanjih niti ene!

Aluminij je imel lepo priložnost, da bi se znebil zadnjega mesta med reprezentančnim premorom, ko je v zaostali tekmi gostil Domžale. Ko je mladi napadalec David Flakus Bosilj pred koncem prvega dela povedel Štajerce v vodstvo, je že zadišalo po koncu rezultatske krize, ki se vleče že mesec dni. V nadaljevanju pa je sledil preobrat rumene družine, tako da je Aluminij vknjižil že tretji zaporedni poraz, ki je trenerju Slobodanu Gruborju dal misliti, kako bo potrebno v igri nekaj spremeniti.

Dvoboj s Kraševci, ki jih ne gre in ne gre v gosteh, čeprav so na zadnjem gostovanju na Bonifiki namučili Koprčane in bili zelo blizu uspehu, ponuja lepo priložnost za napoved boljših časov Aluminija. Svoje načrte pa imajo tudi češnjice. Želijo dokazati, da lahko osvajajo točke tudi v gosteh, Aluminij pa so v tej sezoni že premagali. In to kako! Čeprav so imeli od 29. minute igralca manj, so ugnali Kidričane kar s 3:1. Goran Stanković je bil torej v tej sezoni že usoden za Aluminij. Na tisti tekmi je debitiral kot trener Tabora, tako da se bo v nedeljo prvič spoprijel s tekmecem, s katerim bo v tej sezoni odigral že drugi dvoboj.

Državni prvaki pri vse bolj zadovoljnem 100-letniku

Mladi napadalec Domžal Dario Kolobarić je v tej sezoni dosegel že pet zadetkov. Foto: Vid Ponikvar Zadnja tekma 12. kroga bo v Domžalah. V mestu ob Kamniški Bistrici je zaznati vedno več pozitivne energije. Klubski jubilej, praznovanje 100. rojstnega dneva je obudil spomine na vse podvige domžalskega kluba, ki je iz majhnega kolektiva zrasel v enega najbolj uspešnih slovenskih nogometnih klubov. Zmaga v Kidričevem, prva v prvenstvu pod vodstvom Dejana Djuranovića po 20. septembru, ko je v Domžalah padel Tabor, je bila zelo sladka.

Preobrat na Aluminijem je rumene nogometaše pahnil višje na lestvici. Ker imajo tekmo manj od večine tekmecev, saj jih prihodnji mesec čaka še prestavljena tekma z Bravom, bi se lahko rumeni ob nadaljevanju zmagovitega niza približali celo vrhu. S pomočjo vročega mladega napadalca Daria Kolobarića bodo skušali streti celjski oreh.

Ta je po vmesnem kriznem obdobju, ki je Celjane bolj približal dnu kot vrhu lestvice, postal nekoliko trši. Branilce državnega naslova je navdušila zlasti zadnja izvedba proti Aluminiju (4:0), ki je spomnila na ''šampionsko'' generacijo, strelski prvenec je vpisal Matic Vrbanec. Mladi up Lan Štravs je v petek podaljšal pogodbo s klubom do 30. junija 2023, ognjeni krst v vlogi pomočnika trenerja Dušana Kosića pa bo v prvi ligi doživel nekdanji makedonski reprezentant Dragan Čadikovski. V bogati karieri je nosil tudi dres Domžal, do selitev v Celje pa tudi deloval v neposredni bližini, saj je s trenerskimi nasveti pomagal podmladku Radomelj.

Prva liga Telekom Slovenije, 12. krog:

Sobota, 21. november:

Bravo : Maribor 1:2 (1:2)

Nukić 12.; Požeg Vancaš 18., Mlakar 42., R.K.: Vrhovec 82./Maribor



Mura : Olimpija 0:1 (0:1)

Vombergar 45.



20.00 Koper – Gorica Nedelja, 22. november:

15.00 Aluminij – Tabor

17.00 Domžale – Celje

Lestvica:

Najboljši strelci:



5 – Đorđe Ivanović (Olimpija), Dario Kolobarić (Domžale), Rok Kronaveter (Maribor), Nardin Mulahusejnović (Koper)

4 – Nino Kouter (Mura), Rudi Požeg Vancaš (Maribor),

3 – Aldair (Tabor), Luka Bobičanec (Mura), Filip Dangubić (Celje), Andrija Filipović (Mura), Jasmin Mešanović (Maribor), Nemanja Mitrović (Maribor), Christos Rovas (Tabor), Dare Vršič (Koper), Žan Žužek (Koper)

...

Fotogalerija s tekme:

Bravo : Maribor, fotograf Grega Valančič/Sportida: