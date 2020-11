Maribor po preobratu vrgel rokavico Muri, Olimpiji in Kopru #video

Vodilni Maribor je v uvodnem spopadu 12. kroga Prve lige Telekom Slovenije v gosteh premagal Bravo (2:1). To je bil prvi nastop vijolic po razkritju ''afere Milec''. V derbiju kroga se bosta spopadli Mura in Olimpija, v večernem primorskem derbiju pa še Koper in Gorica. V nedeljo bo Aluminij pričakal Tabor, Domžale pa branilce naslova iz Celja.

Reprezentančnega premora, v katerem si je slovenska članska reprezentanca pod vodstvom Matjaža Keka izborila napredovanje v višjo kakovostno raven lige narodov, mlada slovenska izbrana vrsta do 21 let pa dvakrat remizirala pod taktirko novega selektorja Milenka Ačimovića, je konec. Reprezentanti so se vrnili k svojim klubom, ki jih čaka naporen konec jeseni, saj bodo v naslednjem mesecu v ''angleškem ritmu'' odigrali kar osem krogov, Domžale in Bravo pa bosta dejavna celo devetkrat!

Bravo : Maribor 1:2 (1:2)

Konec srečanja v Ljubljani. Maribor je še drugič v tej sezoni premagal Bravo. Čeprav so Ljubljančani v sodnikovem podaljšku pritiskali, si je najlepšo priložnost za zadetek priigral Jan Repas (Maribor), a v 94. minuti meril mimo vrat. Gostje so zadržali tesno prednost in se razveselil že tretje zaporedne zmage v prvenstvu. Skupno razmerje strelov je znašalo 17:13 v korist Brava, pri strelih v okvir vrat pa je prednjačil Maribor (8:7). 90. minuta: Bravu, igra od 82. minute z igralcem več, zmanjkuje časa za izenačenje. Igral se bo še petminutni podaljšek. 82. minuta: Maribor ostaja z igralcem manj, saj mora Blaž Vrhovec zaradi drugega rumenega kartona, prejel ga je po prekršku nad Sandijem Ogrincem, z igrišča. Lahko Bravo izkoristil številčno prednost in izenači? V 85. minuti se je z ugodnega položaja ponudila priložnost Ninu Žuglju, a je zgrešil cilj. Rdeči karton Blaža Vrhovca: 81. minuta: v hitrem protinapadu, podajo je prispeval Luka Žinko, se je proti vratom Maribora pognal Mustafa Nukić, a je ostal Ažbe Jug zbran in ubranil njegov strel. Priložnost Mustafe Nukića: 71. minuta: poškodoval se je vratar Maribora Ažbe Jug. Sledila je krajša prekinitev, a se je čuvaj mreže odločil, da bo nadaljeval srečanje. Rumeni karton si je po ostrem prekršku nad Luko Žinkom prislužil Blaž Vrhovec, nato pa je Mustafa Nukić po prostem strelu, ki ga je izvajal Žan Trontelj, poslal žogo visoko nad vrata. 67. minuta: Menjali so tudi Ljubljančani. Veteran Luka Žinko je vstopil namesto kapetana Ovbokhe Agboyija, pred tem je Špiro Peričić blokiral nevaren strel Nina Žuglja. 62. minuta: Maribor je opravil prvo menjavo. Namesto Žana Kolmaniča je vstopil v igro Alexandru Cretu, gostje so iz treh prešli v obrambno postavitev s štirimi branilci. 59. minuta: prvi strel Maribora v okvir vrat Igorja Vekića v drugem delu. Rudi Požeg Vancaš je z roba kazenskega prostora udaril po sredini vrat in ogrel dlani vratarja Brava, ki je zlahka ukrotil žogo. V naslednjem napadu si je Mustafa Nukić po prekršku nad Ilijo Martinovićem prislužil rumeni karton. Začetek drugega polčasa. Trenerja se nista odločila za nobeno menjavo. Le dobro minuto po začetnem pisku sodnika Nejca Kajtazovića je rumeni karton prejel Žan Trontelj. To je drugi nogometaš z rumenim kartonom pri gostiteljih, v 37. minuti ga je prejel še Vanja Drkušić. Konec prvega polčasa v Ljubljani. Vodilni Maribor odhaja na počitek boljše volje, vodi z 2:1. V strelih na gol vodi Maribor 9:4 (6:3 v okvir vrat). Gooooool! 1:2! 43. minuta. Mariborčani so še pred koncem prvega polčasa prišli do preobrata. Jan Mlakar je izkoristil odlične predložek Žana Kolmaniča. Pravočasno je ušel domači obrambi, si priboril strel z glavo in bil dovolj natančen, da je premagal Igorja Vekića. Donedavni kapetan mlade izbrane vrste je dosegel tretji zadetek v tej sezoni. Zadetek Jana Mlakarja: 40. minuta: lepa priložnost Brava. Mustafa Nukić je z desne strani poslal visok predložek v kazenski prostor Maribora, kjer je bil najvišji Martin Kramarič. Zadišalo je po novem vodstvu mladega ljubljanskega kluba, a je nekdanji član vijolic po strelu z glavo zgrešil cilj, tako da ostaja pri 1:1. Priložnost Martina Kramariča: 33. minuta: Sandi Ogrinec, nekdanji up Maribora, se je odločil za strel z roba kazenskega prostora, ki pa je bil preslaboten, da bi Ažbetu Jugu povzročil težave. 28. minuta: Jan Mlakar je skušal ogroziti ljubljanska vrata, a je po tehnično zelo zahtevnem udarcu poslal žogo visoko nad vrata. V naslednjem napadu je Denis Klinar po ostrem prekršku nad kapetanom Brava Ovbokho Agboyijem na sredini igrišča prejel rumeni karton. Goooool! 1:1! 18. minuta. Gostje so hitro izenačili. Rok Kronaveter je z desne strani poslal predložek v kazenski prostor, kjer je prišel do strela Špiro Peričić in ogrozil Igorja Vekića. Žoga je poplesavala blizu golove črte, čez katero jo je skušal v boju z Alminom Kurtovićem poriniti Jan Mlakar, nato pa je pritekel Rudi Požeg Vancaš in jo poslal v nebranjen zgornji del mreže. Belokranjec je dosegel četrti zadetek v tej sezoni, v polno je zadel že na tretji tekmi zapored! Zadetek Rudija Požega Vancaša: Goooool! 12. minuta. 1:0! Bravo jo je hitro zagodel favoritom iz Maribora. Po uvodnih desetih minutah, ki niso postregle z resnejšo priložnostjo, manjšo prevlado na igrišču pa so imeli gostje, so Ljubljančani zadeli v polno! Almin Kurtović je izvedel prosti strel, nato je David Brekalo lepo zaposlil Roka Maherja, ki je streljal z glavo in prisilil Ažbeta Juga k obrambi. Vratar Maribora je žogo odbil le do Mustafe Nukića, izkušeni napadalec gostiteljev pa je z neposredne bližine zatresel mrežo in se razveselil vodstva. To je njegov drugi zadetek v tej sezoni, oba je dosegel proti Mariboru! Zadetek Mustafe Nukića: Začetek dvoboja v Ljubljani. Gostujoči strateg Mauro Camoranesi je v začetno enajsterico pričakovano uvrstil tudi Ilijo Martinovića, ki bo skušal zapolniti vrzel v obrambi po poškodbi Nemanje Mitrovića. Jasmin Mešanović kot četrti tujec ne kandidira za srečanje, med kandidati ni tudi Amirja Derviševića in Reneja Miheliča.



Trener Brava Dejan Grabić je določil začetno enajsterico, v kateri prevladujejo mladi igralci in kar štirje nogometaši, ki so v karieri že branili barve Maribora:

Sobotni spored tekem 12. kroga Prve lige Telekom Slovenije se bo začel v času kosila v Ljubljani. Bravo in Maribor se bosta v Spodnji Šiški udarila že ob 13.45.

Če se lahko mladi ljubljanski klub v miru pripravlja na dvoboj s 15-kratnimi državnimi prvaki, saj nima ničesar za izgubiti, pa je v taboru vijolic drugače. Sploh po razkritju ''afere Milec'', ki je kot strela z jasnega udarila v četrtek in občasnega reprezentanta Martina Milca prisilno oddaljila od igrišča za štiri mesece. Mauro Camoranesi je v 1. SNL debitiral kot trener Tabora na gostovanju pri Bravu (poraz z 1:2), prvič pa se je kot strateg Maribor predstavil z zmago proti Bravu v Ljudskem vrtu (4:1).

Trener Mauro Camoranesi bo moral tako v pestrem jesenskem nadaljevanju prvenstva krpati vrzeli v obrambi na različne načine. Napovedal je, da bo namesto nesrečnega Nemanje Mitrovića, ki je po hudi poškodbi kolena najverjetneje že končal sezono, v začetno enajsterico vskočil Črnogorec Ilija Martinović. "Čaka nas zahtevna tekma, Bravo mi je všeč kot ekipa, z zelo dobro zvezno vrsto so uspešni v posesti žoge, bodo pa proti nam najbrž posegli po bolj obrambni postavitvi z usmerjenostjo k protinapadom," sporoča Argentinec z italijanskim potnim listom. Mariborčani želijo v Ljubljani zadržati vodilni položaj. Priigrali so si ga po dramatični zmagi nad Domžalami (4:3), junak srečanja pa je postal rezervist Aljoša Matko. Mladi napadalec pozna Bravo odlično, saj je v dresu šiškarjev blestel v prejšnji sezoni. Mu bo zato trener vijolic v soboto namenil osrednjo vlogo? Maribor zgledno sodeluje z Bravom, katerega dres nosi ali je nosilo kar nekaj posojenih vijolic. Trenutno sta v Ljubljani dva, Rok Maher in Nino Žugelj, njuna soigralca pa sta tudi nekdanja nogometaša Maribora, Martin Kramarič in Sandi Ogrinec. Mladi slovenski reprezentant Aljoša Matko (Maribor) je v prejšnji sezoni blestel v dresu Brava.

Pri gostiteljih, ki v zadnjih krogih pogrešajo zlasti zadetke, se ne obremenjujejo preveč s tekmecem. ''Poskušali bomo znova odigrati naš model igre. Motiva fantom zagotovo ne bo manjkalo, saj v Ljubljano prihaja večkratni prvak Slovenije. Z visoko intenzivnostjo želimo biti trd oreh za nasprotnika," sporoča trener Dejan Grabić, vesel, da so se mladi reprezentanti vrnili v klub brez poškodb. Ljubljančani so na zadnji tekmi, ko so remizirali v Novi Gorici, zaigrali z zelo mlado zasedbo, povprečna starost je znašala le dobrih 21 let. Zdaj jih čaka velik izpit zrelosti, saj prihaja v goste motiviran Maribor, ki želi nadaljevati zmagoviti niz v prvenstvu (dve zaporedni zmagi) in zadržati vrh lestvice.

Olimpija v Prekmurje s hrvaškima novincema

Ante Šimundža po presenetljivem izpadu iz pokala z Muro ne pozna poraza. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Boj za vodilna mesta že dolgo ni bil tako izenačen. Najboljše štiri ekipe ločuje le ena tekma, med njimi pa sta tako Mura kot Olimpija. Črno-beli upajo, da je rezultatske krize, katere vrhunec je bil nepričakovan spodrsljaj v pokalu, poraz z 0:2 v Zavrču proti drugoligašu Dravi, s tem pa tudi ekspresen izpad branilcev lovorike, že konec. Po velikem razočaranju v pokalu so v prvenstvu na štirih tekmah ostali neporaženi, od tega trikrat remizirali, premagali pa Maribor.

Navijači pogrešajo zadetke, se je pa na njihovo zadovoljstvo v obrambo znova naselila trdnost, ki je v začetku sezone postala zaščitni znak rušilne moči Prekmurcev. Izbranci Anteja Šimundže niso prejeli zadetka že na treh zaporednih tekmah (Maribor, Celje in Tabor), niz pa bodo skušali nadaljevati proti Olimpiji, ki je pred reprezentančnim premorom privržence razočarala z izvedbo proti Kopru (1:2).

Trener zmajev Dino Skender vseeno še naprej uživa zaupanje vodstva kluba, za nameček pa mu je predsednik Milan Mandarić izpolnil še dve želji, tako da po novem zeleno-beli dres nosita še dva izkušena hrvaška nogometaša. To sta ofenzivno naravnan zvezni igralec Mario Kvesić in branilec Goran Milović, nekdanji kapetan Hajduka, ki je nazadnje igral v prvi belgijski ligi, nato pa se poleti lotil iskanja novega delodajalca. Našel ga je v Sloveniji, kjer ne manjka nekdanjih nogometašev splitskega velikana.

Muri zaradi kazni ne bo mogel pomagati Klemen Šturm, obrambi črno-belih pa bosta največjo nevarnost predstavljala petkova slavljenca Andres Vombergar in Đorđe Ivanović, oba rojena 20. novembra (1994 in 1995). Prenos derbija kroga se bo začel s studijskim delom na Planet TV že ob 17. uri.

Primorska poslastica na prazni Bonifiki

Dare Vršič igra v tej sezoni v izjemni formi in sodeluje pri večini zadetkov Kopra. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Pestra nogometna sobota se bo končala z vedno prestižnim primorskim derbijem. Na Bonifiki se bosta pomerila stara znanca Koper in Gorica. V prejšnji sezoni sta se srečevala v drugi ligi, ki je bila prisilno ustavljena sredi pomladi. V prejšnji sezoni so se primorski derbiji vedno končali po željah gostov. V Novi Gorici so bili boljši Koprčani, na Bonifiki, dvoboj je bil odigran pred skoraj natanko letom dni (16. november 2019), pa so bile boljše vrtnice! Gorica je zmagala z 2:0 in spravila v žalost klubsko ikono Mirana Srebrniča. A le začasno.

Koprčani so pod vodstvom nekdanjega dolgoletnega stratega Gorice vse bolj nevarni. Srebrnič je najprej obalnega prvoligaša vrnil v prvo ligo, po ''zaspanem'' začetku, kjer je prišlo do izraza tudi pomanjkanje izkušenj na dvobojih z močnejšimi tekmeci, pa se je Koper povzpeli v formi do te mere, da je v tem trenutku najbolj vroč slovenski prvoligaš. Nanizal je tri zmage, na zadnjih šestih tekmah osvojil 14 točk in ujel vrh razpredelnice.

Miran Srebrnič je klubska legenda Gorice, v tej sezoni pa lahko Koper približa vrhu slovenskega prvenstva. Foto: Bojan Puhek

Drzne napovedi iz koprskega tabora, ki se želi v tej sezoni prebiti najmanj v Evropo, se že uresničujejo, samozavest pa jim je dvignila še zmaga v pripravljalni tekmi s Taborom (2:0). Med reprezentančnim premorom so tekmo odigrale tudi vrtnice in doma z občutno pomlajeno zasedbo izgubile proti prvaku iz Celja (0:1). Trener Gordan Petrić še vedno pogreša zadetke. Ni jih bilo tudi na zadnji domači tekmi z Bravom (0:0), ko so se štirikratni državni prvaki z remijem po dolgem času povzpeli z zadnjega mesta.

Obeta se obračun številnih starih znancev, tudi iz izbrane vrste, a tudi slačilnice Maribora. Pri Koprčanih še kako izstopa Dare Vršič, v obrambi je vedno bolj zanesljiv Aleksander Rajčević, pri vrtnicah sta vedno bolj uigrana Etien Velikonja in Goran Cvijanović. Premorejo veliko izkušnje, kar rado pride do izraza prav na lokalnih derbijih.

Najslabši gostitelj proti najslabšemu gostu

Slobodan Grubor ne more biti preveč zadovoljen z domačimi nastopi varovancev. Foto: Vid Ponikvar Nedelja se bo začela v Kidričevem. Pomerila se bosta tekmeca s spodnje polovice razpredelnice, Aluminij in Tabor. Statistika pravi, kako se bosta v boj za točke pognala najslabši gostiteljev in gost. Kidričani so v petih domačih srečanjih osvojili le pet točk, Sežančani pa na petih gostovanjih niti ene!

Aluminij je imel lepo priložnost, da bi se znebil zadnjega mesta med reprezentančnim premorom, ko je v zaostali tekmi gostil Domžale. Ko je mladi napadalec David Flakus Bosilj pred koncem prvega dela povedel Štajerce v vodstvo, je že zadišalo po koncu rezultatske krize, ki se vleče že mesec dni. V nadaljevanju pa je sledil preobrat rumene družine, tako da je Aluminij vknjižil že tretji zaporedni poraz, ki je trenerju Slobodanu Gruborju dal misliti, kako bo potrebno v igri nekaj spremeniti.

Dvoboj s Kraševci, ki jih ne gre in ne gre v gosteh, čeprav so na zadnjem gostovanju na Bonifiki namučili Koprčane in bili zelo blizu uspehu, ponuja lepo priložnost za napoved boljših časov Aluminija. Svoje načrte pa imajo tudi češnjice. Želijo dokazati, da lahko osvajajo točke tudi v gosteh, Aluminij pa so v tej sezoni že premagali. In to kako! Čeprav so imeli od 29. minute igralca manj, so ugnali Kidričane kar s 3:1. Goran Stanković je bil torej v tej sezoni že usoden za Aluminij. Na tisti tekmi je debitiral kot trener Tabora, tako da se bo v nedeljo prvič spoprijel s tekmecem, s katerim bo v tej sezoni odigral že drugi dvoboj.

Državni prvaki pri vse bolj zadovoljnem 100-letniku

Mladi napadalec Domžal Dario Kolobarić je v tej sezoni dosegel že pet zadetkov. Foto: Vid Ponikvar Zadnja tekma 12. kroga bo v Domžalah. V mestu ob Kamniški Bistrici je zaznati vedno več pozitivne energije. Klubski jubilej, praznovanje 100. rojstnega dneva je obudil spomine na vse podvige domžalskega kluba, ki je iz majhnega kolektiva zrasel v enega najbolj uspešnih slovenskih nogometnih klubov. Zmaga v Kidričevem, prva v prvenstvu pod vodstvom Dejana Djuranovića po 20. septembru, ko je v Domžalah padel Tabor, je bila zelo sladka.

Preobrat na Aluminijem je rumene nogometaše pahnil višje na lestvici. Ker imajo tekmo manj od večine tekmecev, saj jih prihodnji mesec čaka še prestavljena tekma z Bravom, bi se lahko rumeni ob nadaljevanju zmagovitega niza približali celo vrhu. S pomočjo vročega mladega napadalca Daria Kolobarića bodo skušali streti celjski oreh.

Ta je po vmesnem kriznem obdobju, ki je Celjane bolj približal dnu kot vrhu lestvice, postal nekoliko trši. Branilce državnega naslova je navdušila zlasti zadnja izvedba proti Aluminiju (4:0), ki je spomnila na ''šampionsko'' generacijo, strelski prvenec je vpisal Matic Vrbanec. Mladi up Lan Štravs je v petek podaljšal pogodbo s klubom do 30. junija 2023, ognjeni krst v vlogi pomočnika trenerja Dušana Kosića pa bo v prvi ligi doživel nekdanji makedonski reprezentant Dragan Čadikovski. V bogati karieri je nosil tudi dres Domžal, do selitev v Celje pa tudi deloval v neposredni bližini, saj je s trenerskimi nasveti pomagal podmladku Radomelj.

Prva liga Telekom Slovenije, 12. krog:

Sobota, 21. november:

13.45 Bravo – Maribor

17.15 Mura – Olimpija

20.00 Koper – Gorica Nedelja, 22. november:

15.00 Aluminij – Tabor

17.00 Domžale – Celje

Lestvica:

Najboljši strelci:



5 – Đorđe Ivanović (Olimpija), Dario Kolobarić (Domžale), Rok Kronaveter (Maribor), Nardin Mulahusejnović (Koper)

4 – Nino Kouter (Mura), Rudi Požeg Vancaš (Maribor),

3 – Aldair (Tabor), Luka Bobičanec (Mura), Filip Dangubić (Celje), Andrija Filipović (Mura), Jasmin Mešanović (Maribor), Nemanja Mitrović (Maribor), Christos Rovas (Tabor), Dare Vršič (Koper), Žan Žužek (Koper)

