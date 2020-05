Olimpija se veseli, Maribor proti Ljubljančanom, ki so s klopi "odnesli" Milaniča

Obdobja, ko so nogometni klubi zaradi epidemije koronavirusa mirovali, je že davno konec. V teh dneh v Sloveniji kar mrgoli neposrednih prvoligaških dvobojev, na katerih klubi pilijo formo za nadaljevanje prvenstva, aktivna sta tudi drugoligaša Nafta in Radomlje, ki ju kmalu čaka vrhunec sezone v pokalnem tekmovanju, najboljši drugoligaš Koper, ki se vrača med elito, je še vedno dejaven, delovno pa je tudi v Novi Gorici, kjer so se vrtnice znašle v nehvaležnem položaju, saj jih dodatne kvalifikacije za popolnitev 1. SNL čakajo šele konec julija.

Menalo in Sešlar za zmago nad Gorico

V Kranju je zadetek za Olimpijo dosegel Haris Kadrić. Foto: Grega Valančič/Sportida Vodilna Olimpija, ki ima pred zasledovalci lepo prednost, je pred gostovanjem v Sežani (6. junij) odigrala tri pripravljalne tekme. Zasedba Safeta Hadžića bo v nadaljevanje sezone krenila brez poškodovanega Vitje Valenčiča, ki ga zaradi hude poškodbe kolena čaka polletno okrevanje.

Najprej se je pomerila z Aluminijem, ki je eno izmed najbolj pozitivnih presenečenj sezone in po točkah na lestvici zaostaja zgolj za zmaji. Prvi polčas se je končal brez zadetkov, v nadaljevanju pa je rezervist Endri Čekiči z uspešnim strelom z bele točke odločil zmagovalca.

Ljubljančani so nato v gosteh remizirali s Triglavom (1:1). Priložnost za igro so dobili predvsem mlajši nogometaši, prvič po poldrugem letu je za zmaje zaigral povratnik Nik Kapun, ki je tako zaigral prvič za Olimpijo po poldrugem letu. Zadetek za Ljubljančane je dosegel Haris Kadrić.

V generalki za gostovanje v Sežani je Olimpija ugnala Gorico z 2:0. Oba zadetka sta padla v drugem polčasu. Najprej je z bele točke zadel Luka Menalo, sodnik pa je dosodil najstrožjo kazen po prekršku nad Stefanom Savićem. Prednost je podvojil rezervist, mladi up zeleno-belih Svit Sešlar, sicer sin nekdanjega slovenskega reprezentanta, danes pa trenerja Brežic Simona Sešlarja. Za Olimpijo so od prve minute zaigrali Vidmar, Boakye, Samardžić, Kamy, Jurčević, Tomić, Ostrc, Menalo, Elšnik, Savić in Vukušić.

Novogoričani so v prvem polčasu večkrat namučili gostitelje, si pripravili nekaj priložnosti, a je bil Nejc Vidmar vedno ma mestu. Dvoboj je spremljal tudi novopečeni športni direktor Olimpije Mladen Rudonja.

Datum Tekma Strelci (za Olimpijo) 23. maj Olimpija : Aluminij 1:0 Čekiči 26. maj Triglav Kranj : Olimpija 1:1 Kadrić 30. maj Olimpija : Gorica 2:0 Menalo, Sešlar

Nori niz Celja se nadaljuje

Jakob Novak se je vpisal na seznam strelcev proti polfinalistu pokala Slovenije. Foto: Vid Ponikvar Celjani, ki v koledarskem letu 2020 niso izgubili niti enkrat, ne na prijateljskih ne na prvenstvenih tekmah, bodo sezono nadaljevali 5. junija ob 21. uri v sosedskem derbiju z zadnjeuvrščenim Rudarjem. Do takrat nameravajo odigrati vsaj dve tekmi.

Kosićeva četa se je najprej predstavila v nedeljo, ko je na domačem stadionu Z'dežele, dvoboj se je začel ob 11. uri, z 2:1 ugnala Radomlje, polfinalista pokala Slovenije. Ekipi sta odigrali tekmo dvakrat po 60 minut, za Celjane pa sta se med strelce vpisala Luka Kerin in povratnik Jakob Novak, ki se je vrnil po dolgotrajni odsotnosti zaradi zdravstvenih težav. Nekdanji up Olimpije je v polno zadel v 117. minuti in odločil zmagovalca.

⚽️ Prvi test uspel. Za zaprtimi vrati stadiona Z’dežele smo v 2x 60-ih minutah z 2:1 in goli Luke Kerina ter Jakoba Novaka premagali Radomlje, za katere je zadetek dosegel Jaka Štromajer. VEČ NA: https://t.co/RkIP56ZhN3 🟡🔵#misija1920 #MojeMestoMojKlub #GremoCele💛💙 pic.twitter.com/P3szc7o4kF — NK Celje (@NKCelje) May 24, 2020

Trener Dušan Kosić, ki je letos še neporažen, je v prvem polčasu poslal na igrišče postavo Rozman (od 51. Moćić), Marandici, Ćalušić, Stojinović, Kadušić, Zaletel, Štraus, Kerin, Lotrič, Božić in Vizinger, v drugem delu pa so igrali Jurhar, Flis, Travner, Plantak, Brecl (od 103. Moličnik), Štravs (od 107. Zeljković), Pungaršek, Kljun, Novak, Zekhov in Koritnik.

Danes v knežjem mestu za zaprtimi vrati gostuje Triglav, tekma se je začela ob 18. uri.

Datum Tekma Strelci (za Celje) 24. maj Celje : Radomlje 2:1 Kerin, Novak 30. maj Celje - Triglav Kranj

Še drugi poraz Aluminija

Kidričani so prvo tekmo po prekinitvi prvenstva odigrali v soboto, ko se bodo pomerili z Olimpijo. V zahtevnem preizkusu, na drugi strani je stal prvi favorit za osvojitev naslova, so izgubili z 0:1. Edini zadetek je dosegel Endri Čekiči, ki je zadel v polno z bele točke.

V petkovi generalki pred nadaljevanjem prvenstva, pa so pred domačimi gledalci morali priznati še Domžalam.

Datum Tekma Strelci (za Aluminij) 23. maj Olimpija : Aluminij 1:0 / 29. maj Aluminij : Domžale 0:1 /

Maribor proti Ljubljančanom, ki so mu letos že zadali hud udarec

Hrvaški trener Sergej Jakirović (desno) je debitiral na klopi vijolic. Maribor je popeljal do zmage nad Nafto s 3:1. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Novi trener in športni direktor Maribora Sergej Jakirović in Oliver Bogatinov sta led prebila prejšnjo soboto, ko je Maribor na praznem Ljudskem vrtu gostil Nafto iz Lendave.

Oba polčasa sta po dogovoru trajala 60 minut, gostitelji pa so zmagali s 3:1. Sprva jim ni kazalo najbolje, saj je Nafta v 14. minuti povedla z zadetkom Alena Ploja.

V polno so v drugem delu zadeli Alexandru Cretu, komaj 18-letni Rok Maher in Felipe Santos.

V sredo se je v mestu ob Dravi mudil novopečeni prvoligaš Koper, ki se je na Ljudskem vrtu odlično upiral. Kanarčki iz Kopra so tekmo odlično odprli po podaji Dareta Vršiča povedli prek Lovre Čirjaka. Še v prvem polčasu je izenačil Rok Kronaveter. Maribor je na začetku drugega polčasa prišel do popolnega preobrata, ko je za 2:1 zadel še Gregor Bajde, vseeno pa to ni bilo dovolj za zmago, saj so Koprčani pet minut kasneje izenačili na 2:2, Strelec je bil Darko Mišić.

Danes se Maribor v generalki pred nadaljevanjem prvenstva meri z Bravom. Ljubljančani so v začetku marca v prvenstvu v Ljudskem vrtu ugnali vijolice, po tej tekmi pa je Darko Milanič odstopil s položaja glavnega trenerja. Njegov naslednik Jakirović je proti Bravu določil začetno enajsterico Pirić, Klinar, Mitrović, Peričić, Viler, Vrhovec, Pihler, Kronaveter, Kotnik, Bajde in Mešanović. Na klopi sedijo Handanović, Milec, Rajčević, Uskoković, Kolmanič, Dervišević, Cretu, Maher, Felipe Santos, Požeg Vancaš, Tavares in Zahović.

Datum Tekma Strelci (za Maribor) 23. maj Maribor : Nafta Lendava 3:1 Cretu, Maher, Felipe Santos 27. maj Maribor : Koper 2:2 Kronaveter, Bajde 30. maj Maribor - Bravo

Vrnitev Matka Obradovića

Matko Obradović je branil prvič na tekmi Mure po usodni poškodbi, ki jo je staknil v Turčiji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Črno-beli iz Murske Sobote pred nadaljevanjem prvenstva razmišljajo o velikem vložku. V prvenstvu so blizu mest, ki vodijo v Evropo, v pokalu pa od lovorike oddaljeni le dva koraka. V polfinalu jih čaka derbi z Aluminijem, s katerim se bodo pomerili že 5. junija v uvodu nadaljevanja Prve lige Telekom Slovenije. V soboto so se v pripravljalni tekmi pomerili z velenjskim Rudarjem in ga premagali s 4:2. V polno so zadeli Fejsal Mulić, Kai Cipot, Andrija Bubnjar, izkoristil je kazenski udarec z 11 metrov, in Kevin Žižek, edini strelec na srečanju v drugem polčasu.

Trener Ante Šimundža je v prvem polčasu zaigral s postavo Zalokar, Kous, Maruško, Kaučič, Šturm, Brkić, Horvat, Šušnjara, Bubnjar, Cipot, Mulić, v nadaljevanju pa je poslal v ogenj enajsterico Obradović, Karničnik, Gorenc, Karamarko, Pucko, Kouter, Šporn, Mandić, Filipović, Maroša in Žižek. Tako je prvič po poškodbi desne dlani, ki jo je staknil pred tremi meseci v Turčiji, branil na tekmi Matko Obradović.

Muraši se danes v pripravljalnem srečanju meri z drugoligašem Dobom.

Datum Tekma Strelci (za Muro) 23. maj Mura : Rudar Velenje 4:2 Mulić, Cipot, Bubnjar, Žižek 30. maj Mura - Roltek Dob

Gorica nadigrala Tabor, Camoranesi v Sežani

Mauro Camoranesi se je vrnil v Sežano. Foto: SPS/Sportida Sežančani vstopajo v nadaljevanje prvenstva z visokega šestega mesta, a prednost pred devetouvrščenimi Domžalami znaša le tri točke, tako da se obeta dramatičen razplet v boju za obstanek. Začetno obdobje priprav opravljajo brez trenerja Maura Camoranesija, ki je obstal v Argentini in dolgo časa čakal na možnost, da se vrne v Evropo. Uspelo mu je v torek, tako da se že nahaja v Sloveniji.

Tabor je v torek gostoval v Novi Gorici, kjer je visoko izgubil (4:1). Prvoligaš iz Sežane je povedel že v četrti minuti, ko je zadel Stefan Stevanović. V nadaljevanju sta še pred menjavo strani za preobrat poskrbela Diego Bardanca Florez Diego (32.) in Osuji Bede Amarachi (25., 67., 79.), ki je dosegel hat-trick.

V soboto prihaja v Sežano Koper.

Datum Tekma Strelci (za Tabor) 26. maj Gorica : Tabor 4:1 Stevanović 30. maj Tabor - Koper 30. maj Tabor - Bilje - odpovedano

Za začetek šestica Brava, nato remi

Mladi Hrvat Roko Baturina ohranja strelsko formo, s katero je navduševal v spomladanskem delu. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Mladi ljubljanski klub je edini prvoligaš, ki se je v pripravljalnem obdobju pomeril tudi s tretjeligašem. Bravo je v soboto v Športnem parku Ljubljana napolnil mrežo igralcem kluba Brinje Grosuplje. Zmagal je kar s 6:0, najprej se je med strelce vpisal Martin Kramarič, posojeni nogometaš Maribora na začasnem delu v Ljubljani, končni rezultat pa je postavil Žan Trontelj.

Izbranci Dejana Grabića, ki si želijo v krstni sezoni med najboljšimi zagotoviti obstanek, so v sredo gostovali v Radomljah in se razšli brez zmagovalca (1:1), edini zadetek za goste je v 71. minuti dosegel Ibrahim Arafat Mensah, generalka pred nadaljevanjem prvoligaške sezone pa jih čaka danes v Ljudskem vrtu. Ravno tam, kjer so v začetku marca presenetili Maribor (2:1) in poskrbeli za eno najslajših zmag v kratki zgodovini kluba.

Datum Tekma Strelci (za Bravo) 23. maj Bravo : Brinje Grosuplje 6:0 Kramarič, Nukić, Baturina, A. Matko, Kurtović, Trontelj 27. maj Radomlje : Bravo 1:1 Mensah 30. maj Maribor - Bravo

Orli prvič po več kot dveh mesecih

Kranjčani so se odločili, da bodo v pripravljalnem obdobju okusili moč vodilnega dvojca. V torek so na Gorenjskem pričakali prvouvrščeno Olimpijo, ki je sicer nastopila z mlajšo zasedbo, in remizirali z 1:1. Edini zadetek za Triglav je za izenačenje v 35. minuti prispeval Marten Wilmots.

Danes varovanci Vlada Šmita gostujejo v Celju, kjer se merijo z moštvom, ki jih je na zadnji prvenstveni tekmi povsem nadigralo in sredi Kranja odpihnilo kar s 5:0.

Datum Tekma Strelci (za Triglav) 26. maj Triglav : Olimpija 1:1 Wilmots 30. maj Celje - Triglav

Rumena družina dobro pripravljena

Domžalčani so polni motivacije, saj želijo Sloveniji v nadaljevanju sezone dokazati, da po moči in kakovosti ne spadajo na deveto mesto, ampak višje. V uvodnem prvenstvenem nastopu po premoru jih čaka zahteven izpit, saj na štadion ob Kamniški Bistrici prihaja prvak Maribor. Do takrat bo trener Andrej Razdrh pilil formo na dveh pripravljalnih tekmah.

Eno izmed atraktivnih posredovanj vratarja Doba Matica Čretnika:

V prvem delu igre se mreži nista zatresli, saj je številne napade rumenih uspešno zaustavil dobro razpoloženi vratar Čretnik.



Domžale 0-0 Roltek Dob pic.twitter.com/NvqqJUn5XW — NK Domžale (@NKDomzale) May 23, 2020

Najprej je v soboto na glavnem igrišču Športnega parka premagal drugoligaša Dob z 1:0, edini zadetek na srečanju je v zadnji minuti z bele točke dosegel Janez Pišek, v petek pa so Domžalčani slavili še v Kidričevem, kjer so z 1:0 ugnali v tej sezoni odlični Aluminij. Srečanje je v 19. minuti po podaji Senijada Ibričića odločil branilec Nikola Vujadinović.

✅ | V Kidričevem je po 115. minutah igre končni izid 0-1! Drugo pripravljalno tekmo je z golom v 20. minuti odločil Nikola Vujadinović.



Aluminij 0-1 Domžale pic.twitter.com/0IM2Ctg4AK — NK Domžale (@NKDomzale) May 29, 2020

Datum Tekma Strelci (za Domžale) 23. maj Domžale : Dob 1:0 Pišek 29. maj Aluminij : Domžale 0:1 Vujadinović

V polno Krefl in Džinić

Navijači Rudarja se zavedajo, da lahko knape v prvi ligi ohrani le še čudež. Foto: Matic Ritonja/Sportida Velenjčani so se znašli v na videz brezizhodnem položaju. Za devetouvršenimi Domžalami 11 krogov pred koncem zaostajajo kar 18 točk, v prvenstvu pa še vedno ostajajo brez zmage. Trenutno pripravljenost bo novi trener Domen Beršnjak poskušal oceniti s pomočjo sobotne tekme v Murski Soboti, kjer so se za zaprtimi vrati pomerili z ambiciozno Muro in na dvoboju, ki je trajal dvakrat po 60 minut, izgubili z 2:4.

Pri knapih so manjkali poškodovani Pljava, Stopajnik, Pušnik, Lovenjak in Petrović. Prvi polčas so izgubili z 2:3, med strelce sta se vpisala izkušena Aljaž Krefl in Elvedin Džinić, v drugem pa so bili črno-beli boljši z 1:0.

V sredo so se Knapi merili tudi z "novopečenim drugoligašem" Šmartnim. Rudar je slavil s 3:0. Danes se meri z drugoligašem z Dekanov,

Rudar bo v uvodnem prvenstvenem nastopu po premoru zaradi koronavirusa v petek, 5. junija ob 21. uri gostoval pri vročem Celju.

Datum Tekma Strelci (za Rudar) 23. maj Mura : Rudar 4:2 Krefl, Džinić 27. maj Šmartno : Rudar 0:3 Lelić, Jovanović 2 30. maj Rudar - Jadran Dekani

Koprčani remizirali v Ljudskem vrtu

Koprčani se bodo danes pomerili z Mariborom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Najboljši drugoligaš se seli med elito. Po treh letih se bo ponovno družil s prvoligaši. V uvodni pripravljalni tekmi je na Bonifiki ugnal Dekane z 2:0, v polno sta zadela Žan Bešir in Timotej Dodlek.

Sledila je poslastica, gostovanje pri branilcu državnega naslova, 15-kratnem slovenskem prvaku Mariboru, ki so ga kanarčki izločili v pokalnem tekmovanju. Primorci so se odlično držali tudi tokrat in po hitrem vodstvu na koncu remizirali z 2:2. Za končni izid je poskrbel Darko Mišić.

Primorci se danes mudijo v Sežani pri Taboru, 6. junija, ko se bo že nadaljevala prva liga, se bodo v primorskem derbiju pomerili z Gorico, tri dni pozneje pa jih čaka še tekma z Biljami, po kateri bi izbranci Mirana Srebrniča dočakali konec sezone in se odpravili na počitek pred začetkom priprav na novo sezono.

Datum Tekma Strelci (za Koper) 22. maj Koper : Dekani 2:0 Bešir, Dodlek 27. maj Maribor : Koper 2:2 Čirjak, Mišić 30. maj Tabor - Koper 6. junij Gorica - Koper 9. junij Koper - Bilje

Trojček Nigerijca

Bede Aamarachi Osuji je bil razigran proti češnjicam. Foto: Vid Ponikvar Vrtnice so v nehvaležnem položaju, saj jih dodatne kvalifikacije čakajo najverjetneje šele v začetku avgusta. Nogometaši Gorice marljivo trenirajo in ohranjajo pripravljenost. V teh tednih bodo odigrali kar nekaj pripravljalnih srečanj.

V torek so odpravili Tabor iz Sežane kar s 4:1 in se jim "maščevali" za lanskoletni boleči izpad v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev prve lige. V polno sta zadela tujca v vrstah vrtnic, Diego Bardanca Florez Diego (32.) in Osuji Bede Amarachi (25., 67., 79.), ki je dosegel hat-trick.

Danes so se v Ljubljani pomerili z Olimpijo in ostali praznih rok (0:2), 6. junija pa jih čaka še prestižno srečanje s Koprom.

Datum Tekma Strelci (za Gorico) 26. maj Gorica : Tabor 4:1 Osuji 3, Bardanca 30. maj Olimpija : Gorica 2:0 / 6. junij Gorica - Koper

Nafta dobila prvi polčas v Mariboru

Dejan Dončić je prevzel Lendavčane v začetku leta. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Lendavčani so boje v drugi ligi, kjer se jim želja po napredovanju ni izšla, že končali. Ker pa jih kmalu čaka polfinale pokala Slovenije proti Radomljam, nočejo ničesar prepustiti naključju. Dogovorili so se za tri pripravljalne tekme. V soboto so se v Ljudskem vrtu pomerili z Mariborom. Prvi polčas, tako kot drugi je po dogovoru trajal 60 minut, so dobili z 1:0, v polno je zadel Alen Ploj. V nadaljevanju so bile vijolice premočne za Lendavčane, ki so prejeli tri zadetke in izgubili z 1:3.

Nafta je v petek v Lendavi gostila drugoligaške znance Beltince in brez težav zmagala s 3:1.

Datum Tekma Strelci (za Nafto) 23. maj Maribor : Nafta 3:1 Ploj 29. maj Nafta : Beltinci 3:1 Bizjak, Paku, Meshack

Ogrevanje za pokalni vrhunec

Jaka Štromajer se je pred prihodom v Radomlje dokazoval v napadu Kopra. Foto: Vid Ponikvar Radomljani še niso končali sezone, ampak se pripravljajo na pokalni vrhunec, kjer bi se lahko prek Nafte uvrstili v veliki finale, nato pa naskakovali največji uspeh v zgodovini kluba, pokalno lovoriko. V četrtfinalu pokala so izločili Celjane, s katerimi so se na pripravljalni tekmi pomerili v nedeljo in v knežjem mestu izgubili z 1:2. Edini zadetek za Radomljane je dosegel izkušeni napadalec Jaka Štromajer.

V sredo so gostili Bravo iz Ljubljane, dobili prvi polčas z 1:0, nato pa so gostje v nadaljevanju izenačili na 1:1.