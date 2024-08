Klančar v boj za kolajno, rokometaši za vrh skupine

Četo Uroša Zormana čaka boj za prvo mesto v skupini. Nasproti ji bo stala Nemčija, ki ima, tako kot Slovenija, na kontu šest točk. Zanimivo bo videti, ali bodo Slovenci kaj preračunavali, saj jim je podobno uspelo v Riu 2016, nato pa so jih v četrtfinalu izločili v skupini neprepričljivi Danci in nato odšli vse do olimpijskega naslova.

Na zadnjem srečanju skupinskega dela Zorman ne bo mogel računati na vratarja Klemna Ferlina in Mateja Gabra, v kadru bosta tako Urh Kastelic in Kristjan Horžen.

Neža Klančar se bo podala v boj za kolajno v disciplini 50 metrov prosto, z uspehom pa bi lahko postala druga dobitnica plavalne kolajne z OI po njeni vzornici Sari Isaković.

Kolesarski spored se končuje z žensko cestno dirko, na kateri bosta nastopili Eugenia Bujak in Urša Pintar. Novi plovi čakajo še Žana Luko Zelka, Lin Pletikos ter Tino Mrak in Jakoba Božiča, s tekmovanjem pa začenja Toni Vodišek.

Na delu bodo tudi Peter Kauzer, Benjamin Savšek, Eva Terčelj in Eva Alina Hočevar. V kajakaškem krosu jih čaka osmina finala.

Vrhunec dneva prinaša moški teniški finale med Carlosom Alcarazom in Novakom Đokovićem.

Po finalu Wimbledona se bosta spet udarila Alcaraz in Đoković. Foto: Guliverimage

Pestro bo tudi na bazenu in atletskem stadionu, kjer bomo v kraljici športov videli odločitev v teku na 100 metrov za moške in metu kladiva, ženske pa se bodo udarile za naslov v skoku v višino, žal pa tam ne bo Lie Apostolovski.

Odličja bodo podelili še v badmintonu, boksu, športni gimnastiki, golfu, konjeništvu, lokostrelstvu, sabljanju in namiznem tenisu.

Končne odločitve (20):

Atletika

19.55 višina, ženske

20.30 kladivo, moški

21.50 100 m, moški

Badminton

15.00 dvojice, za 3. mesto, moški

16.10 dvojice, finale, moški

Boks

12.04 do 54 kg, polfinale, ženske

12.20 do 51 kg, polfinale, moški

12.36 do 63,5 kg, polfinale, moški

12.52 do 80 kg, polfinale, moški

13.08 od 92 kg, polfinale, moški

16.34 do 54 kg, polfinale, ženske

16.50 do 51 kg, polfinale, moški

17.06 do 63,5 kg, polfinale, moški

17.22 do 80 kg, polfinale, moški

17.38 do 92 kg, polfinale, moški

Športna gimnastika

15.00 finale po orodjih, krogi, moški

15.40 dvovišinska bradlja, ženske

16.25 preskok, moški

Golf

09.00 4. krog, moški

Kolesarstvo

14.00 cestna dirka, ženske (Eugenia Bujak, Urša Pintar)

Konjeništvo

10.00 dresura, posamično, prosti program

Lokostrelstvo

14.33 posamično, za 3. mesto, moški

14.46 posamično, finale, moški

Namizni tenis

13.30 posamično, za 3. mesto, moški

14.30 posamično, finale, moški

Plavanje

18.30 50 m prosto, finale, ženske (Neža Klančar)

18.37 1500 m prosto, finale, moški

19.10 4 x 100 m mešano, finale, moški

19.32 4 x 100 m mešano, finale, ženske

Sabljanje

19.10 floret, ekipno, za 3. mesto, moški

20.30 floret, ekipno, finale, moški

Strelstvo

15.30 skeet, finale, ženske

Tenis

dvojice, za 3. mesto, ženske

posamično, finale, moški

dvojice, finale, ženske