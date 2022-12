V živo: zdaj gre zares, Hrvati izzivajo Brazilce

Na svetovnem prvenstvu v Katarju se danes začenjajo četrtfinalni obračuni. Pravkar se za prvo polfinalno vstopnico merita Hrvaška in Brazilija. Na svetovnih prvenstvih sta se pomerili dvakrat, obakrat so zmagali Brazilci. Na drugem petkovem četrtfinalnem dvoboju ob 20.00 igrajo nogometaši Nizozemske in Argentine. Na mundialih se bodo pomerili že šestič.

SP 2022 v Katarju, 18. tekmovalni dan, četrtfinale:

Hrvaška Brazilije še ni premagala

Neymar, ko je leta 2014 na mundialu dvakrat zabil Hrvaški. Foto: Guliver Image Hrvaška in Brazilija sta na svetovnem prvenstvu nazadnje igrali pred osmimi leti, ko so Brazilci v skupinskem delu zmagali s 3:1. Dva gola je dal Neymar, ki je osrednje ime letošnje brazilske reprezentance. Prvič pa so se na mundialu merili leta 2006, ko je bila z golom Kakaja južnoameriška reprezentanca boljša z 1:0. Zdaj se bodo prvič merili na velikih tekmovanjih. Brazilci so petkratni svetovni prvaki, so pa od leta 1990 v izločilnih bojih izpadli petkrat, in to vedno proti evropski ekipi. Hrvati četrtfinale igrajo tretjič, v prvih dveh so bili uspešni. Pred štirimi leti so klonili šele v finalu.

Na tem prvenstvu so si Hrvati četrtfinale priborili na najtežji možni način − po 11-metrovkah so premagali Japonsko. Na drugi strani pa so Brazilci s 4:1 nadigrali Korejce.

Neymar, ki se je v osmini finala vrnil po poškodbi (izpustil je dve tekmi), je proti Koreji zabil svoj 76. reprezentančni gol. Za brazilskim rekorderjem Pelejem zaostaja samo še za gol. Ivan Perišić pa lahko z novim golom postane hrvaški rekorder na mundialih. Z golom proti Japonski, ki je bil njegov šesti, se je izenačil z Davorjem Šukerjem.

Brazilski selektor Tite ima od prejšnje tekme znova na voljo Neymarja in Danila.

Prvi postavi:



Hrvaška: Livaković; Juranović, Lovren, Gvardiol, Sosa; Brozović, Modrić, Kovačić; Pašalić, Kramarić, Perišić.

Brazilija: Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Casemiro, Paqueta; Vinicius Jr, Neymar, Raphinha; Richarlison.

Pred osmimi leti polfinale po 11-metrovkah dobila Argentina

Leta 2014 je Louis van Gaal v polfinalu izpadel proti Argentini po streljanju 11-metrovk. Foto: Guliver Image Tudi drugi petkov četrtfinale bo predstavljal dvoboj evropske in južnoameriške ekipe, a z daljšo tradicijo medsebojnih tekem na svetovnih prvenstvih. Pomerili se bodo že šestič. Ko so se prvič leta 1974, so Nizozemci zmagali s 4:0. Prav tako pa so Nizozemci dobili tudi četrtfinalni dvoboj leta 1998, pred osmimi leti pa so izgubili polfinalnega po streljanju 11-metrovk. Louisa van Gaala tisti poraz še vedno boli. V 120 minutah nismo videli gola. Brez golov pa so se Argentinci in Nizozemci razšli tudi v skupinskem delu prvenstva leta 2006. Na stadionu Lusail, kjer bo 88 tisoč navijačev, si ti tekme brez golov gotovo ne želijo.

Obe reprezentanci v zadnjem letu igrata zelo uspešno. Nizozemska je v nizu 19 tekem brez poraza, torej vse od lanskega evropskega prvenstva. Argentina pa je bila brez poraza 36 tekem, vse dokler se ji ni v prvem krogu Katarja zgodila Savdska Arabija. Je pa nato premagala Mehiko, Poljsko in v osmini finala še Avstralijo. Oranžni z igro v Katarju sprva niso navdušili, so pa toliko bolje odigrali tekmo osmine finala z ZDA (3:1).

Di Maria: Van Gaal je najslabši trener vseh časov

Nasmejani Messi na zadnjem treningu Argentine pred petkovo tekmo. Foto: Reuters Na zelenici bosta v središču pozornosti veteran v vrstah Argentine Lionel Messi in vzhajajoča zvezda Nizozemske Cody Gapko. Slednji je zabil gol na vsaki od treh tekem skupinskega dela. Tudi 13 let starejši zvezdnik PSG je v Katarju zabil tri gole, skupaj pa na svetovnih prvenstvih že devet.

Precej pozornosti pa je deležen tudi 71-letni selektor nizozemske reprezentance van Gaal. Tekme vodi zelo mirno, večji del časa sedi na klopi. Argentinski napadalec Angel Di Maria, ki je pod njegovim vodstvom pred leti igral v Manchestru Unitedu, je tako dejal, da je "najslabši trener vseh časov". Di Maria zaradi poškodbe proti Avstraliji ni igral, očitno pa bo nared za četrtfinalno tekmo, saj je v četrtek treniral brez omejitev.

Louis van Gaal Foto: Reuters In kaj je na njegovo zbadljivko dejal Louis van Gaal? "Imenoval me je za najslabšega trenerja? Najbrž je eden redkih, ki je to kdaj rekel. Običajno pravijo ravno obratno. Ni mi všeč, da je Di Angel to rekel," je odgovoril prvi mož Nizozemske. Pred prvenstvom je dejal, da si naslova svetovnega prvaka zares želi, saj mu samo še ta lovorika manjka v bogati trenerski karieri. Enako velja za Messija. Za oba je to najverjetneje zadnja priložnost.

Verjetni prvi postavi:



Nizozemska: Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Jong, De Roon, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay

Argentina: Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; Fernandez, De Paul, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez