Messi po mesecu dni zaigral od začetka in z Interjem izpadel iz tekmovanja

Lionel Messi in Inter Miami sta izpadla v četrtfinalu nogometnega pokala prvakov Concacafa, Združenja Severne in Srednje Amerike ter Karibov. Po porazu Miamija z 1:2 na prvi tekmi, ki jo je svetovni prvak iz Argentine izpustil zaradi poškodbe, je Miami v sredo zvečer v Mehiki izgubil z 1:3. Monterrey se je tako s skupno 5:2 uvrstil v polfinale.

Argentinec Lionel Messi se je konec prejšnjega tedna po skoraj mesecu dni dolgi odsotnosti vrnil v postavo Interja in se proti Coloradu (2:2) vpisal med strelce. Takrat je vstopil v igro na začetku drugega polčasa, štiri dni pozneje pa je proti Monterreyu v Mehiki zaigral od začetka. Inter tudi tokrat ni dočakal zmage, brez katere je že na petih zadnjih srečanjih.

Gostitelji so povedli po 31 minutah, vodstvo pa povišali v 58. in 64. minuti. Zadetki Brandona Vazqueza, Germana Berterama in Jesusa Gallarda so ponoči zapečatili zasluženo zmago.

Znižanje izida na 1:3 po zadetku Diega Gomeza v 86. minuti in podaji osemkratnega najboljšega nogometaša na svetu Lionela Messija je prišlo prepozno za preobrat.

Monterrey se je izkazal za premočnega tekmeca za Inter. Foto: Reuters

Miami je bil že po rdečem kartonu Jordija Albe v 78. minuti nemočen. Še dva nekdanja nogometaša Barcelone, Luis Suarez in Sergio Busquets, sta prav tako igrala od začetka.

Messi ima sicer še vedno dve možnosti za naslov z Miamijem v tej sezoni. V ameriškem prvenstvu MLS je ekipa na tretjem mestu v vzhodni konferenci, poleg tega pa je v igri tudi še ligaški pokal, ki poteka poleti.

Pokal prvakov Concacafa je glavno regionalno klubsko tekmovanje za Severno Ameriko, Srednjo Ameriko in Karibe, pri čemer si zmagovalec letošnjega turnirja prisluži mesto na razširjenem klubskem svetovnem prvenstvu naslednje leto.