Kaj morate vedeti pred nakupom srebra in zlata?

V času, ko je svet zaznamovan s finančnimi prevrati in gospodarsko negotovostjo, je iskanje stabilnih in zanesljivih investicijskih priložnosti postalo ključnega pomena. Plemenite kovine, predvsem zlato in srebro, skozi zgodovino kontinuirano ohranjajo svojo vrednost, kar jih postavlja med najboljše investicijske možnosti.

Zakaj so plemenite kovine odlična izbira?

Investicija v plemenite kovine ni zgolj nakup kovinskih palic ali kovancev. Gre za strateško zamenjavo denarja za sredstvo, ki zagotavlja ohranitev vrednosti in je vedno likvidno.

Za vas smo pripravili odgovore na najpomembnejša vprašanja, ki jih morate poznati, preden začnete vlagati v srebro ali zlato.

Koliko denarja potrebujem, da začnem investirati v zlato in srebro?

Nakup je zelo fleksibilen, sami namreč določite višino zneska, pri čemer je najnižji znesek vplačila 50 evrov. Vplačate lahko kadarkoli, vplačila so mogoča enkratno ali večkratno, tudi preko trajnika.

Kdaj je nakup zlata in srebra naložben?

Na trgu najdemo ogromno različnih zlatih in srebrnih palic kot tudi zlatnikov in srebrnikov. Za naložbeno srebrno ali zlato palico v svetovnem merilu poimenujemo tiste palice, ki imajo status dobre dobave (good delivery), saj s tem statusom tako kovnica kot tudi palice ustrezajo določenim strogim in visoko postavljenim standardom.

Ko se odločate za nakup naložbenega zlata, predlagamo, da vedno izberete zlato čistine 999,9/1.000. Naložbeno srebro naj bo čistine 999/1.000. Tako si zagotovite transparenten nakup in odkup vaše naložbe. Tovrstne palice vam v primeru odprodaje omogočajo tudi najboljšo ceno.

Kaj je good delivery in zakaj je pomemben?

Status good delivery prejmejo kovnice, ki proizvajajo zlate in srebrne naložbene palice, ki ustrezajo visokim kriterijem, določenim s strani organizacije LBMA (zgodovina kovnice, likvidnost, starost kovnice, čistina zlata in srebra ipd.). Iz tega razloga se pogosto uporablja tudi izraz good delivery palice, saj se pod drobnogled poleg kovnice vzameta zlato in srebro, ki prejmeta ta status pod okriljem svoje kovnice. Kovnice, ki imajo status good delivery, so navedene na spletni povezavi organizacije LBMA.

Kje lahko hranim plemenite kovine?

Hrambo plemenitih kovin si lahko uredite sami z najemom bančnega sefa ali preko podjetja Elementum. Plemenite kovine vam hranimo v sefih, ki niso nameščeni znotraj bančnih institucij.

Vaše blago hranimo v brezcarinskem skladišču v Švici, kjer je blago varovano in zavarovano. Pri nakupu srebra ste na takšen način oproščeni tudi plačila DDV.

Katere palice in v kakšnih enotah se priporočajo za nakup?

Priporočamo vam, da zaradi zagotavljanja likvidnosti in doseganja optimalnih odkupnih vrednosti investirate samo v naložbene palice s statusom good delivery. V podjetju Elementum smo uradni zastopnik kovnice Umicore, ki ima najdaljši good delivery status v Evropi neprekinjeno že od leta 1930 za zlato in od leta 1935 za srebro.

Pribitki na posamezno naložbeno palico Priporočamo vam tudi, da do mase enega kilograma pri zlatu naložbeni znesek razdelite med različne velikosti naložbenih palic. Ob tem pa se je treba zavedati, da manjše, kot so naložbene palice, višji so nakupni stroški. Glede na podcenjenost naložbenega srebra je vredno razmisliti o tem, da del premoženja investirate tudi v to plemenito kovino ob hkratnem zavedanju, da so nihanja pri srebru predvidoma večja kot pri zlatu. Tako je tudi priporočljiva doba investicije pri srebru daljša kot pri zlatu. Klasični ali strateški nakup Večina strank oz. kupcev plemenitih kovin kupuje na klasičen način. Tiste, ki želijo na trgu plemenitih kovin maksimalno izkoristiti vse priložnosti, pa vabimo, da spoznajo tudi strateški nakup. Za dodatne informacije kontaktirajte podjetje Elementum.

Kako lahko najbolje optimiram nakupne stroške?

Nakup manjših naložbenih palic je povezan tudi z večjimi stroški kovnice. Za optimizacijo nakupnih stroškov vam priporočamo investicijo v večje palice, vendar hkrati pazite na razpršenost (različne enote). Pri zlatu tako priporočamo nakup vsaj 20 gramov zlate naložbene palice, pri srebru pa vsaj tisoč gramov srebrne naložbene palice.

Za mesečno kupovanje zlata in srebra priporočamo nakupe preko produkta Aurora ali Argentum Excellence. Več informacij najdete na naši spletni strani. Pred začetkom varčevanja vam predlagamo osebni stik s svetovalcem, ker boste tako lahko kar najbolje optimirali vaše mesečne nakupe plemenitih kovin.

Kje lahko spremljate cene plemenitih kovin?

Obstaja veliko različnih portalov v angleškem jeziku, kjer lahko spremljate borzne cene. Prav tako jih imamo objavljene na naši spletni strani pod rubriko Borzne cene.

Kako je zagotovljena varnost mojega vložka?

Vaše dragocenosti so shranjene v izjemno varnem skladišču v Švici pod strogim nadzorom in z najnaprednejšimi varnostnimi sistemi.

Kako dolgo moram obdržati svojo investicijo, preden lahko izstopim?

Pri nas vam nudimo popolno likvidnost vaših investicij. Lahko se odločite za prodajo kadarkoli, vendar vam svetujemo, da za optimalne donose sledite našim strategijam investiranja.

V obe plemeniti kovini je priporočljivo vlagati na srednje in daljše obdobje.

Pri obeh naložbenih kovinah priporočamo naložbeno dobo najmanj tri leta. Zaradi stroškovne neučinkovitosti in zato, ker naložba v plemenite kovine predstavlja zavarovanje premoženja pred upadom realne kupne moči, vam svetujemo, da se izogibate večkratnim prodajam in nakupom (špekulativnemu trgovanju) plemenitih kovin v fizični obliki v kratkem časovnem obdobju. Vsekakor pa je s strateškega vidika vseeno dobro biti informiran, kdaj je bolje pri naložbi poudariti zlato in kdaj srebro ter kdaj je čas za strateško menjavo med zlatom in srebrom ali obratno.

Pomembno je vedeti. Plemenite kovine predstavljajo več kot le estetsko vrednost. So simbol trajnosti in stabilnosti.

Izjemna poslovna priložnost: postanite prodajalec plemenitih kovin!

Digitalne valute in nenehno spreminjajoče se gospodarsko okolje prinašajo številne izzive, medtem ko plemenite kovine ostajajo kot stebri stabilnosti. Številni izkušeni vlagatelji že vidijo to prednost in povečujejo svoje deleže v zlatu in srebru.

Zadnje čase povpraševanje po srebru in zlatu močno narašča, kar vodi k potrebi po širitvi ekipe.

Vsak od nas ima skriti potencial, ki čaka, da ga odkrijemo in izkoristimo. V svetu prodaje so priložnosti neskončne, vendar vsaka industrija ne ponuja enakih možnosti za uspeh. Če ste odličen prodajalec ali če želite postati eden izmed njih, imamo za vas odlično novico!

Prodaja plemenitih kovin je panoga, v kateri se lahko vaša kariera razcveti. Ne samo, da delujete v stabilni in donosni panogi, ampak ste tudi del ekipe, ki vas podpira na vsakem koraku.

Zakaj se nam pridružiti?

Odlična ekipa in inovativen poslovni model: Postali boste del izjemne ekipe strokovnjakov, ki so se specializirali na področju prodaje plemenitih kovin. Naš poslovni model je zasnovan tako, da vas podpira pri doseganju vaših ciljev.

Postali boste del izjemne ekipe strokovnjakov, ki so se specializirali na področju prodaje plemenitih kovin. Naš poslovni model je zasnovan tako, da vas podpira pri doseganju vaših ciljev. Podpora pri pridobivanju strank: Ne boste prepuščeni sami sebi. Z nami ste vedno obkroženi z ljudmi, ki vam želijo pomagati uspeti.

Ne boste prepuščeni sami sebi. Z nami ste vedno obkroženi z ljudmi, ki vam želijo pomagati uspeti. Najboljše šolanje in izobraževanje: Nudimo vam priložnost za vrhunsko šolanje in izobraževanje v prodaji ter vam omogočamo, da postanete pravi strokovnjak na področju plemenitih kovin.

Nudimo vam priložnost za vrhunsko šolanje in izobraževanje v prodaji ter vam omogočamo, da postanete pravi strokovnjak na področju plemenitih kovin. Popolna oprema za uspeh: Zagotavljamo vam avto, računalnik in stimulativno nagrajevanje, da boste lahko brez težav dosegli zastavljene cilje.

Nimate izkušenj? Nič za to! Z nami boste pridobili vsa potrebna znanja in veščine. Vaša želja po učenju in rasti je tisto, kar najbolj cenimo.

To je vaša priložnost, da vstopite v svet prodaje plemenitih kovin in si zagotovite svetlo in uspešno prihodnost. Ne zamudite te edinstvene priložnosti. Prijavite se zdaj!

