Do -20 odstotkov za počitnice na Costa Bravi in v Barceloni

Španija že vrsto let sodi med najbolj priljubljene počitniške destinacije Evrope. Z razlogom! Gre namreč za razgibano in raznoliko deželo, kjer na svoj račun pridejo vsi: tako tisti, ki želijo uživati ob morju, kot tudi pohodniki, kolesarji, raziskovalci, nogometni in kulinarični navdušenci. Predvsem pa v številnih delih Španije poletje traja vse od zgodnje pomladi do pozne jeseni, zato je odlična izbira tudi takrat, ko nas v celinski Evropi še in že pošteno zebe.

Costa Brava: popolna španska destinacija za vse okuse

V času poletnih počitnic bo letos, kot kaže, še posebej privlačna Costa Brava, približno 220 kilometrov dolg priobalni pas na skrajnem vzhodu države, ki sega od meje s Francijo na obronkih Pirenejev do letovišča Blanes na jugovzhodu Španije oziroma po mnenju nekaterih vse do Barcelone. Skupaj z Azurno obalo sestavlja niz najlepših plaž Evrope, ki se ponašajo tudi z modrimi zastavami, kar priča o njihovi čistoči in brezhibnosti.

Prav zato so počitnice na Costa Bravi popolna izbira za vse vrste počitnikarjev: tako za zabave željno mladino kot tudi družine z majhnimi otroki, ki jim je čez dan na plažah na voljo tisoč in ena aktivnost, ter zaljubljene pare, ki radi uživajo v sončnih zahodih.

Zakaj so počitnice na Costa Bravi vedno prava odločitev?

Costa Brava leži na skrajnem vzhodu Španije, kar pomeni, da let traja slabi dve uri in boste na destinaciji veliko prej, kot če bi se z avtomobilom odpravili v Dalmacijo. Tudi ko govorimo o stroških počitnic, je Costa Brava povsem primerljiva s Hrvaško – ali celo ugodnejša! Ker gre za območje znotraj Evropske unije, za potovanje potrebujete samo osebni dokument, potovanje pa je tako kratko, da ga brez težav prenesejo tudi najmlajši, ki so praviloma znani po tem, da jim hitro postane dolgčas.

Izjemno močan argument, zakaj so poletne počitnice na Costa Bravi prava izbira, so tudi široke in prostrane peščene plaže, ki so nanizane vzdolž celotne obale in predstavljajo popoln kontrast razgibanim roza lesketajočim se skalam, klifom in borovcem bolj divjega dela obale.

Vzdolž Costa Brave je nanizanih okrog 250 plaž, in če to ni dovolj, lahko dodate še 125 kilometrov sprehajalnih poti, 19 kilometrov plavalnih prog, osem nacionalnih ter kopico vodnih in doživljajskih parkov, ki bodo poskrbeli za to, da se na dopustu ne boste dolgočasili – če si tega ne boste želeli, seveda! Eden največjih in najbolj priljubljenih vodnih parkov na Costa Bravi je Water World s številnimi tobogani, bazenom z valovi, počasno reko in različnimi animacijami, ki bo zagotovo nepozabna dogodivščina za vso družino.

Katero letovišče na Costa Bravi je pravo za vaš okus?

Najbolj znano letovišče Costa Brave je vsekakor Lloret de Mar, ki je znano predvsem po pestrem dnevnem in nočnem dogajanju ter številnih bučnih zabavah in je zato popolna destinacija zlasti za mlade počitnikarje in popotnike. A najdejo se tudi mirnejša območja in zalivi, ki so kot nalašč za krasne družinske počitnice ali romantično uživanje v dvoje.

Družine in pari bodo uživali zlasti v letovišču Santa Susanna, ki se nahaja na severnem koncu obale Barcelone. Dva kilometra lepo urejenih in turističnih plaž, gorski športi, tržnice in španska kultura v tem majhnem kraju počitnikarjem in popotnikom ponujajo odličen kraj za umirjen dopust. Če vas bo zamikalo oditi na sprehod, se lahko odpravite do opazovalnih srednjeveških stolpov, ki jih najdete po celotnem mestu. Kot zanimivost: nekateri so še danes naseljeni!

Z nazivom družini prijazno letovišče se lahko pohvali letovišče Malgrat de Mar, čeprav tukaj rade dopustujejo praktično vse generacije. Mesto se lahko pohvali z bogatim nizom kakovostnih hotelov in čudovitih plaž, na katerih strežejo odlične tapase in druge španske specialitete ter različne osvežilne pijače. V starem mestnem jedru boste našli trgovine, restavracije in bare ter dobili vpogled v čudovito špansko kulturo. Poleg mesta se splača odpraviti še do delte reke Tordero, ki jo obdaja čudovita narave, na poti pa si lahko ogledate še majhne ohranjene sipine La Conca.

Še eno izjemno priljubljeno turistično letovišče Costa Brave leži na skrajnem jugu pokrajine. Gre za letovišče Blanes, ki prav tako ponuja več čudovitih plaž, priljubljenih zlasti med družinami in pari. Najbolj znana je peščena mestna plaža Blanes (Platja de Blanes), ki ponuja številne storitve in aktivnosti na prostem, najem vodnih skuterjev in športne opreme ter številne možnosti za zabavo in sprostitev ob morju.

In kaj početi v Barceloni?

Vsekakor si velja ogledati simbol mesta, Gaudijevo katedralo Sagrada Familia , ki jo gradijo že več kot sto let, ter se sprehoditi po glavni nakupovalni ulici La Rambla . Seveda ne gre izpustiti zaščitnega znaka Katalonije: nogometnega stadiona Camp Nou , ki je dom slovite FC Barcelone. Barcelona se lahko pohvali z zelo bogato zgodovino umetnosti in arhitekture, ponuja pa tudi široke plaže, toplo morje in velike zelene parke, kjer se v poletnih mesecih dogajajo različne animacije. Če imate omejen čas, je Barcelono najbolje raziskati na kolesu , da začutite utrip mesta in se zapeljete ob lepo urejeni peščeni plaži. V bližini so tudi živalski vrt in prekrasne fontane, kjer se lahko v poletni vročini prijetno ohladite.

