Vprašaj pri Dallasu

Pred Luko Dončićem in Dallas Mavericks je nova izjemno pomembna preizkušnja v končnici ligi NBA. Zasedba Jasona Kidda se bo v noči na soboto ob 2. uri zjutraj po slovenskem času na tretji tekmi prvega kroga končnice pomerila z Los Angeles Clippers. Izid v seriji je v zmagah poravnan na 1:1, bo pa to za Mavse prva domača preizkušnja v American Airlines Areni v končnici.

"Mislim, da je bil Luka odličen v obrambi. Na obeh straneh igrišča je bil izjemen, potrebujemo ga v napadu, ampak tudi v obrambi, na obeh dozdajšnjih obračunih je naredil ogromno delo," je Luko Dončića po zmagi na drugi tekmi (96:93) pohvalil strateg Dallasa Jason Kidd. Clippers so ob obrambnih nalogah Slovenca unovčili le dva izmed sedemnajstih poskusov. "Vsi vemo, da ko Luka igra na tej ravni, moramo svoje dodati tudi drugi. Razumejo, kakšna je vloga našega vodje na parketu, če se on razdaja na terenu, se morajo tudi drugi," je dodal trener Dallasa.

"Luki je šlo vse leto odlično tudi v obrambi in upam, da bo tako tudi nadaljeval. To govorim že vse leto – Luka je vedno sprejel izziv. Ljudje so vedno govorili, da ni dober v obrambi, a letos tega sploh nisem videl. Ja, dela napake, a delam jih tudi jaz, delamo jih vsi, kar je povsem normalno," pa je Ljubljančana pohvalil Derrick Jones Jr., ki v tej seriji opravlja zelo pomembno nalogo predvsem v obrambi.

Dončić je na drugi tekmi dosegel 32 točk, velik delež je v končnici prispeval tudi Maxi Kleber. Foto: Guliverimage

Pri Dallasu je pred tretjim obračunom, prvim v American Airlines Areni v končnici, pod vprašajem nastop Daniela Gafforda, ki ima težave s hrbtom in v četrtek ni treniral, zagotovo pa na igrišče ne bo stopil Tim Hardaway Jr., ki ima zvit gleženj. "Serija bo zelo fizična vse do konca, tukaj ni nobenih dilem. Tisti, ki bo to znal sprejeti in se s tem spopasti, bo na koncu dobil to serijo," je pred tretjim srečanjem poudaril Kidd.

Pri Clippersih je znova pod vprašajem le nastop Kawhija Leonarda, ki je že zaigral na drugem medsebojnem srečanju, podobno pa se od zvezdnika pričakuje tudi za tretjo tekmo, a bodo njegove minute verjetno znova nekoliko omejene. "Skušam se vrniti v ritem in zmagovati. Na drugi tekmi smo bili v zadnji četrtini precej statični, to se nam ne sme več dogajati," je po drugem obračunu poudaril Leonard. "Mislim, da smo na drugi tekmi v zadnji četrtini stagnirali, ko smo skušali napadati Luko," je o Dončiću dejal Lue. "Opravil je dobro delo. Bil je pripravljen in sprejel izziv. Tudi Kyrie je naredil isto. Zdaj bomo videli, kaj se bo zgodilo na tretji tekmi, pripravljeni smo," je poudaril trener Clippersov Tyronn Lue.

Liga NBA, 26. april: