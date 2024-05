Vipavska dolina je razprodana, to je 112 razlogov #foto

Ta konec tedna boste v Vipavski dolini zaman iskali prosta prenočišča, saj bo uvodni reli državnega prvenstva privabil več kot sto tekmovalnih posadk. Vrhunec dogajanja v petek zvečer v Ajdovščini in nato v soboto na cestah v širši okolici. Prva favorita za zmago Marko Grossi (hyundai i20 R5) in Rok Turk (hyundai i20 rally2).

Ta konec tedna v Vipavski dolini ni več mogoče dobiti prostih prenočišč, turistični delavci pa po vipavskem ultratrail teku z nestrpnostjo pričakujejo še drug zaporedni športni dogodek. Na prvi reli letošnjega državnega prvenstva, sicer pa že trinajsto izvedbo relija Vipaska dolina, se je prijavilo 112 posadk.

Vsako sestavljata voznik in sovoznik, ob tem je treba dodati še mehanike in spremstvo. Taka avtomobilistična prireditev dva do tri dni gosti vsaj okrog 500 udeležencev, ob progi dela več kot 400 ljudi (funkcionarji, sodniki, gasilci), tako da je tako v tujini kot tudi doma velik pospeševalec lokalnega gospodarstva na različnih ravneh.

“Prihajam s Cola, že s starši sem kot otrok hodil gledati dirke na ovinke proti Vrhpolju. Pred štartom pa obvezno v bokse po nalepke, ki smo jih otroci zbirali. To je bil za nas lep dogodek, danes pa je lep spomin. Tudi zato take prireditve sodijo v Vipavsko dolino. Občina na športnem področju dokazuje, zakaj sodi v sam vrh najhitreje rastočih občin. Konec tedna bo v Ajdovščini poln. Ne smemo pa pozabiti tudi na prostovoljce, teh je tudi več kot štiristo in taka prireditev združi tudi njih in njihova društva,” je pred relijem povedal ajdovski podžupan Matjaž Bajec.

Foto: Uroš Modlic

Že 35 let dirkaških spominov iz Vipavske doline

Pri AK Ajdovščina Motorsport bodo letos samostojni reli pripravili že trinajstič. Prvega so organizirali leta 2007 in tudi letos bo na štartu nekaj posadk, ki so tekmovale že takrat. Ajdovske ceste so sicer v preteklosti najbolj zaslovele prek nekdanjega relija Saturnus, ki je v dolini potekal med leti 1989 in 1998. Takrat je bil aktivni dirkač tudi še Silvan Lulik, ki je letos prevzel krmilo organizacijskega odbora relija.

Letos so pripravili deset hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 130 kilometrov. Sprememba bo nasprotna smer vožnje na uvodni hitrostni preizkušnji po ulicah Ajdovščine v petek zvečer, v soboto pa sledijo tri hitrostne preizkušnje po trikrat. Najdaljša bo 19 kilometrov dolga preizkušnja s štartom v vasici Manče in zaključkom v Velikih Žabljah.

Petek, 10. maj

18.00 - HP 1 Superspecial Ajdovščina

Sobota, 11. maj

08.50 - HP 2 Predmeja (14,85 km)

09.21 - HP 3 Višnje (8,5 km)

09.53 - HP 4 Žablje (19 km)

12.03 - HP 5 Predmeja (14,85 km)

12.34 - HP 6 Višnje (8,5 km)

13.06 - HP 7 Žablje (19 km)

15.09 - HP 8 Predmeja (14,85 km)

15.40 - HP 9 Višnje (8,5 km)

16.12 - HP 10 Žablje (19 km)

Foto: Uroš Modlic

Reli začenja državno prvenstvo, zaradi podaljšane dolžine ima reli pri točkovanju količnik 1,5. Enako bo tudi konec meseca v Velenju, kar še povečuje pomembnost uvodnih dveh relijev letošnje sezone. Na prvih dveh dirkah bo na voljo točk za tri klasične relije.

V skupni razvrstitvi vipavsko-ajdovskega relija in državnega prvenstva bosta glavna favorita Marko Grossi s sovoznico Taro Berlot (hyundai i20 R5) in lanski osmoljenec Rok Turk s sovoznico Blanko Kacin (hyundai i20 rally2). Turk je lani v Vipavski dolini odstopil, kar je Grossiju odprlo pot proti prvemu naslovu prvaka. Portorožan si letos želi ubraniti naslov, a predvsem prvič ugnati Turka. Oba bosta morala na obeh uvodnih relijih paziti na morebitne napake, saj omenjeno veliko število točk v sila neugoden položaj postavlja voznike, ki bodo iz Vipavske doline in Velenja odhajali s slabšim rezultatom.

Zanimanje za razplet dvokolesno gnane konkurence

Lanski zmagovalec Federico Laurencich bo sicer tudi letos vozil na vipavskem reliju, a le s peugeotom 106 in ne bo v igri za skupno zmago. Poleg Grossija in Turka bi se lahko v boj za zmago vmešal še mladi Avstrijec Daniel Mayer (citroen C3 rally2). Zelo zanimiv bo obračun v Diviziji 2 državnega prvenstva, kjer se bosta letos za naslov pomerila dva talentirana voznika Mark Škulj s sovoznikom Urošem Ocvirkom (opel corsa rally4) in Martin Čendak s sovoznikom Jakobom Markežičem (opel corsa rally4). Več o napovedi državnega prvenstva v reliju še v prihodnjih dneh.

Foto: Aljaž Jež