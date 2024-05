Elegantna vhodna vrata za vse stile hiš

Pirnarjeva vhodna vrata krasijo domove na več kot 30 trgih po vsem svetu in vsak kontinent ima svoje arhitekturne zakonitosti in stile, po katerih so znani. Za vas smo izbrali nekaj najbolj zanimivih realiziranih projektov in idejnih zasnov Pirnarjevih partnerjev z različnih koncev sveta. Morda tudi vi najdete navdih za svoje sanjsko domovanje.

Igra naravnih materialov na dubajski vili

Dubajska vila v krasni kombinaciji naravnih materialov, kamna in lesa Foto: Pirnar

Čudovita vhodna vrata, ki krasijo vilo Pirnarjeve stranke v Dubaju, so narejena iz hrastovega lesa, kar je za Arabske emirate prej izjema kot pravilo. Ponavadi se lastniki nepremičnin v tej bogati državi odločajo za vhodna vrata izjemnih dimenzij iz aluminija ali za pivot vrata, ki se teatralno odpirajo v večjo avlo njihovih vil. Tokrat pa so les vključili v arhitekturno zgodbo celotnega domovanja. Tako se poleg lesenih vrat pojavlja leseni element na posebni okrasni steni, ki poleg kamnite poti tlakuje in usmerja obiskovalca proti vhodu. Lesena vhodna vrata čudovito poudarjajo bel kamen, še en naraven material v tej elegantni arhitekturni zgodbi.

Kolonialna podeželska hiša z nizozemskim pridihom

Nizozemska podeželska arhitektura je resnično nekaj posebnega. Pečata ni pustila le na domačih tleh, ampak tudi v mnogih nizozemskih kolonijah, kot sta Južna Afrika in Šri Lanka. Za tovrstno arhitekturo je značilna trpežna slamnata streha, vhodna vrata pa vedno predstavljajo osrednji del hiše z mogočnim zvončastim delom strehe. Pirnarjeva zelena vrata iz premium linije Classico se elegantno prilegajo dvodelnim oknom z lesenimi polkni.

Tipična kolonialna podeželska hiša s slamnato streho in vrati kot osrednjim delom doma Foto: Pirnar

Minimalistično moderno domovanje v Nemčiji

Stranka iz Nemčije se je z izborom elegantnih vhodnih vrat Ultimum Pure in mat črnim prekrivnim steklom uspešno poigrala z belo fasado in ostalimi arhitekturnimi elementi v črno-beli kombinaciji. Na vratnem krilu si je izbrala modelni ročaj Spectra, ki estetsko ohranja čisto poravnanost linij in je značilna za Pirnarjevo premium serijo Ultimum Pure. Vhodna vrata so najpomembnejši estetski element hiše, ki se v primeru naše stranke iz Nemčije barvno in stilsko povsem ujema z minimalističnim izgledom moderne vile.

Mat prekrivno steklo na minimalističnih Pirnarjevih vhodnih vratih Foto: Pirnar

Klasična vhodna vrata na francoski podeželski hiši

Francoske podeželske domove odlikujejo razkošni, a lahkotni slogi, fasade iz naravnega kamna in elegantna rustikalna notranjost. Zanje so značilne ožje dimenzije vhodnih vrat. Sicer aluminijasta vrata ustvarjajo s čudovitimi steklenimi vitraži vtis očarljive klasike, ki se lepo poda na to kamnito hišo. Z bogato izbiro dodatne opreme in možnostjo nadgradenj pa si lahko stranke ustvarijo vrhunska vhodna vrata tako za moderno kot klasično domovanje.

Francoski podeželski dom s tipično kamnito fasado in ozkimi klasičnimi vhodnimi vrati Foto: Pirnar

Sofisticiran arhitekturni biser iz Španije

Arhitekturni biser iz Murcie v Španiji nosi v sebi nekaj zapeljivo pomirjujočega. Razkošno rezidenco krasijo Pirnarjeva vhodna vrata iz luksuzne serije Ultimum Pure. Elegantno prekrivno steklo v sijaj izvedbi in poseben modelni ročaj skupaj z drugimi oblikovalskimi elementi ustvarjajo resnično edinstveno zunanjost s pridihom zenovske spokojnosti. Prefinjena črna in bela marmornata tla v več plasteh ustvarjata estetsko igrivost, LED-osvetlitev pa v večernih urah še dodatno doda čarobnost tej čudoviti vili.

Moderna minimalistična vila z elegantnimi Pirnarjevimi vhodnimi vrati v črnem prekrivnem steklu Foto: Pirnar

Klasičen angleški vhod iz jurijanskega obdobja

Katera so najslavnejša vhodna vrata na svetu? Ljudje ob tem največkrat pomislimo na 10 Downing Street, kjer domujejo aktualni britanski ministrski predsedniki. A v Veliki Britaniji je veliko podobnih ulic in hiš, ki spadajo v jurijansko arhitekturno obdobje in temeljijo na antični arhitekturi Grčije in Rima. Pirnarjeva Premium linija s klasičnim modelom Classico v črni barvi elegantno akcentirajo celoten vhod in svetlo fasado tega tipičnega londonskega domovanja. Dekorativni element na vratnem krilu še dodatno poudarja celotno pročelje vhoda, ponovno zelo značilno za jurijansko dobo.

Tipična angleška hiša iz jurijanskega obdobja s Pirnarjevim modelom iz serije Premium Classico Foto: Pirnar

Modele Pirnarjevih vhodnih vrat iz vseh linij si lahko ogledate v živo v vam najbližjem salonu v Ljubljani, Mariboru ali Kopru.