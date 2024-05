Juventus do točke v vročem Rimu, protest navijačev Milana

Italijanski prvak Inter je v soboto v 35. krogu serie A izgubil na gostovanju pri Sassuolu (0:1). To je bil šele njegov drugi poraz v tej sezoni. Bologna po petkovem remiju proti Torinu ostaja četrta, z dvema točkama zaostanka za tretjim Juventusom, ki je v derbiju v Rimu remiziral proti Romi (1:1). Drugouvrščeni Milan in Genoa sta se po festivalu zadetkov na San Siru razšla s 3:3.

Enega derbijev v 35. krogu italijanske nogometne lige sta igrala Roma in Juventus. Tekma se je končala z 1:1, potem ko je Romelu Lukaku zadel za Rimljane v 15. minuti, Bremer pa za Torinčane v 31.

Nogometaši Interja, ki so si že pred časom zagotovili naslov prvaka, so v 35. krogu italijanske lige na gostovanju pri Sassuolu izgubili z 0:1. Sassuolo, ki se bori za obstanek, je proti prvakom zadel v 20. minuti, strelec je bil Armand Lauriente. Za Inter je bil to šele drugi poraz sezone.

Sassuolu je v soboto uspelo nekaj, kar je v tej sezoni zelo redko. Premagal je Inter. Foto: Reuters

Pred tem je Monza igrala 2:2 z Laziem, Ciro Immobile je za goste zadel v 11. minuti, Milan Đurić je v 73. izid poravnal, Matias Vecino je v 83. spet priigral vodstvo Laziu, točko domačim pa je zagotovil Đurić v 92. minuti. V petek sta se Torino in Bologna razšla z 0:0.

Drugouvrščeni Milan, njegovi navijači, ki zahtevajo izboljšave v klubu, so protestno molčali med tekmo (ultraši so jo predčasno tudi zapustili), je gostil Genoo in se z njo razšel s 3:3. Genovčani so vodili z 1:0 in 2:1, nato sta v 72. in 75. minuti za preobrat poskrbela Matteo Gabbia in Olivier Giroud, točko pa je gostom prinesel avtogol Malicka Thiawa v 87. minuti.

Protest navijačev rdeče-črnih na dvoboju proti Genoi. Foto: Reuters

Cagliari in Lecce sta se razšla z 1:1, Empoli in Frosinone z 0:0, Verona pa se je malce dvignila na lestvici po zmagi z 2:1 nad Fiorentino.

Za konec kroga pa se v ponedeljek obeta srečanje v Vidmu, kjer bo Udinese z Jako Bijolom (Sandi Lovrić je poškodovan) gostil Napoli.

Italijansko prvenstvo, 35. krog:

Petek, 3. maj:

Sobota, 4. maj:

Nedelja, 5. maj:

Ponedeljek, 6. maj:

Lestvica: