SDS in NSi za ustavno presojo in zadržanje odlokov za dva referenduma

Opozicijski SDS in NSi sta napovedali vložitev zahteve za ustavno presojo odlokov o posvetovalnih referendumih glede rabe konoplje in pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Hkrati zahtevata tudi njuno zadržanje do odločitve ustavnega sodišča, kar bi lahko premaknilo izvedbo teh dveh referendumov z 9. junija, ko bodo evropske volitve.

Zahtevo za oceno ustavnosti bodo v SDS in NSi vložili, ko bodo odloki o razpisu teh dveh referendumov objavljeni v uradnem listu. To lahko stori najmanj tretjina poslancev.

Menijo namreč, da je referendum o zakonski ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v nasprotju s 17. členom ustave, ki pravi, da je človekovo življenje nedotakljivo. Pri referendumu o konoplji pa poudarjajo procesne nepravilnosti, saj sta v državnozborskem postopku iz enega nastali dve vsebinsko drugačni vprašanji, ki bi po mnenju opozicije morali biti predmet dveh referendumov.

V SDS in NSi bodo predlagali tudi zadržanje teh dveh referendumskih odlokov do končne odločitve ustavnega sodišča. Če bi se ustavno sodišče odločilo za njuno zadržanje, bi se lahko izvedba teh dveh referendumov zamaknila, kar pomeni, da volivci o teh vprašanjih ne bi odločali 9. junija, ko bodo tudi evropske volitve.

Referendumi bodo 9. junija

Državni zbor je namreč v četrtek razpisal posvetovalne referendume o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedbi preferenčnega glasu pri volitvah v DZ ter o rabi konoplje. DZ je odločil, da bodo referendumi 9. junija, sočasno z volitvami v Evropski parlament. Roki za referendumska opravila bodo tako začeli teči 6. maja.

Takšno odločitev so podprli poslanci Svobode, ki so predloge odlokov tudi vložili, in poslanci Levice. V SD, kjer so z dopolnilom predlagali, naj se posvetovalni referendumi izvedejo novembra, so se glasovanja vzdržali. V SDS in NSi so temu nasprotovali, s SD delijo mnenje, da bodo teme referendumov v kampanji zasenčile evropske teme.