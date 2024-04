Predlog za posvetovalni referendum o uporabi konoplje po mnenju odbora DZ primeren

V odboru DZ za zdravstvo so danes predlog za razpis posvetovalnega referenduma o uporabi konoplje ocenili za primeren. Za je glasovalo devet koalicijskih poslancev. Razprava odbora je sicer minila v znamenju proceduralnih zapletov in očitkih poslanske skupine SDS o proceduralnih nepravilnostih. V SDS so sejo ob glasovanju protestno zapustili.

Predlog za razpis referenduma so v DZ vložili poslanci in poslanke Svobode. Sprva so volivce želeli vprašati, ali so za to, da bi bili v Republiki Sloveniji dovoljeni pridelava, predelava, promet in uporaba konoplje v medicinske namene.

V zakonodajnopravni službi DZ so medtem opozorili, da referendumsko vprašanje vsebuje več vsebin, ki so lahko tudi ločljive, saj se nanašajo na različne načine ravnanja s konopljo, ki so tudi po veljavni pravni ureditvi različno urejeni.

Zakonodajnopravna služba je tako v petek podala mnenje, da je predlagano referendumsko vprašanje nejasno in zavajajoče, saj uporabljeni termini nimajo povsem enoznačnega pomena. Poleg tega referendumsko vprašanje izhaja iz predpostavke, da v veljavnem pravnem sistemu vsebina, na katero se nanaša vprašanje, kot celota ni dovoljena, čeprav po veljavni pravni ureditvi ni dovoljena le v delu, ki se nanaša na gojenje konoplje v medicinske namene, so še poudarili.

V poslanskih skupinah Svoboda in Levica so po navedbah poslanca Svobode Darka Krajnca sledili mnenju zakonodajnopravne službe in danes k predlogu vložili dopolnila. Ime predloga so z dopolnilom spremenili v predlog za razpis posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje za medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo.

Prvotno vprašanje spremenili v dve vprašanji

Prvotno vprašanje, ki se je glasilo: "Ali ste za to, da bi bili v RS pridelava, predelava, promet in uporaba konoplje v medicinske namene dovoljeni?" so z dopolnili spremenili v dve vprašanji, in sicer: "Ali naj RS na svojem ozemlju dopusti gojenje in predelavo konoplje v medicinske namene?" ter: "Ali naj RS na svojem ozemlju dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo?"

Poslanka Levice Nataša Sukič je v razpravi poudarila, da smiselnost uporabe konoplje v medicinske namene ni več strokovno vprašanje, saj so njene pozitivne lastnosti pri zdravljenju mnogih bolezni raziskane in znanstveno potrjene. Konoplja vseeno ostaja tabu tema, zato je pravilno, da se državljani do teme opredelijo, meni Sukičeva. Upa, da se bo referenduma udeležilo čim več ljudi.

Krajnc je poudaril, da prepoved konoplje ovira zdravnike in druge strokovnjake, da bi rastlini namenili več pozornosti. Pri tem je poudaril, da se konoplja delno uporablja v medicini, vendar v zelo ozkem obsegu, saj zdravniki zaradi prisotne stigme po njej ne posegajo. "Menim, da je prav, da damo ljudem možnost, da o tem odločijo," je zatrdil.

V SDS so medtem problematizirali dopolnila, za katera menijo, da so bila vložena prepozno. Prav tako so poudarili, da vložena dopolnila referendumsko vprašanje razdelijo na dve vprašanji, ki sta vsebinsko različni. Po mnenju SDS so v Levici in Svobodi s predlogom dopolnil bistveno spremenili osnovno vprašanje, kar so ocenili kot nekorektno.

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je medtem poudarila, da gre za zelo specifično strokovno vprašanje, o katerem ne bi smeli odločati laiki. V NSi zato nasprotujejo razpisu posvetovalnega referenduma.