Na podjetje EKWB iz Komende, ki velja za enega od globalnih velikanov na področju vodnega hlajenja računalniških komponent, kot so grafične kartice in procesorji, se je v zadnjih dneh vsul plaz kritik zaradi domnevnega neplačevanja zaposlenih, dobaviteljev in drugih poslovnih partnerjev. Ustanovitelj in direktor podjetja Edvard König je v torek povedal, da ima podjetje res določene težave, ki pa so jih že začeli reševati.

Ogromno težav

Znani tehnološki kanal na YouTubu Gamers Nexus je prejšnji konec tedna objavil videoposnetek, v katerem je prvi obraz kanala Stephen Burke opisal domnevno goro težav, s katerimi se sooča slovensko podjetje EKWB (oziroma EK Water Blocks):

Podjetje s sedežem v kraju Žeje pri Komendi, področno vejo ima tudi v ZDA, ki ga je leta 2003 ustanovil Edvard König, naj več mesecev ne bi plačevalo (nekaterih) svojih zaposlenih, svojih dobaviteljev in poslovnih partnerjev, izpolnili naj ne bi niti pred več kot letom dni danih obljub o povišicah.

EKWB naj bi imel težave s solventnostjo in presežnim inventarjem, ki ga podjetje (domnevno zaradi izredno razvejane in razdrobljene ponudbe) ne more prodati, je v videoposnetku še dodal Burke, ki je, tako trdi, med raziskavo težav podjetja opravil pogovore z več zaposlenimi, pogodbeniki in drugimi poslovnimi partnerji EKWB.

Podjetje EKWB je leta 2021 postalo zlata gazela osrednjeslovenske regije. "Razvoj EKWB iz s hobijem zagnanega start-upa v visokokakovostno mednarodno podjetje je učbeniški. V orbito najboljših jih je vodil preplet znanja, podjetnosti in skupnih vrednot dveh izjemnih posameznikov, inženirja Edija Königa in ekonomista Matjaža Krča. Razvila sta podjetje, usmerjeno v visokoinovativno organizacijsko kulturo," je v obrazložitvi izbora takrat zapisal svet Gazela. Na fotografiji ustanovitelj podjetja EKWB Edvard König. Foto: STA

Eden od dobaviteljev podjetja Dan Henderson, ki je svoje težave z EKWB javno razkril na družbenem omrežju LinkedIn, naj bi od slovenskega podjetja zaradi tega celo prejel grožnjo s pravnimi posledicami.

V podjetju naj bi izredno šepala tudi komunikacija med zaposlenimi, ki naj bi se nenehno verbalno napadali, žalili in tudi medsebojno obtoževali, da kradejo inventar.

Da je med svojim sodelovanjem s podjetjem EKWB zaznal velike težave s komuniciranjem, je v videoposnetku, ki ga je objavil v nedeljo, dejal tudi tehnološki YouTuber JayzTwoCents (štirje milijoni naročnikov) in razkril, da je tudi sam med partnerji EKWB, ki so izkusili nespoštovanje pogodbenih določil slovenskega podjetja:

Stephen Burke (Gamers Nexus) je v svojem videoposnetku medtem še poudaril, da podjetje EKWB ni plačalo niti franšiznega davka v ameriški zvezni državi Teksas, kjer ima podružnico. Ko so v podjetju izvedeli, da jih preiskuje, pa naj bi pohiteli s plačili, je še dejal.

Direktor EKWB: Res je, zamujali smo s plačili

Po ogorčenju, ki je sledilo razkritjem znanih youtuberjev, se je v torek oglasil Edvard König, ustanovitelj in od februarja letos ponovno izvršni direktor podjetja EKWB.

Kot je dejal v videoposnetku na YouTubu, pojasnilo pa je zapisano tudi na njihovi uradni spletni strani (vir), so v podjetju res zamujali s plačili nekaterim dobaviteljem in poslovnim partnerjem, za kar se je vsem tudi opravičil.

Pojasnil je, da je od februarja, ko je ponovno prevzel vodilno vlogo v podjetju, že steklo nekaj postopkov za začetek reševanja nastalega položaja, vključno s plačilom davkov v ZDA.

Kot je dejal König, se bodo v podjetju nemudoma lotili tudi izboljšanja komunikacije na vseh ravneh. V prvi vrsti bodo naslovili težave v komunikaciji glede zaostalih plačil, izboljšali komunikacijo in predvsem odnose med različnimi vejami podjetja in poskrbeli za večjo transparentnost in predvsem pogostost komunikacije med vsemi zaposlenimi v podjetju, sploh glede trenutnega stanja, je obljubil.