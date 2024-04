Ste vedeli, da naša mala Slovenija skriva take zaklade?

Mehki sončni žarki vas pozdravijo, ko stopite na leseno teraso, da bi ob ptičjem petju in vonju gozda ter s pogledom na jezero spili kavo. To ni prizor iz najnovejše filmske uspešnice, temveč doživetje, ki čaka tudi na vas. Pravljična okolica, udobna in unikatna namestitev ter odlična kulinarika, tu se najde nekaj za vsakogar.

Sredi gozda, ob jezeru

Foto: Hija Glamping Lake Bloke Na robu Notranjske je planota, ki po vsej Sloveniji slovi po neokrnjeni naravi, odličnih pridelkih in po najmočnejšem literarnem junaku slovenske književnosti – govorimo seveda o Bloški planoti. Edinstveno pokrajino zaznamuje Bloško jezero, ob katerem je s predanim delom in ustvarjalnostjo zakoncev Martine in Janeza zrastel pravljični Glamping Lake Bloke . Naravni resort Glamping Bloke je eden redkih, kjer je vsak letni čas čaroben, prisrčen in navdihujoč. Tu boste zadihali s polnimi pljuči.

Poskrbljeno je za udobno namestitev tako parov kot družin in večjih družb, za strastne ljubitelje narave pa je na voljo šotorišče. Pristnost, zanimivost in prisrčnost vseh lesenih objektov, igral in skulptur, ki krasijo glamp, pa vsemu skupaj vdihuje občutek pravljičnosti, skrivnostnosti, pustolovščine. Vse lesene hiške, oprema v njih ter celo lesena igrala so plod Janezove spretnosti in ustvarjalnosti. Martina pa skrbi, da vse teče kot po maslu, ne samo v glampu, temveč tudi v okrepčevalnici Brunarica ob jezeru .

Foto: Hija Glamping Lake Bloke

Glamping z medvedi

Bloke slovijo po bogatem rastlinstvu in živalstvu, znano je, da tudi medvedje radi prihlačajo mimo, vendar bodite brez skrbi – v Glampingu Bloke so vsi medvedi zelo prijazni! Izrezbarjeni so iz lesa in vsak je plod Janezove spretnosti in domišljije. Prijazni leseni medvedi pa niso edina čudovita posebnost tega pravljičnega kraja. Tri male hiške, tri velike hiše, studio, dve Krpanovi sobi ter Soba pod zvezdami – prav vse je Janezovo delo. Rustikalna lepota celotnega glampa odseva predanost in vztrajnost obeh zakoncev.

Foto: Hija Glamping Lake Bloke Skozi vse leto organizirajo nepozabna doživetja za odrasle in otroke, naučite se lahko preživetja v naravi, spoznate zelišča, opazujete zvezde, prisluhnete pravljicam in še in še. Za pustolovce bo najbolj zanimiv voden ogled Križne jame. To je svetovno znana vodna kraška jama, katere posebnosti so številna podzemna jezera s sigastimi pregradami, izjemno najdišče kosti jamskih medvedov in naravna ohranjenost. Na voljo je voden ogled ob predhodni najavi. V glampu je poskrbljeno tudi za razvajanje, saj ima Soba pod zvezdami zasebno savno in džakuzi.

Foto: Hija Glamping Lake Bloke

Tudi za lačne bo poskrbljeno

Za vse, ki ste spretni s kuhalnico, je na voljo sezonska kuhinja s kuhalno površino, plinskim žarom, hladilnikom ter drugimi kuhinjskimi pripomočki. Tu bodo zaživele vse vaše kuharske sposobnosti. Če pa vam bolj ustreza bogata in slastna ponudba domačih suhomesnatih izdelkov, odličnih burgerjev in pic, sočnih zrezkov, pisanih solat ter sladic, se samo odpravite v nekaj minut hoje oddaljeno Gostilnico Domin .

Foto: Hija Glamping Lake Bloke Gostilna se ponaša z izvrstno hrano, prijetnim vzdušjem, toplim kaminom in vabljivo teraso. V poletnem času pa lahko vašo lakoto poteši Brunarica ob Bloškem jezeru . Tu boste našli lokalne jedi, sladice, igrišče in veliko teraso.

Foto: Hija Glamping Lake Bloke

Neutrudna Martina in Janez

Foto: Hija Glamping Lake Bloke Zakonca Hiti poleg Glampa Bloke, Brunarice ob Bloškem jezeru in Gostilnice Domin skrbita še za domačo ekološko kmetijo Hiti . Kmetija je v vasi Andrejčje na severnem delu Bloške planote na nadmorski višini 770 metrov. Obsega približno sto hektarjev, redijo pa 120 glav živine, goveda na prosti paši in krškopoljske prašiče. Domače meso in mesne izdelke ter druge pridelke vam postrežejo v Gostilnici Domin, lahko pa jih tudi kupite po naročilu. Poleg tega se ukvarjajo še z izdelavo lesenih žlic.