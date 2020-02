Janu Oblaku izročili novo priznanje, danes napada veliki španski rekord!

Mladega slovenskega trenerja čaka konec tedna ena najtežjih tekem francoskega prvenstva. Amiens, ki ima rezultatsko krizo in je na lestvici zdrsnil na predzadnje mesto, a nekdanji trener Domžal in Olimpije pri vodstvu kluba še uživa popolno podporo , bo pričakal branilca naslova iz Pariza. Bogati PSG se bo proti Elsnerjevi četi predstavil brez poškodovanega Neymarja. Amiens ni v francoskem prvenstvu zmagal že 12 tekem zapored. Nazadnje je 2. novembra 2019 doma premagal Brest (1:0).

Miloš Kostić (St. Truiden)

Belgija, 1. liga

St. Truiden - Cercle Brugge, 20.00 (sobota)