Belgijci proti Atalanti za podvig, ki jim ni uspel že 22 let

Nadaljuje se play-off za osmino finala nogometne lige prvakov. Ob 18.45 prvo tekmo igrata Club Brugge in Atalanta, ki je bila po rednem delu deveta in je tako za las ostala brez neposrednega mesta v osmini finala. Preostale tri sredine tekme so na sporedu ob 21.00: Bayern München je favorit dvoboja s Celticom, AC Milan s Feyenoordom, najbolj izenačen pa bi moral biti obračun Monaca in Benfice. Vsi rezultate na Sportalu v živo.

Liga prvakov, play-off za osmino finala (prve tekme):

Sreda, 12. februar:

Club Brugge se je kot zadnji, 24., uvrstil v play-off oziroma dodatne kvalifikacije za osmino finala lige prvakov, ki se v tej sezoni prvič igra po novem sistemu, ki pa, resnici na ljubo, ni navdušil skoraj nikogar. Belgijci so dali na osmih tekmah rednega dela lige vsega sedem golov, na zadnji so z 1:3 izgubili proti Manchester Cityju. Club Brugge ni premagal nobene italijanske ekipe zadnjih 15 tekem, vse od leta 2003. Trener belgijskega ekipe Nicky Hayden sprejema vlogo outsiderja, a obenem pravi: "V nogometu je vse mogoče in zato moramo biti samozavestni." Na drugi strani jim stoji Atalanta, ki je to sezono vroča v napadu. Pred dnevi so Veroni zabili pet golov, vsaj toliko so jih v tej sezoni dali že šestkrat.

Bayern skuša porušiti Celticovo trdnjavo

Vincent Kompany Foto: Reuters Podobno kot Atalanta je samo za točko neposredno uvrstitev v osmino finala zgrešil nemški velikan Bayern München. Razlog pa ena sama zmaga in kar trije porazi na gostujočih tekmah. Še nikoli niso v eni sezoni v Evropi izgubili štirih tekem v gosteh. Medtem je njihov tokratni nasprotnik deset od 12 točk osvojil prav na domačem stadionu v Glasgowu. Škoti se tako zavedajo, kako pomembna je ta prva tekma. Trener Bayerna Vincent Kompany opozarja na škotsko zmagovalno mentaliteto: "Še iz svoje igralske kariere se ne spomnim, kdaj je Celtic izgubil domačo evropsko tekmo. Imajo pravo trdnjavo." Če ponosu Bavarske uspe napredovati med 16 najboljših, bo to že sedemnajstič zapored.

Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico, Bayer, Lille in Aston Villa so si že zagotovili nastop v osmini finala, saj so v ligaškem delu zasedli osem najvišjih mest. Tako se bo za napredovanje med najboljših osem prihodnji mesec potegoval tudi slovenski vratar Jan Oblak (Atletico).

