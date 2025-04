Pametni telefoni, ki razumejo tvoje življenje: nova Galaxy A serija

Ko govorimo o pametnih telefonih, ne gre več le za zmogljivost in lep dizajn. Gre za to, koliko vam zna telefon olajšati vsakdan, kako dobro vas razume in ali mu lahko zaupate v ključnih trenutkih. Prav to Samsung prinaša z novo generacijo telefonov Galaxy A serije – modeloma Galaxy A56 5G in Galaxy A36 5G .

Pametni pomočnik z umetno inteligenco

Nova Galaxy A serija stavi na tisto, kar postaja nepogrešljivo – umetno inteligenco (UI). S funkcijo Iskanje z obkroževanjem (Circle to Search) lahko preprosto obkrožite, kar vas zanima, in telefon sam poišče informacije. Funkcija Povzemanje vsebine s pomočjo umetne inteligence (AI-powered Summarization) dolgih besedil in e-poštnih sporočil vam pomaga hitro ujeti bistvo, funkcija Iskanje glasbe (Music search) pa z enim klikom doda najdeno pesem na vaš seznam za predvajanje. Za dodatno udobje poskrbi nadgrajeni uporabniški vmesnik One UI 7, ki omogoča personalizacijo po meri.

Foto: Samsung

Kamera, ki ujame vsak trenutek

Tako Galaxy A56 kot Galaxy A36 sta opremljena z naprednimi kamerami, ki s podporo UI naredijo iz vsakega posnetka zgodbo. Funkcija Najboljši obraz (Best face) izbere najboljše izraze iz več zaporednih posnetkov in jih združi v eno popolno fotografijo, Nightography omogoča živahne slike tudi ponoči, Radirka predmetov (Object eraser) pa neželene elemente preprosto izbriše iz kadra.

Foto: Samsung

Dizajn, ki dopolnjuje vaš stil

Barvna paleta novih modelov ni le tehnološko dovršena, temveč tudi elegantna. Galaxy A56 je na voljo v izjemno grafitni, izjemno rožnati, izjemno olivno zeleni in izjemno sivi, Galaxy A36 pa v barvah, kot so izjemna sivka, izjemna limeta in izjemna črna. Oba modela imata tanek, lahek dizajn, odpornost proti vodi in prahu (IP67) ter velik zaslon Super AMOLED s 120-hercnim osveževanjem, ki poskrbi za izjemno vizualno izkušnjo.

Foto: Samsung

Zanesljivost, ki traja

Oba telefona imata baterijo 5.000 mAh, ki zdrži ves dan, Galaxy A56 pa se polni s kar 45 W hitrosti (Galaxy A36 z 25 W). Zahvaljujoč pametnemu upravljanju energije vam bo telefon sledil od jutra do večera. Varnost je zagotovljena s sistemom Samsung Knox Vault, ki ščiti vaše podatke, telefon pa bo zahvaljujoč šestim letom varnostnih posodobitev ostal aktualen še dolgo po nakupu.

Izberite svoj Galaxy in prejmite ekskluzivna darila Samsung predstavlja promocijo Galaxy, ki poteka do 4. maja 2025 oziroma do razprodaje zalog. Kupci modelov Galaxy A36 ali A56 bodo prejeli 45-vatni napajalnik. Tisti, ki se bodo odločili za Galaxy S24, S24 FE, Z Flip6 ali S25, bodo poleg 45-vatnega napajalnika prejeli še brezžične slušalke Galaxy Buds3. Medtem bodo kupci modelov Galaxy S25+, S25 Ultra ali Z Fold6 prejeli 45-vatni napajalnik, slušalke Galaxy Buds3 in tablični računalnik Galaxy Tab A9 LTE.





Ta ekskluzivna ponudba zagotavlja, da kupci poleg vrhunskega pametnega telefona prejmejo tudi ključne dodatke za izboljšano izkušnjo Galaxy. Novi telefoni Galaxy izstopajo z naprednimi funkcijami umetne inteligence, visokokakovostnimi zasloni in dolgoročno programsko podporo, kar uporabnikom omogoča brezhibno in sodobno mobilno izkušnjo.

Foto: Samsung

Zakaj izbrati Galaxy A56 ali Galaxy A36? UI, ki misli namesto vas.

Kamere, ki ustvarjajo popolne trenutke.

Baterija, ki zdrži ves dan.

Dolgoročna varnost in podpora.

Darilo ob nakupu.

