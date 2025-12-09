V Liverpoolu vse bolj vre, Slot odgovoril na najbolj vroče vprašanje ta hip

Danes se bo s prvimi obračuni šestega kroga ligaškega dela nogometne lige prvakov nadaljeval boj za napredovanje. Med drugim bo na delu tudi Jan Oblak, ki bo z Atletico Madridom gostoval pri PSV. Ravno proti nizozemskemu tekmecu je v prejšnjem krogu izgubil Liverpool, ki se pogreza v čedalje večjo krizo in težave, zdaj pa bo v središču pozornosti na gostovanju pri Interju, kjer zagotovo ne bo zaigral Mohamed Salaha. Egipčan je morda zadnje srečanje za angleško ekipo že odigral, o tem je v ponedeljek govoril tudi trener Arne Slot. Že ob 18.45 se bo sicer Bayern danes pomeril s Sportingom, Chelsea čaka gostovanje pri Atalanti, Barcelona pa se bo pomerila z Eintrachtom iz Frankfurta.

Liga prvakov, ligaški del (šesti krog):

Torek, 9. december:

Danes bo pozornost slovenskih ljubiteljev lige prvakov zagotovo usmerjena v Eindhoven, kjer bo zvečer gostoval Atletico Madrid z Janom Oblakom, a zagotovo se eden najbolj zanimivih večerov obeta na San Siru, kjer bo pri Interju gostoval ranjeni Liverpool. Angleškemu klubu so se po odličnem začetku sezone stvari začele sesuvati kot hišica iz kart, po zadnjem remiju v angleškem prvenstvu pa je zavrelo na relaciji trener Arne Slot – Mohamed Salah.

Triintridesetletni Egipčan zaradi pikrih besed po srečanju ni bil uvrščen v ekipo za tekmo proti Interju, potem ko je pred dvema dnevoma dal eksploziven intervju, v katerem je trdil, da ga je Liverpool "vrgel pod avtobus" in da se je njegov odnos s Slotom porušil. Nizozemski strateg je povedal, da se ne počuti tako in da so ga Salahove izjave "presenetile".

Mohamed Salah ni potoval v Inter. Foto: Reuters

Slot je v ponedeljek zvečer v Milanu povedal, da "nima pojma", ali je Salah, ki je aprila podpisal novo dveletno pogodbo, že odigral svojo zadnjo tekmo za Liverpool, vendar je dodal, da "trdno verjame, da za igralca vedno obstaja možnost vrnitve". Rekel je še, da je bil njegov pogovor s Salahom, v katerem mu je povedal, da ne bo odpotoval v Milano, "kratek". "Običajno sem miren in vljuden, vendar to ne pomeni, da sem šibek," je povedal. "Če ima igralec željo po ukazovanju o toliko stvareh, potem je odvisno od mene in kluba, da se odzovemo. Odzvali smo se na način, ki ga lahko vidite – ni ga tukaj. Ne zdi se mi, da je moja avtoriteta spodkopana," je še dodal Slot. Salah je medtem danes objavil fotografijo iz fitnes prostorov kluba, kjer trenira individualno.

"Po tej tekmi bomo preučili položaj. Vedno obstaja možnost, da se igralec vrne. Nimam pojma, ali je že odigral svojo zadnjo tekmo za Liverpool, na to vprašanje trenutno ne morem odgovoriti," je še dodal Slot, katerega trenerski stolček je po nizu slabih izidov na precej majavih temeljih. Inter je bil uspešen na zadnjih treh tekmah v vseh tekmovanjih. Zadnja tekma teh dveh ekip je bila 8. marca 2022. Srečali sta se v povratni tekmi osmine finala lige prvakov, kjer je Liverpool na Anfieldu izgubil z 0:1, a se je vseeno uvrstil v četrtfinale tekmovanja (skupni izid 2:1), potem ko je 16. februarja na San Siru zmagal z 2:0.

Jan Oblak Foto: Guliverimage

Na delu bo tudi Jan Oblak. PSV in Atletico de Madrid sta se do zdaj pomerila šestkrat, pri čemer so Atleti zmagali štirikrat, dvakrat se je obračun končal z remijem. A PSV je že kar na 14 zaporednih tekmah brez poraza, na zadnjih 16 v vseh tekmovanjih pa je zmeraj dosegel vsaj zadetek. Slovenski vratar je po poškodbi že nekaj časa znova prva izbira trenerja Diega Simeoneja, Oblak pa je ob tem konec novembra prejel rekordno šesto priznanje zamora. Atletico je sicer po petih odigranih tekmah na 12. mestu lige prvakov z devetimi točkami, PSV je s točko manj 15.

Bayern bo lovil peto zaporedno zmago proti Sportingu, Chelsea bo gostoval v Atalanti pri Bergamu, ekipi pa sta po petih odigranih tekmah pri desetih točkah. Barcelona bo po odličnih predstavah v la ligi zdaj navdih iskala še v ligi prvakov, kjer je šele na 18. mestu, danes pa jo čaka obračun z Eintrachtom iz Franfkurta. Tottenham v Londonu čaka srečanje s praško Slavio, ki še nima zmage.

Liga prvakov, ligaški del (6. krog):

Torek, 9. december

Sreda, 10. december

Lestvica:

Najboljši strelci: 9 – Mbappe (Real)

6 – Osimhen (Galatasaray)

5 – Haaland (Man City), Kane (Bayern),

4 – Barnes (Newcastle), Gordon (Newcastle), Martinelli (Arsenal), Martinez (Inter), Rashford (Barcelona), Vitinha (PSG)

...

