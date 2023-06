Navijaška norišnica: Angleži in Italijani preplavili Istanbul #video

V Istanbulu narašča napetost pred težko pričakovanim vrhuncem evropske klubske sezone. Zvečer se bosta za evropsko krono udarila Inter in Manchester City. Angleški prvak je izrazit favorit, v svojih vrstah ima najboljšega strelca lige prvakov Erlinga Haalanda in je v tej sezoni še neporažen, pri milanskem velikanu, ki je za razliko od Cityja postal evropski prvak že trikrat, pa naj bi na klopi sedel velikan slovenskega nogometa Samir Handanović. Navijači obeh finalistov so v Istanbul prispeli v ogromnem številu in so iz ure v uro glasnejši. Preverite!