Teden dni smo jo pili namesto svojega espressa. Poglejte, kaj se je zgodilo.

Vsako novo leto prinese sveže trende v svetu kave. Vsako leto se razglasi nov najboljši način uživanja v najljubšem napitku. Medtem ko smo ostajali zvesti svojemu espressu, so se okoli nas menjavale maslene kave, nitro kave, pumpkin latte, chai latte in kave s kurkumo.

Čeprav ni povsem jasno, kdo je prvi združil gobe in kavo, ni naključje, da je AccelFoods, eden najmočnejših ameriških investicijskih skladov za prehrambno industrijo, v zadnjem letu vložil desetine milijonov dolarjev v podjetja, ki raziskujejo uporabo gob v vsakdanji prehrani.

Večina nas gobe dojema predvsem kot gurmansko poslastico – pomislimo na lisičke, smrčke, trobente. Vendar pa v številnih kulturah, predvsem v Aziji, gobe veljajo za izjemno superživilo zaradi njihove sposobnosti krepitve in regeneracije organizma. Zdravilne gobe, kot so kordiceps, chaga in reishi, so že dolgo sestavine prehranskih dopolnil, zdravil in kozmetike, vendar so na naših jedilnikih še vedno redkost.

Kava z gobami je pričakovano sprožila deljena mnenja – saj je kava ritual, ki ga ni lahko spremeniti. Kljub temu si je pridobila zvesto občinstvo zahvaljujoč resničnim učinkom, ki jih mnogi opazijo. Namesto da bi se izgubljali v znanstvenih raziskavah, smo se odločili za praktičen pristop – testirali smo kavo z gobami.

Foto: Shutterstock

Mushroom Cups smo naročili prek njihove spletne trgovine, kjer ponujajo štiri različice. Naročili smo dve – Go Sharp za koncentracijo in Go Beauty za zdravje črevesja. Najbolj priljubljena različica, Go Sharp, združuje levjo grivo in lisičke, medtem ko je blažja Go Beauty kombinacija reishija in levje grive. Cena škatle je približno 40 evrov, odlično je oblikovana in izdelana iz recikliranih materialov. Vsaka škatla vsebuje 30 priročnih vrečk po tri grame – popolno za v pisarno ali za kavo na poti, še posebej ker tovrstne kave trenutno še ne najdete v kavarnah. Na embalaži je omenjeno, da telo za prilagoditev potrebuje tri do pet dni.

Kava Mushroom Cups vsebuje bistveno manj kofeina kot klasična kava – ključno vlogo poživljanja prevzamejo gobe. Ideja je preprosta: prebuditi vas brez negativnih stranskih učinkov, ki jih lahko povzroči presežek kofeina. Zato smo se odločili teden dni piti izključno Mushroom Cups.

Ustanovitelji Mushroom Cupsa, ekipa znanstvenikov in podjetnikov iz treh evropskih držav, so ta napitek več kot dve leti razvijali z veliko truda, s pomočjo lastnih sredstev in sredstev evropskih inovacijskih skladov.

Foto: Mushroom Cups

Največji izziv pri razvoju Mushroom Cupsa je bila ekstrakcija aktivnih sestavin iz gob. Biološko aktivne komponente so "ujete" v celičnih stenah, sestavljenih iz čvrstega hitina, ki ga človeško telo samo ne more razgraditi. Da bi sprostili aktivne sestavine, je bilo treba odstraniti hitin, ne da bi pri tem poškodovali hranilne snovi – kar je bil velik izziv.

Rezultat je čist, visoko biorazpoložljiv izvleček gob. Mushroom Cups uporablja 400 miligramov izvlečka na gobo v vsaki vrečki – kar je bistveno več od medicinskega standarda 250 miligramov – saj vsak organizem ne reagira enako. Glede na adaptogene lastnosti gob predoziranje ni mogoče. Mushroom Cups je začel v Evropi, zdaj pa že širi svoje poslovanje v ZDA in Kanado.

Prijetno nas je presenetila ogromna količina pozitivnih ocen in komentarjev kupcev pri oglasih, na Amazonu in na njihovi spletni strani.

Foto: Shutterstock

Kako smo testirali: režim

Sedem dni smo Mushroom Cups pili namesto svoje običajne jutranje in popoldanske kave, pa tudi pozno zvečer – da bi preverili, ali vpliva na spanje. Napitke smo pili čiste, brez mleka in sladkorja. Dva dni smo pili samo jutranjo skodelico, da bi videli, kako dolgo nas bo držala budne. Kavo smo pili vročo in ohlajeno, da bi bolje začutili vse okusne note.

Videz

Mushroom Cups je na voljo v obliki instant kave. Na prvi pogled in po vonju, ko odprete vrečko, spominja na klasično instant kavo. Po dodajanju vode se na vrhu ustvari tanek sloj fine, goste kreme, kar nakazuje, da so sestavine sveže in kakovostne.

Foto: Mushroom Cups

Aromatika

Čeprav vsaka vrečka vsebuje več kave kot izvlečka gob, je aroma nekoliko drugačna. Na začetku spominja na filter kavo, ne toliko na instant. Go Sharp ima blažji vonj kot Go Beauty, čeprav je močnejši napitek. Če skodelico povohate od blizu, boste zaznali blag, gozdni vonj, podoben nežnim azijskim juham z gobami. Ko se napitek ohladi, se razvijejo subtilne oreškaste note. Go Beauty je nekoliko bolj aromatičen, ima svež, manj zadržani vonj – idealen za tiste, ki jim vonj kave veliko pomeni.

Okus

Osnova napitkov Mushroom Cups je zelo fina, ekološka arabica svetlega praženja, brez izrazite sladnosti. Go Sharp ima bolj zadržan, temnejši okus z oreškastim pookusom, medtem ko je Go Beauty mehkejši, z blago, skoraj iluzorno sladkostjo in subtilnim zemeljskim zaključkom. Oba napitka imata prijetno grenkobo, pri čemer je pri Go Sharpu ta nekoliko izrazitejša. Lahko ju brez ali z dodatki, kot sta mleko in sladkor.

Foto: Mushroom Cups

Učinek kave z gobami

Najboljša stvar pri teh kavah je njihov stimulativni učinek. Kava je čudovit napitek, a življenje s kofeinom ni vedno enostavno. Prevelike količine lahko povzročijo tesnobo, nespečnost, želodčne težave, premalo pa glavobole, megleno zbranost in utrujenost. Kava z gobami je bistveno drugačna.

Go Sharp poživi v nekaj minutah, ustvarja prijetno, stabilno budnost brez vrhuncev in padcev ter brez hrepenenja po več kofeina – občutek traja več ur. Ostali smo zbrani in polni energije od osme ure zjutraj do pete ure popoldne, brez težav ob umiku kofeina. Go Beauty deluje nekoliko nežneje – idealna izbira, če želite piti kavo pozneje čez dan, ne da bi tvegali težave s spanjem ali prebavo.

Go Sharp se je izkazal tudi kot odličen napitek pred vadbo, saj ne povzroča kisline ali padca energije, kot se to pogosto zgodi pri navadni kavi ob večjih fizičnih naporih. Najbolj opazna značilnost kave z gobami je uravnotežena, stabilna energiziranost. En dan smo popili štiri skodelice – dve Go Sharpa in dve Go Beautyja – da bi preverili morebitne simptome prekomernega vnosa kave. Nismo občutili tresenja, želodčnih težav in zvečer smo lahko normalno spali.

Foto: Shutterstock

Zaključek

Kava z gobami naravno sodi v wellness segment. Tukaj kava ni zgolj napitek, temveč tudi medij, ki omogoča enostavno vključevanje adaptogenih gob v vsakodnevno rutino. Če se odločite zamenjati svojo običajno kavo z Mushroom Cups, boste poleg cene (približno en evro na skodelico) morali prebroditi fazo prilagajanja na manj kofeina.

Po drugi strani pa sta ena do dve skodelici na dan za večino več kot dovolj – zato je cena zelo sprejemljiva.

Čeprav instant kava z gobami po okusu ne more konkurirati vrhunskim kavarnam specialty, zelo pametno združuje zdravje in vsakodnevno uživanje v eni preprosti in dostopni obliki.

Naročnik oglasnega sporočila je Mushroom Cups.