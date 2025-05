Danes v Sloveniji zaznamujemo 80. obletnico dneva zmage in konca druge svetovne vojne. Državna proslava, s katero želijo opozoriti na pomen miru v današnjih negotovih časih, bo zvečer potekala v Stožicah, slavnostni govornik bo premier Robert Golob. Današnji dan še posebej praznujejo v Mestni občini Ljubljana, saj je bila 9. maja 1945 osvobojena.

Slovesnost ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne bo posvečena spominu na preteklost, izrazu hvaležnosti in razmisleku o vrednotah, ki nas povezujejo, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Proslave se bosta udeležili tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Ljubljana bo dan zmage zaznamovala s slavnostno sejo

Mestna občina Ljubljana bo dan zmage zaznamovala s slavnostno sejo na Ljubljanskem gradu, na kateri bo župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Naziva častna meščanka in častni meščan bosta prejela igralka Milena Zupančič in nekdanji predsednik republike Danilo Türk. Seje se bo udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob.

Vojaška predstavitev in kulturni program na Kongresnem trgu

Ob današnjem prazniku bo na Kongresnem trgu potekala prireditev V službi domovine – Dan zmage, na kateri bo ministrstvo za obrambo predstavilo nacionalno-varnostni sistem s Slovensko vojsko in upravo za zaščito in reševanje. Med drugim bosta potekala taktično-tehnični zbor trinajstih enot Slovenske vojske in kulturni program. Prizorišče bodo v počastitev dneva zmage preleteli tudi vojaški zrakoplovi.

Zgodovinski pomen 8. maja 1945

Dan zmage nad nacizmom in fašizmom v Evropi praznujemo v spomin na 8. maj 1945, ko so zavezniki v drugi svetovni vojni uradno sprejeli brezpogojno predajo nacistične Nemčije.