Ronaldo lahko izmakne rekord prijatelju, zaključna žogica tudi za Hrvate in Dance

Danes bodo v ligi narodov odigrali devet tekem. Vstopnico za četrtfinale si lahko v elitni skupini A zagotovijo tri reprezentance. To so Portugalska, Hrvaška in Danska, ki bo gostila evropskega prvaka Španijo. Portugalski kapetan Cristiano Ronaldo lahko popravi rekord prijatelja Pepeja, Srbiji pa se ponuja priložnost, da Švico pahne v skupino B.

Udeležbo v četrtfinalu so si zagotovile že štiri izbrane vrste. To so Italija, Francija, Nemčija in Španija. Danes se jim lahko pridružijo še tri. Portugalska, Hrvaška in Danska.

Poljaki po senzacijo brez Lewandowskega

Izkušeni poljski kapetan in prvi strelec Robert Lewandowski bo izpustil dvoboj v Portu. Foto: Reuters Poljska se je odpravila v Porto z namenom, da pokvari portugalsko zabavo in ostane v igri za napredovanje, a bo to skrajno težko. Na sever Portugalske se odpravlja brez poškodovanega Roberta Lewandowskega, ki je odsoten zaradi poškodbe hrbta, hkrati pa bi morala Portugalce nujno premagati za vsaj dva zadetka. Vodilni Portugalci so tako v imenitnem položaju, saj jim za napredovanje med osem zadošča celo minimalni domači poraz proti Poljski. Portugalska sicer ni izgubila proti Poljski že 18 let. V Varšavi je to jesen izgubila z 1:3.

Portugalski kapetan Cristiano Ronaldo je lačen zadetkov in novih rekordov. Če se bo danes vpisal med strelce, bo postal najstarejši strelec v dresu Portugalske in izmaknil rekord prijatelju Pepeju. Ta je na SP 2022 proti Švici dosegel zadetek pri 39 letih in 283 dneh. Ronaldo danes šteje dan več. Soigralcem je pred srečanjem v Portu poslal motivacijsko sporočilo.

Med osem tudi Hrvaška in Danska?

Škotska je na zadnjih 16 srečanjih premagala le Gibraltar. Foto: Reuters Danes si lahko napredovanje v četrtfinale zagotovi tudi Hrvaška. Če bo v gosteh premagala Škotsko, katere forma je trenutno skromna, bo že med osem. Zadoščala pa bi tudi že točka, če Poljska ne bo premagala Portugalske. Tako bo hrvaški kapetan Luka Modrić navijal za svojega prijatelja Cristiana Ronalda, s katerim se bo spopadel v ponedeljek v Splitu.

V vratih Hrvaške bo v Glasgowu šele drugič v karieri stal Dominik Kotarski, saj je bil njegov soimenjak Dominik Livaković izključen na zadnji tekmi v Varšavi (3:3). Škotska je na zadnjih 16 tekmah zmagala le enkrat, pa še to na prijateljskem dvoboju pred odhodom na Euro 2024 proti palčku Gibraltarju (2:0).

Vozovnico za četrtfinale si lahko priigra tudi Danska. Na Parknu bo gostila evropske prvake Špance, ki jih ni premagala že 31 let. Letos je v Murcii tesno izgubila (0:1), z zmago v Köbenhavnu pa bodo Skandinavci izkoristili prvo zaključno žogico, a le če Srbija hkrati ne bi premagala Švice.

Lahko Danska s pomočjo domačih navijačev prekine niz neporaženosti Španije? Foto: Reuters

Dancem bi šel na roko tudi remi, če bi Srbi danes ostali brez točk. Srbski orli pa lahko z zmago zadajo velik udarec Švicarjem, saj bi jih s tem že poslali v B skupino.

Španci niso doživeli poraza že 14 tekem zapored. Nazadnje so izgubili marca na prijateljskem dvoboju s Kolumbijo (0:1). Na Danskem bodo pogrešali številna velika imena. Manjkali bodo Lamine Yamal, Dani Carvajal in dobitnik zlate žoge Rodri.

Branilca Olimpije in Maribora na Cipru

Na dvoboju med Ciprom in Litvo bosta na delu tudi znana obraza iz 1. SNL. To sta branilca Olimpije in Maribora Justas Lasickas in Pijus Širvys, standardna reprezentanta Litve. Na delu bi bil tudi njun rojak iz Celja Armandas Kučys, a je trenutno poškodovan.

Benjamin Šeško je prvi strelec lige narodov, Erling Haaland mu je tik za petami. Foto: Aleš Fevžer

Na lestvici najboljših strelcev tekmovanja vodi 21-letni slovenski dragulj Benjamin Šeško, ki ga v nedeljo čaka še zadnja tekma skupinskega dela, gostovanje pri vodilni Avstriji na Dunaju.

Najboljši strelci lige narodov: 5 - Šeško (Slovenija)

4 - Gyökeres (Švedska), Haaland (Norveška), Kerem Aktürkoglu (Turčija), Marin (Romunija)

3 - Frattesi (Italija), Ioannidis (Grčija), Isak (Švedska), Kolo Muani (Francija), Price (S. Irska), Ronaldo (Portugalska), Strelec (Slovaška), Undav (Nemčija), Wilson (Wales)

