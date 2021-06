Nepopisna sreča Angležev! Nemci izpadli, Löw že bivši.

Danes bosta znana zadnja četrtfinalista evropskega prvenstva v nogometu. Italiji, Belgiji, Češki, Danski, Španiji in Švici se je v boju za naslov kot prva pridružila Anglija, ki je v nogometni poslastici dveh velesil na Wembleyju strla odpor Nemčije (2:0). Večer prinaša sklepno dejanje osmine finala Eura v Glasgowu, kjer se bosta udarili "rumeno-modri" Švedska in Ukrajina.

Švedska - Ukrajina /21.00/

Selektorja Švedske in Ukrajine sta se odločila za naslednji enajsterici: 🇸🇪🆚🇺🇦🔜



Angleži na takšno zmago čakali kar 46 let!

Anglija je zelo ponosna na svojo nogometno tradicijo, malo manj pa na osvajanje najvišjih mest na mednarodnih tekmovanjih, kjer se lahko do danes lahko pohvali le z enim naslovom (svetovna prvakinja leta 1966). V kratkem pa bi se lahko število osvojenih lovorik podvojilo, saj so se trije levi uvrstili med osem najboljših na Euru, za nameček pa bi v primeru, če bi se uvrstili v polfinale (in finale), računali še na prednost domačega Wembleyja.

Fotogalerija s tekme v Londonu:

Na kultnem stadionu v Londonu so v skupinskem delu osvojili prvo mesto. Brez prejetega zadetka in s kar sedmimi točkami, osvojenimi proti Hrvaški (1:0), Škotski (0:0) in Češki (1:0), so se Angleži lotili novega cilja. V osmini finala so se pomerili z zgodovinsko neugodnim tekmecem. Na Otok so prišli motivirani Nemci, ki so v skupini F za napredovanje trepetali do zadnje sekunde, a ostali prepričani, da bi lahko v izločilnem delu šli še zelo daleč. Njihovih sanj o četrtfinalu pa je bilo kmalu konec. Angleži so še četrtič zapored ohranili mrežo nedotaknjeno, ko pa je v 75. minuti Raheem Sterling, rojen v neposredni bližini Wembleyja in zelo navezan na kultni objekt, povedel gostitelje v vodstvo (1:0), so tribune Wembleyja norele od navdušenja.

Veselje Garetha Southgata, ki se še kako spominja bolečega poraza z Nemci na Wembleyju na Euru 1996. Foto: Reuters

Elf je do takrat zapravil nekaj priložnosti, domačega vratarja Jordana Pickforda pa sta najbolj namučila ''Londončana'' Timo Werner in Kai Havertz, soigralca pri evropskem prvaku Chelseaju. V 81. minuti se je Nemcem ponudila priložnost za hitro izenačenje. Proti domačemu vratarju se je sam pognal Thomas Müller, a poslal žogo mimo vrat in se upravičeno prijel za glavo. Le pet minut pozneje je bilo konec dvomov o zmagovalcu. Harry Kane je po izvrstni asistenci Jacka Grealisha podvojil prednost na 2:0, Wembley se je znašel v deliriju.

Trije levi so preskočili zelo zahtevno oviro in dočakali prvo zmago nad Nemci na Wembleyju (vštevši še stari objekt) po letu 1975. Nemci so nato na sedmih gostovanjih v Londonu kar petkrat zmagali, dvakrat pa remizirali, tokrat pa so ostali praznih rok. Angleški selektor Gareth Southgate je bil presrečen po zmagi nad Nemci. Še dobro se namreč spominja bolečega poraza proti Nemčiji leta 1996 v polfinalu Eura, ko je v napetem srečanju, na Wembleyju je odločala loterija kazenskih strelov, zapravil strel z bele točke.

Angleži so po izpadu Francozov na otoških stavnicah največji favoriti za osvojitev naslova. Foto: Reuters

Takrat mnogi današnji angleški zvezdniki sploh še niso bili rojeni. Tokrat pa so združili moči in prisostvovali zgodovinskemu trenutku, saj je še zadnjič vodil Nemce Joachim Löw. Največji uspeh je napravil leta 2014, ko je postal svetovni prvak, na vročem stolčku pa ga bo nasledil nekdanji pomočnik, nato pa tudi trofejni strateg Bayerna Hansi Flick.

Poročilo s tekme:

Najboljši strelci Eura 2020: 5 – Cristiano Ronaldo (Portugalska),

4 – Karim Benzema (Francija), Patrik Schick (Češka),

3 – Emil Forsberg (Švedska), Robert Lewandowski (Poljska), Romelu Lukaku (Belgija), Haris Seferović (Švica), Raheem Sterling (Anmglija), Georginio Winjaldum (Nizozemska)

…

Švedi "popeljali" Ukrajince med 16, zdaj jih želijo izločiti

Švedi so bili presenetljivo najboljši v skupini E. Foto: Guliverimage Zvečer se bo nogometno dogajanje iz Londona preselilo na Škotsko. Švedi na krilih odličnih predstav v skupini E, kjer so prehiteli vse tekmece, tudi Španijo, ki se je v ponedeljek po epski drami s Hrvaško (5:3 po podaljšku) uvrstila med osem najboljših, veljajo za favorite. Skandinavci na tem Euru še niso izgubili, Ukrajinci pa so ostali praznih rok tako proti Nizozemski kot tudi Avstriji. Obe omenjeni reprezentanci sta v osmini finala izpadli, tako da čast skupine C rešujejo le še Ukrajinci. Veliko nevarnost jim bo predstavljal Emil Forsberg, s tremi zadetki prvi strelec Švedov na tem turnirju, kjer v napadu blesti tudi Alexander Isak.

Izbranci Andrija Ševčenka nimajo ničesar izgubiti, v Glasgowu bodo skušali prirediti presenečenje in izločiti izbrano vrsto, ki prav tako zaradi državnih simbolov prisega na rumeno-modre barve. Švedi so nazadnje premagali ukrajinske sosede Poljake (3:2) in prav po zaslugi te zmage odprli vrata osmine finala Ukrajini. Tistega dne so bili Švedi zelo priljubljeni v Ukrajini, danes pa bo seveda stvar drugačna.

Ukrajinci so v skupini C izgubili kar dve tekmi, a vseeno napredovali med 16. Foto: Guliverimage

Selektor Švedske Janne Andersson opozarja: "Ukrajina je dobra ekipa, ki zna prestopati iz obrambe v napad." Poln hvale na račun tekmeca je tudi legendarni napadalec Ševčenko: "Švedi so zelo dobro organizirana ekipa, zelo jih spoštujem. Ne odstopajo od svojega sloga."

Zadnji dvoboj osmine finala evropskega prvenstva se bo začel ob 21. uri, sodnik bo Italijan Daniele Orsato.

Euro 2020, 17. dan (osmina finala): Torek, 29. junij:

Anglija : Nemčija 2:0 (0:0)

Sterling 75., Kane 86.

Poročilo s tekme



21.00 Švedska – Ukrajina /Glasgow/