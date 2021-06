Jugoslavija magnet za golijade, slovenski spomin na Belgijo še živi

Pa pojdimo lepo po vrsti. Država, ki je bila največkrat vpletena v srečanja z ogromnim številom zadetkov, je Jugoslavija, saj se na seznamu pojavi kar petkrat. Tekma, ki zaseda vrh seznama, pa je prav prva v vsej zgodovini prvenstev. Slovenci se moramo za edino srečanje, v katerega smo bili neposredno vpleteni, vrniti v leto 2000, ko je Euro potekal v Belgiji in na Nizozemskem.

Devet golov (1):

Uvod v premierni turnir je bil izjemen. Francija je na Parku princev v Parizu kar dvakrat na srečanju vodila z dvema zadetkoma prednosti, Jugoslavija pa je vse skupaj obrnila sebi v prid s tremi zadetki v pičlih petih minutah in se uvrstila v finale.

Euro 1960, polfinale – Francija : Jugoslavija 4:5

Jugoslavija je, po izjemnem polfinalu prot Franciji, v finalu morala priznati premoč Sovjetski zvezi. Foto: Guliverimage

Osem golov (1):

Srečanje z drugim najvišjim številom zadetkov smo spremljali včeraj. Španci so po hudi napaki vratarja v uvodu zaostali, nato pa srečanje preobrnili in vse do zadnjih minut rednega dela ohranjali dva gola prednosti. Nato je sledila hrvaška ofenziva in naši južni sosedje so se z dvema zadetkoma rešili v podaljšek. V tem so bili ponovno natančnejši Španci, ki so si z dvema novima zadetkoma priigrali napredovanje.

Euro 2020, osmina finala – Hrvaška : Španija 3:5 (po podaljšku)

Sedem golov (3):

Patrick Kluivert je proti Jugoslaviji zabil hat-trick in prispeval velik delež na tekmi z najvišjo razliko v izločilnih bojih evropskih prvenstev. Foto: Guliverimage Trikrat smo videli tekme s sedmimi doseženimi zadetki. Kar dvakrat je na taki tekmi nastopila Jugoslavija, ki je doživela tudi poraz z največjo razliko v izločilnih bojih. Na domačem Euru jo je namreč s kar petimi goli razlike izločila Nizozemska. Vsa preostala štiri srečanja s takšno razliko so bila odigrana že v skupinskih delih tekmovanj, vedno pa je bilo doseženih pet zadetkov, tako da jih na seznamu ne najdemo. Na omenjenem srečanju Nizozemske in Jugoslavije je blestel Patrick Kluivert, ki je dosegel hat-trick.

Euro 2000, skupina – Jugoslavija : Španija 3:4

Euro 2000, četrtfinale – Nizozemska : Jugoslavija 6:1

Euro 2016, četrtfinale – Francija : Islandija 5:2

Šest golov (8):

Kar osem tekem na evropskih prvenstvih se je končalo s šestimi doseženimi zadetki. Zanimivo pa je, da še nikoli nismo zasledili rezultata 5:1 ali 6:0. Slovenci se najbolje spominjamo srečanja izpred 21 let, ko so varovanci Srečka Katanca po vodstvu s 3:0 in rdečem kartonu zvezdnika jugoslovanske reprezentance Siniše Mihajlovića imeli vse v svojih rokah, na koncu pa iztržili le remi. Dve srečanji s šestimi zadetki smo videli tudi pred kratkim. V skupini smrti letošnjega Eura sta za to poskrbeli Portugalska in Nemčija, včeraj pa sta dan zadetkov in podaljškov sklenili Francija in Švica. Galski petelini so po izvajanju najstrožjih kazni sklonjenih glav zapuščali stadion v Bukarešti.

Euro 1976, polfinale – Jugoslavija : Zahodna Nemčija 2:4 (po podaljšku)

Euro 1996, skupina – Rusija : Češka 3:3

Euro 2000, skupina – Jugoslavija : SLOVENIJA 3:3

Euro 2004, skupina – Hrvaška : Anglija 2:4

Euro 2012, četrtfinale – Nemčija : Grčija 4:2

Euro 2016, skupina – Madžarska : Portugalska 3:3

Euro 2020, skupina – Portugalska : Nemčija 2:4

Euro 2020, osmina finala – Francija : Švica 3:3 (4:5 po enajstmetrovkah)