Uefa Madžarom omilila kazen

Pri Uefi so omilili kazen Madžarom. Foto: Reuters

Evropska nogometna zveza (Uefa) je omilila kazen, ki jo je Madžarska prejela zaradi neprimernega obnašanja njenih navijačev na tekmah evropskega prvenstva proti Portugalski, Franciji in Nemčiji. Uefa je sprva predlagala, da bi Madžarska tri domače tekme igrala pred praznimi tribunami, po pritožbi pa bo dve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Madžarska nogometna zveza bo prvo tekmo pred praznimi tribunami priredila v okviru lige narodov. Denarna kazen ostaja nespremenjena - 100.000 evrov, ob tem bo morala izobesiti tudi transparente z napisom #EqualGame.

Uefa je Madžarsko kaznovala zaradi homofobnih in diskriminatornih letakov ter neprimernega in žaljivega obnašanja madžarskih navijačev na tekmah skupinskega dela letošnjega evropskega prvenstva. Madžarska je v Budimpešti gostila Portugalsko in Francijo, v Münchnu pa se je pomerila z Nemčijo.