Razkrito, kako je selektor izbral strelce enajstmetrovk, ki so Anglijo zavili v žalost

Streljanje enajstmetrovk je vedno bilo in vedno bo loterija. In tudi v nedeljo na Wembleyju ni bilo nič drugače. Tekma za naslov evropskega prvaka bi se po streljanju z bele črte lahko razpletla tako v italijansko kot v angleško korist. Na veliko žalost večine navijačev na legendarnem londonskem stadionu se je tehtnica nagnila na stran Italijanov, ki so na tem Euru v splošnem kazali boljše predstave od Angležev.

Med streljanjem enajstmetrovk so grešili na obeh straneh. Italijani so zastreljali dve, Angleži pa kar tri enajstmetrovke. Nesrečni nogometaši, ki jim na najpomembnejši tekmi v njihovih mladih karierah ni uspelo zadeti gola, so 23-letni Marcus Rashford, 21-letni Jadon Sancho in nazadnje še 19-letni Bukayo Saka, ki bi lahko izenačil na 4:4 in Angleže vrnil v igro, a se mu ni izšlo. Ni bilo dovolj, da so se že sami dovolj obremenjevali zaradi spodrsljaja, z rasističnimi opazkami so se jih lotili tudi angleški navijači.

Selektor izbiral na podlagi učinka s treninga

Marsikdo se sprašuje, kako je selektor Southgate sploh določil peterico, ki je prevzela odgovornost streljanja enajstmetrovk. Britanski medij Daily Mail danes razkriva, da je Southgate odločitev sprejel na podlagi treningov streljanja enajstmetrovk, ki so jih angleški reprezentanti vadili že od septembra lani.

Po podatkih, ki jih je beležil pomočnik selektorja Steve Holland, je najboljši učinek med igralci pokazal prav Saka. Zadel je več kazenskih strelov kot Raheem Sterling in Jack Grealish, in tudi sicer je bil na seznamu strelcev, ki jih je Southgate pripravil za tekmo, uvrščen najvišje.

Po poročanju britanskega medija naj bi bili igralci ob odločitvi selektorja, da je za zadnjega strelca postavil Sako, presenečeni, če ne kar šokirani.

