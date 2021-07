Britanci bodo ostro kaznovali rasistične opazke na spletu

Britanska vlada je danes potrdila, da bo spremenila zakon, ki bo dovoljeval strožje kazni in prepoved obiska tekem zaradi spletnih rasističnih opazk, poroča nemška tiskovna agencija dpa. To je danes potrdil britanski premier Boris Johnson.

V zadnjih dneh je bilo na Otoku spet ogromno polemik zaradi rasističnih opazk, ki so jih bili deležni nogometaši angleške reprezentance po porazu v finalu eura proti Italiji.

Marcus Rashford, Jadon Sancho in Bukayo Saka so zgrešili enajstmetrovke in postali tarča zbadljivk, potem ko so azzurri drugič v zgodovini slavili naslov evropskih prvakov.

"Zahvaljujem se vsakemu izmed nogometašev in članov reprezentance za to, kar so storili, za njihovo neverjetno udejstvovanje na evropskem prvenstvu. Ti fantje predstavljajo tisto najboljše iz naše države," je sprva dejal Johnson.

"Ponavljam, da popolnoma obsojam in se zgražam nad rasističnimi izlivi, ki smo jih videli v nedeljo zvečer. Zato bomo danes izvedli praktične ukrepe, da zagotovimo spremembo zakona glede prepovedi obiska tekem. Če ste krivi rasizma in zbadanja nogometašev na spletu, potem ne boste šli na tekmo. Tukaj ni več izjem in izgovorov," je še dodal britanski premier.