Se bo po več kot pol stoletja končal neverjetni urok?

Torek bo na evropskem prvenstvu v nogometu prinesel novo poslastico. V osmini finala se bosta danes ob 18. uri na Wembleyju udarili dve veliki tekmici – Anglija in Nemčija. Rivalstvo z izjemno dolgo zgodovino bo tako danes dobilo nov kamenček v mozaiku. Angleži bodo skušali premagati kar 55 let dolg urok brez zmage, na drugi strani pa Joachim Löw močno upa, da ne bo danes vodil zadnjega srečanja kot nemški strateg.

Od evropskega prvenstva se bo danes spet poslovil eden od velikanov. Na velikem derbiju v Londonu se bosta namreč v osmini finala pomerili Anglija in Nemčija, ki imata enega najdaljših rivalstev v zgodovini. Ekipi sta do zdaj odigrali 32 medsebojnih srečanj, od tega so jih Nemci dobili 15, Angleži so bili boljši 13-krat, štirikrat pa sta se reprezentanci razšli z remijem. Nazadnje sta se dva od velikanov evropskega nogometa srečala novembra leta 2017, ko sta se ekipi na prijateljski tekmi na Wembleyju razšli z remijem (0:0).

Ekipi sta se na zadnji medsebojni tekmi leta 2017 razšli brez zadetkov. Foto: Guliverimage

Živ spomin na leto 2010

Še kako živ pa je spomin na leto 2010, ko je Nemčija v osmini finala svetovnega prvenstva s kar 4:1 odpravila angleško izbrano vrsto. Takrat je Nemčija v sredini prvega polčasa vodila že z 2:0, nato je Anglija dosegla dva zadetka, a je bil drugi gol, ki ga je dosegel Frank Lampard, razveljavljen, kljub temu, da je žoga s celotnim obsegom prečkala golovo črto. To je bil tudi eden od trenutkov, ko se je angleška barka začela dokončno potapljati, po tej tekmi pa se je začelo veliko glasneje govoriti tudi o videotehnologiji in njeni vlogi v nogometu.

Strel Franka Lamparda, o katerem se je dolgo govorilo. Foto: Guliverimage

"Verjetno sta ta tekma iz leta 2010 in razveljavljeni zadetek Lamparda nekaj, kar še danes močno odzvanja v zgodovini rivalstva Nemčije in Anglije. Zelo se že veselimo te velike tekme. Vedeli smo, da ne glede na to, s katero ekipo se bomo pomerili v osmini finala, bo za nas velik izziv in Nemčija nam predstavlja prav to. Morali bomo dati vse od sebe," je pred tekmo dejal angleški reprezentant Jordan Henderson, ki je tako opozoril tudi na obračun, od katerega je v nedeljo minilo že enajst let.

Joachim Löw ali Gareth Southgate? Foto: Guliverimage

Tehtnico na stran nemške izbrane vrste nagiba tudi podatek, da je Anglija izgubila vsa štiri medsebojna srečanja v izločilnih bojih na velikih turnirjih vse od leta 1966. "To bo posebna tekma. Ne le za nas, ampak tudi za vse navijače in gledalce," je prepričan Henderson. Angleži so v skupinskem delu tekmovanje zaključili na vrhu skupine D z zmagama nad Hrvaško in Češko ter remijem s Škotsko. Nemci, ki so bili nekaj časa že na robu izpada, so na koncu prvi del sklenili na drugem mestu v skupini F z izkupičkom zmage nad Portugalsko, remijem z Madžarsko in porazom s Francijo.

"Zdaj moramo igrati na vse ali nič. Če lahko pokažemo predstavo, kot nam je uspelo proti Portugalski, potem imamo možnosti za uspeh. A proti Angliji nas čaka povsem drugačna tekma. Igrali bodo doma, hoteli bodo napadati, tekma bo zagotovo zelo odprta. Moramo biti boljši, ne smemo ponavljati starih napak," je pred tekmo prepričan trener Nemcev Joachim Löw, ki se bo po zadnji tekmi Nemčije na tem prvenstvu poslovil od selektorskega stolčka, na katerem je že od leta 2006.

Wembley pričakuje poslastico

Kljub nekaterim omejitvam zaradi koronavirusa bo danes vroče tudi na tribunah, kjer pričakujejo okoli 40 tisoč ljudi, od tega naj bi bilo na stadionu zaradi potovalnih omejitev le dva tisoč nemških privržencev. "To nam predstavlja dodatno motivacijo. Uživamo v tem, ko navijači navijajo za drugo ekipo, ti pa jih z dobro igro utišaš. Upam, da bo danes stadion čim bolj tiho," je hudomušno pripomnil nemški reprezentant Robin Gosens.

Obračun z dolgo zgodovino pa bo nekaj posebnega tudi za angleškega selektorja Garetha Southgata, ki je leta 1996 na evropskem prvenstvu takrat še kot angleški reprezentant proti Nemčiji zapravil strel z bele pike. "Zgodovina zdaj ni pomembna. Zdaj igrajo fantje, ki so rojeni v tem tisočletju, in le to je pomembno. Ta ekipa je v zadnjih letih pokazala nekaj zgodovinskih predstav, ustvarja si svojo zgodovino in zgodbe," je prepričan angleški strateg, ki s svojo izbrano vrsto na tem prvenstvu še ni prejel zadetka.

Euro 2020, osmina finala, Wembley:

18.00 Anglija – Nemčija Verjetni začetni postavi:

Anglija: Pickford; Trippier, Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Foden, Kane, Sterling.

Nemčija: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens; Müller, Havertz, Gnabry.

