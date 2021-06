V živo: Švica z edinim strelom v okvir na odmor s prednostjo proti bledi Franciji

Današnji dan sta na Danskem odprli Hrvaška in Španija. Izjemno srečanje se je po rednem delu končalo pri 3:3, Španci pa so nato v podaljšku zabili dvakrat in v četrtfinalu čakajo zmagovalca večernega srečanja. V Romuniji se pravkar merita sosedi Francija in Švica. Vse drugo kot napredovanje svetovnih prvakov bi bilo veliko presenečenje, v taboru galskih petelinov pa so bili pred današnjim izzivom zelo previdni.

Francija - Švica 0:1 (0:1) Konec prvega polčasa: Švicarji so izkoristili edino pravo priložnost v prvem delu. Francozi bodo morali v drugem polčasu marsikaj spremeniti, če želijo rezultat preobrniti v svojo korist. 29. minuta: Francozi po prejetem zadetku pritiskajo, vendar Yannu Sommerju v vratih Švice zaenkrat še ni bilo treba posredovati. GOOL! 0:1! 15. minuta: Steven Zuber je poslal predložek v kazenski prostor, tam pa je bil najvišji Haris Seferović in zabil z glavo. Znani sta začetni enajsterici: 📓 TEAM NEWS: Pavard, Lenglet and Rabiot come in for France...



🇫🇷 Most exciting player? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 28, 2021 📓 TEAM NEWS: Switzerland coach Vladimir Petković opts for an unchanged line-up after 3-1 win against Turkey...



🇨🇭 Who'll inspire the Swiss? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 28, 2021

Napaka vratarja Simona zaznamovala uvod v popoldansko srečanje

Uvod v srečanje je pripadel Špancem, Hrvatje pa so povedli po napaki vratarja Unaija Simona, ki je slabo sprejel povratno podajo Pedrija, žoga pa se je odkotalila v mrežo. Hrvatje so nato dobili krila, nanizali nekaj priložnosti, a zabili niso. Kazen je prišla nekaj minut pred koncem polčasa, ko je Dominik Livaković še uspel ustaviti strel Joseja Gayaja, odbitek pa je pod prečko pospravil napadalec PSG-ja Pablo Sarabia. Rezultat se nato do polčasa ni več spremenil.

Miren začetek nadaljevanja, sledila pa je prava drama

Oršić je takole znižal na 2:3. Foto: Guliverimage V prvih nekaj minutah nadaljevanja večjih pretresov ni bilo, nato pa so na sceno stopili Španci. Ferran Torres je lepo zaposlil Cesarja Azpilicueto, ta pa je z bližine zabil z glavo in Španijo povedel v vodstvo. 20 minut kasneje je nato zabil še sam in izgledalo je, da bodo Španci brez težav tekmo pripeljali do konca. S tem pa se ni strinjal Mislav Oršić, ki je bil najspretnejši pri "fliperju" v kazenskem prostoru. Gol je bil potrjen šele s tehnologijo, sodnik Cüneyt Çakır pa ga je priznal šele nekaj sekund po tem, ko je bila žoga dejansko že čez črto, saj so Španci udarec blokirali prepozno. V sodnikovem podaljšku pa je tribune, na katerih ni manjkalo hrvaških navijačev, v delirij spravil Mario Pašalić, ki je izkoristil podajo Oršića in tekmo prevesil v podaljšek.

Hrvati v uvodu podaljška napadli, nato je sledil šov Olma

Hrvati so takoj na začetku podaljška dvakrat resneje zapretili, neučinkovitost pa se jim je maščevala v 100. minuti, ko je po podaji nekdanjega nogometaša zagrebškega Dinama Danija Olma z izjemnim volejem mrežo Hrvaške razparal Alvaro Morata in tako utišal vse kritike, ki so se pojavljale na njegov račun. Le nekaj minut kasneje je Olmova podaja našla še Mikela Oyarzabala, ta se je znašel iz oči v oči z Livakovćem in žogo zabil v mrežo, ter, kot se je kasneje izkazalo postavil končni rezultat. Hrvatje so v drugem podaljšku še nekajkrat zapretili, ob koncu pa sta se priložnosti ponudili tudi Špancem. Junak podaljška Olmo je stresel tudi okvir vrat.

Poročilo s tekme:

Francozi zelo previdni

Kylian Mbappe še čaka na strelski prvenec na letošnjem Euru. Foto: Reuters Na večerni tekmi osmine finala Eura se bosta v sosedskem obračunu v Bukarešti udarili Francija in Švica. Favorit je znan. Ta vloga pripada galskim petelinom, ki so leta 2018 osvojili svetovno prvenstvo, zdaj pa želijo postati še najboljši v Evropi. Imajo "atomsko" postavo, za vsak igralni položaj kandidirata dva zvezdnika, v napadu pa so najmočnejši. Kylian Mbappe, Karim Benzema in Antoine Griezmann, najboljši strelec zadnjega Eura, kjer so galski petelini osvojili drugo mesto, zagotavljajo, da švicarska obramba ne bo imela veliko priložnosti za počitek.

Les Bleus so kljub temu, da jih celoten svet postavlja v vlogo absolutnih favoritov, vseeno previdni. Vedo, kaj se je v osmini finala zgodilo Nizozemcem, Portugalcem … "Švicarji imajo zelo obetaven napad, ne smemo jih podceniti. Igra se na izločanje," opozarja selektor Didier Deschamps. Branilec PSG Presnel Kimpembe je še bolj previden: "Sebe ne vidimo kot favorita. Dvoboj s Švico jemljemo zelo resno," sporoča pred tekmo, ki bo minila v vroči Bukarešti.

Na zadnji tekmi Švice je blestel dvakratni strelec Xherdan Shaqiri. Foto: Guliverimage

Švicarji so si z zmago nad Turki, z dvema zadetkoma je izstopal Xherdan Shaqiri, "pet minut pred dvanajsto" le zagotovili napredovanje med 16 najboljših. Francija ni v sklopu velikih tekmovanj še nikdar izgubila s Švicarji. Dvakrat jih je premagala, štirikrat pa z njimi remizirala. Švicarji zvečer ne bodo čutili pritiska, danes lahko le presenetijo. "Če bosta na tej tekmi zaigrala oba tekmeca stoodstotno, potem nam tisto, kar bomo pokazali, ne bo zadoščalo za zmago. Če pa bodo Francozi pokazali le 80 odstotkov tega, kar znajo …" je selektor Švice Vladimir Petković namignil, da bi morala Švica zvečer naleteti na francosko reprezentanco, ki ne bi imela svojega dne, če še želi razmišljati o napredovanju v četrtfinale.

Pravico v Bukarešti bo delil Argentinec Fernando Andres Rapallini.

Euro 2020, 16. dan (osmina finala): Ponedeljek, 28. junij:

Hrvaška : Španija 3:5 (3:5; 3:3, 1:1)

Pedri 20./ag., Oršić 85., Pašalić 90+2.; Sarabia 38., Azpilicueta 57., F. Torres 77., Morata 100., Oyarzabal 103.

21.00 Francija – Švica /Bukarešta/

Najboljši strelci Eura 2020: 5 – Cristiano Ronaldo (Portugalska)

4 – Patrik Schick (Češka)

3 – Emil Forsberg (Švedska), Robert Lewandowski (Poljska), Romelu Lukaku (Belgija), Georginio Winjaldum (Nizozemska)

…

Preostala para osmine finala Eura 2020: Torek, 29. junij:

Anglija – Nemčija (18.00, London)

Švedska – Ukrajina (21.00, Glasgow)