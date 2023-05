Po vseh težavah v Jumbo-Vismi Primož Roglič začenja Giro #video

Danes ob 13.50 se bo z 19,6 kilometra dolgim posamičnim kronometrom od marine Fossacesia do Ortone začela 106. izvedba Dirke po Italiji. Po včerajšnjem padcu in poškodbi Jana Tratnika bo danes na rožnati pentlji startal le en Slovenec, Primož Roglič, ki spada med osrednje favorite za skupno zmago. V njegovi ekipi Jumbo-Visma so imeli v zadnjih dneh obilico težav.

Start 106. Gira bo v marini Fossacesia južno od Pescare. Kolesarje danes čaka 19,6 kilometra dolga vožnja na čas, ki se bo končala v Ortonu, prav tako nekaj kilometrov južneje od Pescare ob obali Jadranskega morja.

Štartna hišica v kraju Fossacesia Marina, kjer bodo kolesarji začeli današnji kronometer. Foto: Ana Kovač

Gre za večinoma ravninsko traso, le v sklepu bo nekaj vožnje navkreber.

Po 14 skoraj povsem ravninskih kilometrih ob koncu tekmovalce čaka najprej 1,3 kilometra dolg vzpon s 5,4-odstotnim povprečnim naklonom. Nato nekaj spusta, za konec pa še 750 metrov vzpona z 2-odstotnim naklonom pred 300-metrsko ciljno ravnino. Skupno bodo morali kolesarji premagati le sto višinskih metrov.

Prvi kolesar se bo na progo podal ob 13.50, zadnji ob 16.45. Kolesarji naj bi progo prevozili v dobrih 20 minutah, pomemben dejavnik pa bo veter.

Največja favorita za skupno zmago na letošnjem Giru – zmagovalec bo znan v nedeljo, 28. maja v Rimu – sta belgijski as Remco Evenepoel (Soudal – QuickStep) in slovenski zvezdnik Primož Roglič. V nizozemski ekipi 33-letnega Kisovčana Jumbo-Visma so imeli v zadnjih dneh obilico težav.

Najprej sta se okužila Norvežan Tobias Foss in Nizozemec Robert Gesink, namesto osmoljencev pa sta vskočila Nizozemec Jos van Emden in Avstralec Rohan Dennis. Nato je bil pozitiven na koronavirus še Van Emden in nadomestil ga je njegov rojak Sam Oomen. Največji šok pa je sledil včeraj, ko se je na treningu poškodoval še eden Rogličevih najpomembnejših pomočnikov Jan Tratnik, in vodstvo ekipe je namesto Idrijčana vpoklicalo še mladega Britanca Toma Gloaga. Še pred tem je iz ekipe odpadel Wilco Kelderman, ki si še ni povsem opomogel po padcu na letošnji dirki od Tirenskega do Jadranskega morja.

"Še vedno smo tukaj z mislijo, da osvojimo Giro. S to misijo bomo danes začeli. S Primožem imamo izjemno močnega vodjo, ki je pripravljen. Na Dirki po Kataloniji in Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja je pokazal, da je dober. Z zadnjimi pripravami je naredil še en korak. Giro začenjamo z zelo motivirano ekipo. Pripravljeni smo. Cilji se ne spreminjajo. Imamo pripravljen bojni načrt," je kljub številnim težavam optimističen športni direktor Marc Reef.

Med osrednje favorite za zmago na uvodni dan spadata Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) in Stefan Küng (FDJ-Groupama), mednje pa se uvršča tudi Evenepoela in Rogliča.

Ekipa Jumbo-Visme za Giro 2023 Primož Roglič (Slovenija), Edoardo Affini (Italija), Rohan Dennis (Avstralija), Sepp Kuss (Združene države Amerike), Michel Hessmann (Nemčija), Koen Bowman in Sam Oomen (Nizozemska) ter Thomas Gloag (Velika Britanija).

Primož Roglič se bo na progo podal kot 166. ob 16.35, minuto pred njim bo startal Remco Evenepoel. Belgijec je aktualni svetovni prvak s cestne dirke, na posamičnem kronometru v Wollongongu pa je lani osvojil tretje mesto. Eden od favoritov za današnjo zmago bo zagotovo tudi Švicar Stefan Küng, aktualni svetovni podprvak v vožnji na čas. Kolesar moštva Groupama FDJ se bo na progo podal takoj za olimpijskim prvakom iz Tokia Rogličem ob 16.36. Takoj za Švicarjem bo šel v boj še eden od favoritov, dvakratni svetovni prvak v kronometru, Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), aktualnega svetovnega prvaka v vožnji na čas pa ne bo na startu, ta je namreč oboleli Jumbovec Foss.

