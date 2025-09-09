Kulturno-kulinarični festival Brezmejni okusi kot tretji množični dogodek Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica – Gorica (EPK)

Pred nami je tretji množični dogodek v sklopu EPK. To je posebna, GO! 2025 izdaja tradicionalnega festivala hrane Okusi ob meji, katerega del so tudi Brezmejni okusi, ki bo letos prvič potekala na obeh straneh meje. Od petka, 26. septembra, do nedelje, 28. septembra, nas tako tudi na slovenski strani meje čakajo bogato dnevno kulturno-kulinarično dogajanje in večerne Brezmejne zabave.

Brezmejni okusi na predstavitvi festivala Okusi ob meji Foto: Ana Rojc / GO! 2025

Dnevno kulturno-kulinarično dogajanje Brezmejnih okusov bo potekalo vsak dan med 12. in 20. uro v živahnem EPIC distriktu, ki ob prenovljenem Trgu Evrope vključuje še dva nedavno odprta prostora EPK – kavarno EPIC in Super Osmico. V brezmejnem območju nas čakajo sklopi: Okusi Evrope, Laboratorij za prihodnost hrane, Brezmejna vinska pot s 25 ponudniki Senza meje, Teden restavracij na poti v sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo, kuharski šovi v Super Osmici ter ustvarjalni programi za otroke Otročje lahko in Xcentrov PlayX, obiskovalce pa bo razveselil tudi prihod "vinskega vlaka".

Ko se tradicionalna kulinarika sreča z znanostjo in ustvarjalnostjo

Znanstevno-raziskovalni del bo predstavil rezultate uradnega programa GO! 2025 Laboratorija za prihodnost hrane, ki bo ponudil degustacijo izdelkov, kjer se prepletajo tradicija, znanost in ustvarjalnost za prehrano prihodnosti. Na osnovi bogate gastronomske dediščine in najnovejših znanstvenih dognanj lokalna skupnost v laboratoriju raziskuje načine pridelave hrane, ki so prijaznejši do okolja, bolj zdravi in okusni, ob tem pa združuje tradicionalna znanja z visokotehnološkimi pristopi.

V preteklih dveh letih so se posvetili fermentaciji, liofilizaciji, destilaciji, pripravi zeliščnih tinktur, kombuči, fermentiranju zelenjave, varjenju piva ter raziskovanju gob in biopolimerov iz kombuče in micelijev. Razvijali so tudi lastno tehnološko opremo in digitalno aplikacijo brezmejnega goriškega območja. Vrhunec bo predstavljal petkov simpozij Klimatsko stoletje Goric, ki bo odprt za širšo publiko. Posvečen je perspektivi napovedanih učinkov podnebnih sprememb, ki bodo korenito spremenile floro in favno goriškega področja ter s tem tudi hrano in načine prehranjevanja.

"Brezmejni okusi bodo v okviru GO! 2025 razkrili, kako se tradicionalna kulinarika sreča z znanostjo in ustvarjalnostjo – na krožniku prihodnosti. Okusili boste lahko rezultate uradnega programa Laboratorij za prihodnost hrane, kjer se tradicionalna kulinarika sreča z znanostjo in ustvarjalnostjo. Odprti petkov simpozij Klimatsko stoletje Goric pa bo osvetlil vpliv podnebnih sprememb na prehrano in življenje v skupnosti brezmejnega območja," je poudarila mag. Mija Lorbek, direktorica Zavod GO! 2025.

Zbrane je nagovorila tudi direktorica Zavoda GO! 2025 mag. Mija Lorbek. Foto: Ana Rojc / GO! 2025

Lucija Sila, pomočnica direktorja za čezmejno sodelovanje, je ob tem dodala, da je bilo tudi gastronomsko vodilo brezmejnost. Napovedala je tudi kulinarično presenečenje – Brezmejno večerjo. "Predvečer festivala Brezmejni okusi se bo začel z izjemnim katalonskim chefom Sergijem Palacínom. Palacín je katalonski chef in inovator, ki združuje tehnično dovršenost, trajnostne prakse in lokalne sestavine z mediteranskimi ter jugovzhodnoazijskimi vplivi," je napovedala.

V novoodprti Super Osmici v četrtek, 25. septembra, bo Palacin pripravil ekskluzivno večerjo. Prijave so mogoče na info@superosmica.com. Palacinov HIU Restaurant v Cambrilsu (2023) presega meje tradicije, ponuja unikatno kulinarično doživetje in prinaša svežo gastronomsko estetiko, kar so prepoznali Michelin in Repsol, restavracijo pa uvrstili med 20 najboljših na novo odprtih restavracij v Španiji.

Festival bo začinila Brezmejna zabava 3.0

Dogajanje bodo sklenili z brezplačnimi koncertnimi večeri Brezmejne zabave, vsak dan od 19. ure, ki bodo ponudili prave glasbene poslastice. Tako nas prvi dan čaka koncert legendarne skupine Elevators z Big band orkestrom RTV Slovenija. V soboto nas pred koncertom Magnifica v sklopu promocijske turneje novega albuma Alpe-Adria čaka glasbeno presenečenje, ki ga Magnifico pripravlja skupaj s čezmejnim pihalnim orkestrom GONG Orchestra. Dogajanje bo sklenil nedeljski koncert domačinov Big band Nova s čezmejnimi gosti.

"Že tradicionalna prireditev Okusi ob meji se v letu Evropske prestolnice kulture seli tudi na našo stran. Tako nastaja posebno dogajanje z naslovom Brezmejni okusi, kjer bo predstavljena enogastronomska ponudba naše in preostalih prestolnic kulture. Vse to bo združeno in povezano z bogato kulturno ponudbo, okroglimi mizami in strokovnim razmislekom o prihodnosti hrane. Zdi se mi pomembno, da lahko projekt GO! 2025 na ta način vsebinsko obogati in dopolni tradicionalno prireditev Okusi ob meji. Odpira ji novo dimenzijo pogleda v prihodnost, ki sloni na naši kulturni identiteti in dediščini. Ponudba lokalne, zdrave hrane se bo povezala z načrti za prehranjevanje v prihodnosti, pri čemer bo velikega pomena interdisciplinaren pristop. V večernem času pa bo program nadgrajen še s koncerti, za katere sem prepričan, da bodo v naš živahen obmejni pas med obema Goricama privabili široko množico občinstva," je svoj pogled na festival podal župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel.

Župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel Foto: Ana Rojc / GO! 2025

Njegov županski kolega, župan italijanske občine Gorica Rodolfo Ziberna, je ob tem dodal, da se v letu GO! 2025 festival Okusi ob meji/Gusti di Frontiera pripravlja na posebno izdajo, in sicer ne le v središču Gorice, temveč tudi v Novi Gorici. "Svetovni zemljevid okusov, arom in barv, ki letos praznuje svojo 20. izvedbo, bo obogaten s kulturno-gastronomskim festivalom Brezmejni okusi/Borderless Gusti. Ikonični in prestižni Trg Evrope – Piazza Transalpina bo gostil prijatelje, ki so že doživeli pot do evropske prestolnice kulture, pa tudi tiste, ki jo šele čakajo, in ki bodo ob tej priložnosti predstavili svoje zgodovinsko-kulturne priložnosti ter edinstvene gastronomske posebnosti. Za obiskovalce in turiste, ki si bodo želeli, bosta Gorizia in Nova Gorica med dnevi dogodka povezani tudi z avtobusno linijo," je še dodal Ziberna.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo na festivalu gostovalo v okviru kampanje Lepo je biti kmet in v sodelovanju z največjim nacionalnim kulinaričnim gibanjem Teden restavracij (TR) in njegovim uličnim formatom TR Na poti. V posebnem formatu TR Na poti bo Teden restavracij soustvaril t. i. brezmejno četrt – prostor ustvarjalne ulične kulinarike, kjer bodo ob priznanih chefih sodelovali tudi slovenski ponudniki certificiranih izdelkov višje kakovosti. V treh dneh bodo obiskovalci lahko okusili mojstrovine priznanih slovenskih chefov: Luka Košir (Restavracija Grič), Leon Pintarič (Gostilna Rajh), Mojmir Šiftar (PEN Klub), Gregor Jelnikar (Georgia bistro), Martina Breznik (Hiša Raduha) in Ago Špacapan (Špacapanova hiša). "Ti bodo s krožniki, pripravljenimi iz najboljših slovenskih in lokalnih surovin, prikazali tesno povezanost med kakovostnimi sestavinami, sodobno kulinariko in edinstvenostjo slovenskega okolja. Posebno doživetje bo predstavljal ekskluzivni Chef’s Table, ki bo z omejenim številom mest in ob predhodni rezervaciji obiskovalcem ponudil vrhunsko, skrbno zasnovano gastronomsko izkušnjo – kar na ulici. Pomemben del programa bo namenjen tudi predstavitvi slovenskih pridelovalcev in predelovalcev, ki bodo obiskovalcem ponujali lokalne pridelke in izdelke z uradnimi znaki kakovosti. Ti znaki potrjujejo odlično kakovost in pristnost slovenske hrane ter poudarjajo pomen kratkih dobavnih verig," dodajajo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predstavljene bodo dobre prakse kohezijske politike

V petek, 26. septembra, bo tako na Trgu Evrope predstavljen primer dobre prakse kohezijske politike, in sicer dnevi odprtih vrat Trga Evrope, ki bodo prikazali praktičen primer sodelovanja dveh mest iz dveh držav. Ob tem je Tomaž Konrad, pomočnik direktorice EZTS GO! 2025, pojasnil, da bodo v času festivala vodeni ogledi Trga Evrope: "Tako bomo obiskovalcem predstavili kontekst zgodovine in prenove trga, ki je za nas, domačine, zelo pomemben. Poleg tega pa bomo kohezijsko politiko in čezmejno sodelovanje predstavljali na različnih stojnicah. V okviru teh stojnic bomo izvedli tudi različne delavnice in aktivnosti."

Govorci na novinarskem srečanju so bili župan Gorice Rodolfo Ziberna, župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel, direktorica Zavoda GO! 2025 mag. Mija Lorbek. Foto: Ana Rojc / GO! 2025

Med festivalom bo mesti povezoval tudi avtobusni prevoz, več podrobnosti o tem, vključno z urniki, parkirnimi mesti in prizorišči, pa najdete na www.go-borderless.eu. Pri projektu sodelujejo tudi: ministrstvo za kmetijstvo, Vivi, Senza meje, Bio/n, Goriški pihalni orkester, RRA, Zavod za turizem VDNG, OOZ.

Evropska prestolnica kulture GO! 2025 je projekt Evropske unije. Poslanstvo Evropske prestolnice kulture GO! 2025 je preseganje meja, tako fizičnih kot mentalnih, kar se odraža v sloganu "GO! Borderless". Projekt se osredotoča na povezovanje Nove Gorice in Gorice, dveh mest z različnimi zgodovinskimi in kulturnimi ozadji, z namenom okrepiti sodelovanje med njimi ter spodbujati čezmejno življenje in upravljanje. Program kulturnih in umetniških dogodkov služi kot sredstvo za doseganje teh ciljev, pri čemer stremijo k vrhunski kakovosti in preseganju običajnega. V okviru EPK bo še en množični vrhunec, in sicer Božične luči oziroma Razsvetljena zaključna slovesnost (29. november–5. december).

