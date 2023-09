V letošnjem letu konec številnih ljubezenskih pravljic #foto

Prvih osem mesecev leta 2023 za domače in tuje zvezdnike ni bilo najbolj veselih. Svoje zakone so sklenili številni tuji in domači zvezdniki, med katerimi je bilo nekaj kar presenetljivih. Pri nas je bila najbolj odmevna ločitev Saše Lendero in Mihe Hercoga, v tujini pa najverjetneje ločitev Britney Spears in Sama Asgharija.

V začetku letošnjega leta je slovensko javnost pretresla novica, da se Saša Lendero in Miha Hercog po več kot 20 letih zveze ločujeta. Poročila sta se sicer šele junija leta 2021, tri mesece po romantični televizijski zaroki. Par ima skupaj 13-letno hčer Ario, ki je pred kratkim vstopila v deveti razred osnovne šole, kljub ločitvi pa sta ostala v prijateljskih odnosih.

Reese Witherspoon in Jim Toth

Med tujimi zvezdniki je letošnjo verigo ločitev začela igralka Reese Witherspoon, ki je konec meseca marca sporočila, da se z možem Jimom Tothom po skoraj 12 letih zakona ločujeta. Paru, ki se je spoznal leta 2010 prek skupnih prijateljev, se je v času zakona rodil sin Tennessee James.

Reese Witherspoon in Jim Toth imata skupaj desetletnega sina Tennesseeja. Foto: Guliverimage

Toni Garnn in Alex Pettyfer

Po treh letih zakona sta se konec aprila ločila nemška manekenka Toni Garnn in britanski igralec Alex Pettyfer. Par se je leta 2020 najprej poročil na zasebni slovesnosti v Nemčiji, junija lani pa sta se odločila še za poroko v Grčiji. Leta 2021 se jima je rodila hči Luca Malaika.

Paru se je leta 2021 rodila hči Luca Malaika. Foto: Profimedia

Kevin Costner in Christine Baumgarten

Mesec maj je zaznamovala ločitev igralca Kevina Costnerja in oblikovalke Christine Baumgarten, katerih ločitvena zgodba se vse bolj zapleta. Potem ko se njegova bivša žena sprva ni želela izseliti iz njunega doma, je igralec pred kratkim dosegel pomembno zmago na sodišču. Sodniki so namreč znižali znesek preživnine, ki jo mora izplačevati bivši ženi, z okoli 120 tisoč evrov na mesec na nekaj manj kot 59 tisoč evrov. Skupaj imata sicer tri otroke – 15-letnega Caydena, 14-letnega Hayesa in 13-letno Grace.

Christine in Kevin Costner naj bi se razšla zaradi nepremostljivih razlik. Foto: Guliverimage

Sanna Marin in Markus Raikkonen

Po 19 letih zveze in treh letih zakona se je meseca maja ločila tudi nekdanja finska premierka Sanna Marin. S partnerjem Markusom Raikkonenom sta se poročila avgusta leta 2020, pred tem pa se jima je leta 2018 rodila hči Emma Amalia. Marinova je položaj finske premierke prevzela leta 2019 in postala najmlajša predsednica vlade na svetu. Na nedavnih parlamentarnih volitvah pa je morala priznati poraz in položaj odstopiti vodji konservativcev Petteriju Orpu.

Marinova je položaj finske premierke prevzela leta 2019 in postala najmlajša predsednica vlade na svetu. Foto: Guliverimage

Tori Spelling in Dean McDermott

Poletje se je začelo z novico, da se po 17 letih zakona ločujeta igralca Tori Spelling in Dean McDermott. Tovrstne govorice so se sicer pojavile že pred dvema letoma, ko se je zvezdnica v javnosti pojavila brez poročnega prstana, priznala pa je tudi, da z McDermottom spita v ločenih spalnicah. Takrat sta vse govorice zanikala, letos junija pa dokončno potrdila razhod. Skupaj imata pet otrok – 16-letnega Liama Aarona, 14-letno Stello Doreen, 11-letno Hattie Margaret, desetletnega Finna Daveyja in šestletnega Beauja Deana.

Igralca Tori Spelling in Dean McDermott sta se poročila leta 2006 na zasebni slovesnosti na otoku Fidži. Foto: Guliverimage

Ricky Martin in Jwan Yosef

Največ zvezdnikov se je svoje zakone odločilo skleniti v mesecu juliju. Prvi je to storil latinozvezdnik Ricky Martin, ki je sporočil, da se z možem, umetnikom Jwanom Yosefom, po šestih letih zakona razhajata. Kot sta za revijo People sporočila v skupni izjavi, svoj zakon končujeta "z ljubeznijo in spoštovanjem", ob tem pa poudarila, da je bil čas, ki sta ga preživela skupaj, "čudovit". Par, ki se je spoznal leta 2015 prek Instagrama, ima skupaj dva otroka – hči Lucia se jima je s pomočjo nadomestne matere rodila leta 2018, sin Renn pa leto pozneje.

Par se je spoznal leta 2015 na Instagramu, poročila pa sta se konec leta 2017. Foto: Guliverimage

Ariana Grande in Dalton Gomez

Po le dveh letih zakona je zahtevo za ločitev vložila tudi pevka Ariana Grande, ki so jo meseca julija na tribuni Wimbledona opazili brez poročnega prstana. S 27-letnim nepremičninskim agentom Daltonom Gomezom, s katerim se je na skrivaj poročila maja leta 2021, naj bi se sicer razšla že v začetku tega leta, julija pa sprožila še ločitveni postopek.

Sofia Vergara in Joe Manganiello

Zakon sta meseca julija končala tudi igralca Sofia Vergara in Joe Manganiello, ki sta se poročila novembra 2015 po dobrem letu zveze. "Sprejela sva težko odločitev, da končava svoj zakon. Ker se imava rada in nama je mar drug za drugega, prosiva za spoštovanje najine zasebnosti v času, ko poskušava to prekrmariti," sta ob naznanitvi novice o ločitvi sporočila ameriškim medijem.

Sofia Vergara in Joe Manganiello sta se razšla po sedmih letih zakona. Foto: Guliverimage

Justin Trudeau in Sophie Gregoire

Poleg finske premierke je v letošnjem letu končal zakon tudi kanadski premier Justin Trudeau, ki se je po 18 letih zakona ločil od žene Sophie Gregoire. V objavi na Instagramu sta zapisala, da bosta ostala "tesna družina z globoko ljubeznijo in spoštovanjem". Skupaj imata sicer tri otroke – 15-letnega Xavierja, 14-letno Ello-Grace in devetletnega Hadriena.

Sophie Gregoire in Justin Trudeau sta se spoznala leta 2003, poročila pa dve leti pozneje. Foto: Guliverimage

Sophia Bush in Grant Hughes

Tudi avgust je bil poln novic o ločitvah zvezdnikov. Po 13 letih zakona je igralka Sophia Bush vložila zahtevo za ločitev od moža Granta Hughesa. Le nekaj tednov pred tem sta zdaj že nekdanja zakonca sicer praznovala prvo obletnico poroke. "Danes mineva 365 dni, odkar te kličem mož. To je bila najboljša odločitev v mojem življenju," je Busheva takrat zapisala na svojem profilu na Instagramu, objavo pa zdaj izbrisala.

Par se je poročil 11. junija 2022 v Muzeju umetnosti Philbrook, eno leto po tem, ko sta naznanila zaroko. Foto: Guliverimage

Natalie Portman in Benjamin Millepied

Po novici, da jo je prevaral, sta se v začetku avgusta po desetih letih zakona razšla tudi igralka Natalie Portman in koreograf Benjamin Millepied. Igralko so namreč na 11. obletnico poroke opazili brez poročnega prstana. O težavah v njunem zakonu se je začelo govoriti že v začetku poletja, ko so v javnost prišle informacije, da naj bi jo prevaral z mlado podnebno aktivistko Camille Etienne. Takrat so viri, ki so blizu zakoncema, tabloidom zagotavljali, da poskušata njegovo nezvestobo predelati in rešiti zakon, kar pa jima očitno ni uspelo. Skupaj imata dva otroka – 12-letnega Alepha in šestletno Amalio.

Natalie Portman in Benjamin Millepied sta se spoznala leta 2009 na snemanju filma Črni labod, poročila pa sta se tri leta kasneje. Foto: Guliverimage

Britney Spears in Sam Asghari

Največje presenečenje tega poletja je bila ločitev popzvezdnice Britney Spears in njenega moža Sama Asgharija. Razšla sta se po 14 mesecih zakona, razlog pa naj bi bile govorice o njeni nezvestobi. Par se je sicer spoznal leta 2016 na snemanju videospota za njeno skladbo Slumber Party, poročila pa sta se junija lani.

V ozadju njune ločitve se že kuha umazan boj, saj Asghari od popzvezdnice zahteva več denarja, kot mu ga pripada po predporočni pogodbi, in jo izsiljuje z grožnjami, da bo razkril njene skrivnosti. Foto: Guliverimage

Joe Jonas in Sophie Turner

Trenutno najbolj sveža ločitev pa je razhod glasbenika Joeja Jonasa in igralke Sophie Turner, ki sta bila poročena od leta 2019. Zahtevo za ločitev je vložil Jonas, razlog pa naj bi bil "nepopravljivo uničen zakon". Slednji je tudi predlagal deljeno skrbništvo nad njunima hčerkama – štiriletno Willo in enoletno D. J. Delitev premoženja najverjetneje ne bo težava, saj sta po poročanju Daily Maila pred poroko leta 2019 podpisala predporočno pogodbo.

Sophie Turner in Joe Jonas sta se poročila leta 2019, skupaj pa imata dve hčerki. Foto: Guliverimage

